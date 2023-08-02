Президент Чехии разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ

Информацией о том, что на стороне Украины воюет огромное количество иностранных наемников, сегодня трудно кого-то удивить. При этом «солдаты удачи» из-за рубежа, как правило, вступали в ряды ВСУ неофициально, что позволяло властям их стран при необходимости «откреститься» от своих «воинственных подданных».
В то же время, в Чехии дела обстоят несколько иначе. В этой стране, чтобы не подвергнуться уголовному преследованию, для участия в вооруженных конфликтах за рубежом необходимо получить разрешение от президента. Данная процедура закреплена законодательно.
Как сообщает портал irozhlas.cz, президент Чехии Петр Павел недавно разрешил 14 своим гражданам присоединиться к ВСУ. При этом восемь заявок были отклонены. По каким причинам – в материале не говорится.
В свою очередь, предшественник действующего главы страны Милош Земан, начиная с 24 февраля прошлого года и до окончания своего правления успел выдать целых 132 разрешения. В итоге, как пишут авторы статьи, сейчас на Украине должно находиться 146 чешских граждан, по собственной воле решивших принять участие в конфликте.
Между тем эксперты не могут сказать с уверенностью, что все граждане, заявки которых были одобрены президентом, отправились на Украину.
Стоит напомнить, что многие иностранные наемники покидают зону российской СВО после первых же серьезных боев. Причиной тому, как заявляют некоторые из них, некомпетентность украинских командиров, недостаточное количество вооружения, а также подавляющее превосходство авиации и артиллерии ВС РФ.