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Американский политолог: С учетом украинского конфликта НАТО следует усилить военное присутствие в Европе для противостояния России

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Американский политолог: С учетом украинского конфликта НАТО следует усилить военное присутствие в Европе для противостояния России

Американский политолог польского происхождения Эндриу Михта в интервью польскому государственному радио Polskie Radio заявил, что считает целесообразным усиление военного присутствия НАТО в Европе с учетом конфликта на Украине и для противостояния России. По его словам, именно такое решение кулуарно было принято на минувшем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, хотя официально, по известным причинам, об этом не заявляется.


Политолог уверен, что альянсу следует отказаться от «мирной» стратегии, которой он придерживался в течение последних тридцати с небольшим лет после окончания холодной войны. В период противостояния с Советским Союзом и блоком Варшавского договора у НАТО в распоряжении было намного больше войск в полной боевой готовности чем сейчас, напомнил Михта.

Хотя, подчеркнул военный аналитик, с начала украинского конфликта США уже увеличили присутствие своих военных в Европе вдвое, доведя контингент войск до 90 тысяч военнослужащих. При этом европейские страны после распада СССР уверовали в мирное будущее на континенте и значительно сократили свой военный потенциал, констатировал Михта.

В настоящее время говорится о 300 тысяч военнослужащих в составе сил реагирования (в Европе), но я думаю, что их должно быть больше

— считает военный эксперт.

По мнению политолога, НАТО следует вернуться к правилам и установкам, которые существовали в период холодной войны. После ее окончания Запад относился к России скорее как к сопернику, а в чем-то даже и партнеру, но теперь эту стратегию следует менять. Североатлантическому альянсу необходимо срочно адаптироваться к новым условиям, в которых у его европейских членов вновь появился сильный и агрессивный противник в лице Москвы.

Политолог уверен, что украинский конфликт полностью изменил представление о потребностях западного военного блока. В первую очередь необходимо нарастить объемы производства вооружений и боеприпасов, которые были сильно сокращены в последние десятилетия, когда у стран альянса вроде как не было глобальных угроз. Михта считает объемы расходов на оборону государств НАТО в минимальные два процента недостаточными, их следует считать не целью, а лишь базовым уровнем.

На этом польско-американский реваншист возрождения военного влияния НАТО не остановился. Он призвал страны альянса отказаться от прописанной в уставе блока политики сдерживания и ответа на агрессию к превентивным действиям в отношении потенциальных агрессоров. Восточноевропейские государства, такие как Польша и страны Прибалтики, Михта объявил «прифронтовыми». Туда же он записал и Финляндию с Румынией, для которых исходит первоочередная «угроза» со стороны России.

По мнению политолога, Европа долгие годы жила как «пончик в масле», пользуясь дешевыми и легкодоступными ресурсами Китая и России. Теперь следует воспринимать эти государства не только как потенциальную, но и как реальную угрозу западному миру, заключает Михта.
Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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2 комментария
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  1. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 11:50
    0
    А вот и свежая новость от русскоязычного СМИ Ирана:""".....Бойцы турецкого ЧВК «SADAT» и группировки «Серые волки» воюют на стороне Украины

    В 2022 г. по итогам радиоперехвата стало известно о переброске через Польшу 3.000 человек из «серых волков» на харьковское и одесско-николаевское направление. Отмечалось, что в круг задач «волков» входит управление турецкими дронами Bayraktar, обучение украинцев диверсиям и тактике ведения боя. По некоторым данным, члены организации составляют костяк крымско-татарского батальона им. Н. Челебиджихана.

    Осенью 2022 г. были обнародованы сведения о том, что под руководством «Серых волков» планируется создать в Украине некий «тюркский легион», который должен объединить «все тюркские народы земного шара».

    В этой связи проект батальона «Туран», в состав которого входят казахи, киргизы, уйгуры и азербайджанцы, в открытых источниках связывают с авторством «волков», указывая на единство целей, форм работы и символики....""".
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    0
    Американский политолог польского происхождения считает целесообразным усиление военного присутствия НАТО в Европе с учетом конфликта на Украине и для противостояния России.
    А чем НАТО сегодня занимается планируя довести контингент до 300 000 в/сл с соответствующей БТТ? Но поляка понять можно - им все мало и необходимо побольше и поближе. В данном случае преследуют еще и цель обезопасить себя обнаглевших по отношению к России до основания.