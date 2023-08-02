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Президент Чехии разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ

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Президент Чехии разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ

Информацией о том, что на стороне Украины воюет огромное количество иностранных наемников, сегодня трудно кого-то удивить. При этом «солдаты удачи» из-за рубежа, как правило, вступали в ряды ВСУ неофициально, что позволяло властям их стран при необходимости «откреститься» от своих «воинственных подданных».


В то же время, в Чехии дела обстоят несколько иначе. В этой стране, чтобы не подвергнуться уголовному преследованию, для участия в вооруженных конфликтах за рубежом необходимо получить разрешение от президента. Данная процедура закреплена законодательно.

Как сообщает портал irozhlas.cz, президент Чехии Петр Павел недавно разрешил 14 своим гражданам присоединиться к ВСУ. При этом восемь заявок были отклонены. По каким причинам – в материале не говорится.

В свою очередь, предшественник действующего главы страны Милош Земан, начиная с 24 февраля прошлого года и до окончания своего правления успел выдать целых 132 разрешения. В итоге, как пишут авторы статьи, сейчас на Украине должно находиться 146 чешских граждан, по собственной воле решивших принять участие в конфликте.

Между тем эксперты не могут сказать с уверенностью, что все граждане, заявки которых были одобрены президентом, отправились на Украину.

Стоит напомнить, что многие иностранные наемники покидают зону российской СВО после первых же серьезных боев. Причиной тому, как заявляют некоторые из них, некомпетентность украинских командиров, недостаточное количество вооружения, а также подавляющее превосходство авиации и артиллерии ВС РФ.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:15
    +2
    ***
    «... По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому - не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!
    ---
    Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают...»
    ---
    Ф.М.Достоевский
    ***
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 11:17
    +1
    Президент Чехии разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ

    Гробики заказали?
    Завещание составили? Мясо! lol
    Одно не понимаю. Или слишком русофобы, или с головой в которую ещё едят, не дружат. fellow laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:19
      0
      Надо было сразу признать их умалишенными,и умыть руки...
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:18
    +1
    Ну вот и реальное нутро стало выходить из наших бывших соседей по варшавскому договору, далее еще веселее будет, пшеки идут уже в расход, потом мадьяры, грузины и прибалты, всем на нашей земле место хватит, только больше не надо обозначать захоронения, надо делать как скотомогильники...
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:19
    +1
    Наемников бессмертных не бывает
    И чехи эти тоже погибают...
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:20
    0
    Теперь они должны вернуться домой или фрагментами, в мешках для трупов,или пойти на перегной в Донецком черноземе .
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:22
    0
    Надеюсь, что в канун католического Рождества "гуси" поступят к столу в готовом виде.