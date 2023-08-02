Представитель экстренных служб Херсонской области: ВС РФ уничтожили украинский ЗРК Spada

На каховском направлении российские силы нанесли огневое поражение соединениям группировки войск «Днепр», в результате чего уничтожены: гаубица «Мста-Б» с боекомплектом в районе Томарино (потери противника в этом населённом пункте – 3 украинских боевика и 4 с ранениями различной степени тяжести); ЗРК Spada в районе села Великая Александровка; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Гавриловка (боевики ВСУ потеряли 8 человек убитыми и 7 ранеными)

Российская армия за сутки уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Spada, а также гаубицу «Мста-Б» на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель экстренных служб региона.– сказал он.Также силами РФ в районе острова Белогрудов была уничтожена 1 лодка и 5 украинских военных. В районе одного из островов ВСУ также потеряли 3 лодки и до 15 военнослужащих. В районе населённого пункта Софиевка украинские войска также лишились гаубицы Д-30 с боекомплектом.Около села Чернобаевка на херсонском направлении российскими войсками был уничтожен 120-мм миномётный расчёт с боекомплектом к нему наряду с гаубицей «Мста-Б».Напомним, что ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о нанесении российскими войсками удара по районам сосредоточения ВСУ в этом регионе.