Экс-соратница Байдена: администрация сознательно подрывает основы американской демократии

Они напрямую и сознательно подрывают самый фундамент нашей демократии, которым является верховенство закона

Чем дальше, тем все сильнее высказывают многие американские политики недовольство как внутренней, так и внешней политикой администрации президента Джо Байдена.С очередными нападками на действия нынешних властей США выступила бывший конгрессмен и кандидат в президенты страны Тулси Габбард. По ее словам, идет планомерное осознанное наступление властей на основы американской демократии. Для этого администрация Байдена все активнее использует министерство юстиции страны, которое превращают в проводник личных и политических интересов властей, отметила политик.- сказала Габбард в интервью телеканалу Fox News.По словам Габбард, администрация Байдена действует на двух направлениях – противодействие своим политическим оппонентам, особенно Дональду Трампу и его сторонникам; защита Джо Байдена и его личных и политических союзников.Политик призывает американский народ к осознанию того, что творится с демократией в США и противодействию этим тенденциям.Напомним, что на выборах 2020 года Габбард сняла свою кандидатуру именно в поддержку Байдена.