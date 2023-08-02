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Украинские паблики показали кадры последствий ударов БПЛА по портовой инфраструктуре Измаила

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Украинские паблики показали кадры последствий ударов БПЛА по портовой инфраструктуре Измаила

В ночь на 2 августа 2023 года украинские порты на реке Дунай подверглись массированной атаке беспилотными летательными аппаратами. Украинские паблики показали кадры последствий ударов БПЛА по портовой инфраструктуре Измаила.


Как утверждает украинская пресса, прилеты дронов были зафиксированы по зданию морского вокзала и Дунайского пароходства в Измаиле. Также произошел пожар на зерновом элеваторе в Измаиле.

Ранее сообщалось, что иностранные суда стали заходить в дунайские порты Украины. Однако потом появилась информация о значительном увеличении стоимости вывоза зерна с территории Украины – из ее дунайских портов. Судовые компании из других государств требуют внушительные суммы за вывоз зерна.


Примечательно, что никаких доказательств тому, что это именно российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Измаила, а также Килии и Рени, нет. Именно так ведь говорят представители киевского режима, комментируя попытки атак дронов по Москве и другим российским городам.


Но можно предположить, что количество атак против портовой инфраструктуры Украины и на Черном море, и на Дунае будет расти. Морская блокада Украины является важным шагом к воспрепятствованию поставкам вооружений и военной техники из стран Запада.

Кроме того, разрушение портовой инфраструктуры всегда наносит большой экономический ущерб, так как нарушаются логистические цепочки экспорта товаров, возникает необходимость в финансировании ремонтно-восстановительных работ, которые могут стоить очень дорого.
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:48
    +1
    В ночь на 2 августа 2023 года украинские порты на реке Дунай подверглись массированной атаке беспилотными летательными аппаратами

    ***
    "Дунай, Дунай,
    А ну, узнай,
    Где чей подарок!" ...
    ***
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:16
      0
      Очень малые разрушения,дроны пожалели?И,почему не перетопили в портах корабли?
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:49
    +3
    А вот это хорошо! Никаких доказательств, что это российские беспилотники! laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:02
      +3
      Кот Александрович hi, можно использовать их же высказывания, их порты атаковали ИНОПЛАНЕТЯНЕ, вот и весь сказ.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:13
      0
      Эта фраза долна войти в анналы..Можно спихнуть теперь на цыган.Табор там рядом..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:53
    +1
    Это они часть фото только выложили - думают их пожалеют?Польский не разумею- представляю что польские фермеры сейчас говорят.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: tralflot1832
      Польский не разумею- представляю что польские фермеры сейчас говорят.

      Bardzo dobrze wyszło !
  4. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 10:56
    0
    Весьма вероятно(хайли лайкли) сами себя острлелялли, англасаксонская вероятная... , полистандартная..., "всемирнопризнанная" ... За что боролись, на то и напоролись.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Alex Nevs
      Весьма вероятно(хайли лайкли) сами себя острлелялли, англасаксонская вероятная... , полистандартная..., "всемирнопризнанная" ... За что боролись, на то и напоролись.

      Налицо последствия массового взрыва кондиционеров.
      Слишком жаркое лето... wink
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:00
    +1
    Радует сердце и глаз.
    Слава ВДВ!
    Почаще бы, целей ещё много.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:01
    +2
    Помощнице боррельки такой ответ явно не понравится, а то, это - Россия должна, а это Россия не должна. Очень рекомендую творчество В. Маяковского "Левый марш" - Ваше слово, товарищ маузер.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    0
    А так аккуратненько разделали ,с прицелом что нам восстанавливать не очень накладно было ,перекрасим в цвета Российского флага в последствии.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:07
    +1
    Какого мужского полового органа не заминировано украинское Килийское гирло чуть ниже Вилково????