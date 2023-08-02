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Представитель экстренных служб Херсонской области: ВС РФ уничтожили украинский ЗРК Spada

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Представитель экстренных служб Херсонской области: ВС РФ уничтожили украинский ЗРК Spada

Российская армия за сутки уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Spada, а также гаубицу «Мста-Б» на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель экстренных служб региона.


На каховском направлении российские силы нанесли огневое поражение соединениям группировки войск «Днепр», в результате чего уничтожены: гаубица «Мста-Б» с боекомплектом в районе Томарино (потери противника в этом населённом пункте – 3 украинских боевика и 4 с ранениями различной степени тяжести); ЗРК Spada в районе села Великая Александровка; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Гавриловка (боевики ВСУ потеряли 8 человек убитыми и 7 ранеными)

– сказал он.

Также силами РФ в районе острова Белогрудов была уничтожена 1 лодка и 5 украинских военных. В районе одного из островов ВСУ также потеряли 3 лодки и до 15 военнослужащих. В районе населённого пункта Софиевка украинские войска также лишились гаубицы Д-30 с боекомплектом.

Около села Чернобаевка на херсонском направлении российскими войсками был уничтожен 120-мм миномётный расчёт с боекомплектом к нему наряду с гаубицей «Мста-Б».

Напомним, что ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о нанесении российскими войсками удара по районам сосредоточения ВСУ в этом регионе.
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6 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:34
    +9
    На каховском направлении российские силы нанесли огневое поражение соединениям группировки войск «Днепр», в результате чего уничтожены: гаубица «Мста-Б» с боекомплектом в районе Томарино (потери противника в этом населённом пункте – 3 украинских боевика и 4 с ранениями различной степени тяжести); ЗРК Spada в районе села Великая Александровка;

    Итальянцы так благодарны ВС РФ ,за помощь в борьбе с КОВИДОМ ,что послали ВСУ ЗРК Spada
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 12:47
      +4
      Цитата: APASUS
      Итальянцы так благодарны ВС РФ ,за помощь в борьбе с КОВИДОМ ,что послали ВСУ ЗРК Spada

      laughing А турки в знак благодарности , за строительство АЭС, дешевый газ, политическую поддержку приняли решение строить завод по производству БПЛА.
    2. guest
      guest Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: APASUS
      Итальянцы так благодарны

      От гейропейцев ждать благодарности?
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:26
      +1
      Зато итальянцы очень любят американцев, которые устраивали теракты в Италии. Отсюда вывод - европейцы любят сильную руку
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    +3
    ЗРК Spada
    Вот и итальянская "помощь" в ПВО отвоевалась. Итальянцы "от всей души" отблагодарили Россию за оказанную им помощь когда "друзья" по ЕС бросили на произвол судьбы. А сегодня в Италии премьерша вообще с агрессивным сдвигом в сторону нашей страны поэтому на смену уничтоженного поставят новый.
  3. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 14:06
    0
    узкоглазые япошки до сих пор благодарят омеригосов за то что они скинули две ядерки, а то бы их "поработил" Великий Советский Союз