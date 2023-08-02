В ночь на 2 августа 2023 года украинские порты на реке Дунай подверглись массированной атаке беспилотными летательными аппаратами. Украинские паблики показали кадры последствий ударов БПЛА по портовой инфраструктуре Измаила.
Как утверждает украинская пресса, прилеты дронов были зафиксированы по зданию морского вокзала и Дунайского пароходства в Измаиле. Также произошел пожар на зерновом элеваторе в Измаиле.
Ранее сообщалось, что иностранные суда стали заходить в дунайские порты Украины. Однако потом появилась информация о значительном увеличении стоимости вывоза зерна с территории Украины – из ее дунайских портов. Судовые компании из других государств требуют внушительные суммы за вывоз зерна.
Примечательно, что никаких доказательств тому, что это именно российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Измаила, а также Килии и Рени, нет. Именно так ведь говорят представители киевского режима, комментируя попытки атак дронов по Москве и другим российским городам.
Но можно предположить, что количество атак против портовой инфраструктуры Украины и на Черном море, и на Дунае будет расти. Морская блокада Украины является важным шагом к воспрепятствованию поставкам вооружений и военной техники из стран Запада.
Кроме того, разрушение портовой инфраструктуры всегда наносит большой экономический ущерб, так как нарушаются логистические цепочки экспорта товаров, возникает необходимость в финансировании ремонтно-восстановительных работ, которые могут стоить очень дорого.