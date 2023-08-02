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Экс-соратница Байдена: администрация сознательно подрывает основы американской демократии

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Экс-соратница Байдена: администрация сознательно подрывает основы американской демократии

Чем дальше, тем все сильнее высказывают многие американские политики недовольство как внутренней, так и внешней политикой администрации президента Джо Байдена.


С очередными нападками на действия нынешних властей США выступила бывший конгрессмен и кандидат в президенты страны Тулси Габбард. По ее словам, идет планомерное осознанное наступление властей на основы американской демократии. Для этого администрация Байдена все активнее использует министерство юстиции страны, которое превращают в проводник личных и политических интересов властей, отметила политик.

Они напрямую и сознательно подрывают самый фундамент нашей демократии, которым является верховенство закона

- сказала Габбард в интервью телеканалу Fox News.

По словам Габбард, администрация Байдена действует на двух направлениях – противодействие своим политическим оппонентам, особенно Дональду Трампу и его сторонникам; защита Джо Байдена и его личных и политических союзников.

Политик призывает американский народ к осознанию того, что творится с демократией в США и противодействию этим тенденциям.
Напомним, что на выборах 2020 года Габбард сняла свою кандидатуру именно в поддержку Байдена.
Использованы фотографии:
Википедия/Michael Stokes
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    +2
    Тулси пусть на себя посмотрит ,семейка Габбард конгресс США от Гавайев уже во втором поколении приватизировала.Чем Габбарды от Байденов отличаются- уровнем приватизации.Да и вроде и дедушка был не простым человеком.А это не приватизация ,это семейственность!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:44
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Тулси пусть на себя посмотрит ,семейка Габбард конгресс США от Гавайев уже во втором поколении приватизировала.

      Тулси была названа в честь священного в индуизме растения туласи (папа и мама кришнаиты). Тулси еще в ранней юности самостоятельно выбрала кришнаитское вероисповедание. Даже присягу в Конгрессе, принесла на «Бхагавадгите». Служила в армии, была в Ираке майор. Выступала против военной интервенции США в Сирии. Тулси, заявила что США много лет провоцировали Путина, а также, что в Украине есть 25 опасных биолабораторий, которые могут выпускать смертельные патогены.
      В семье всякое бывает. С виду приятная женщина, не сравнить с разными Пелоси и Нуланд.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: carpenter
        С виду приятная женщина, не сравнить с разными Пелоси и Нуланд.

        Нда, симпатичная дама, не сравнить с Клинтон..
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:08
    +2
    По фотографии: воистину рептилоид в человечьей шкуре.
    На руке шкура аж расходится. laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:18
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      По фотографии: воистину рептилоид в человечьей шкуре.
      На руке шкура аж расходится.

      Истинный американец, а его предки в Америке, низшей расой считались.
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:09
      0
      На руке шкура аж расходится.

      Это не шкура, это скафандр помялся...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    +1
    Они напрямую и сознательно подрывают самый фундамент нашей демократии, которым является верховенство закона
    На кого же теперь ссылаться нашим либералам и кого приводить в пример, как они это делали раньше пока их массово приглашали на ТВ в различные ток-шоу если сами американцы говорят, что в Сша демократии приходит каюк? Пропал "светлый луч" доходящий до "темного царства", рухнули надежды...
  4. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 12:28
    +1
    Они напрямую и сознательно подрывают самый фундамент нашей демократии, которым является верховенство закона

    Ну, то есть есть демократия вообще и американская демократия. Они даже не скрываются.