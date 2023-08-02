Американский политолог: С учетом украинского конфликта НАТО следует усилить военное присутствие в Европе для противостояния России

В настоящее время говорится о 300 тысяч военнослужащих в составе сил реагирования (в Европе), но я думаю, что их должно быть больше

Американский политолог польского происхождения Эндриу Михта в интервью польскому государственному радио Polskie Radio заявил, что считает целесообразным усиление военного присутствия НАТО в Европе с учетом конфликта на Украине и для противостояния России. По его словам, именно такое решение кулуарно было принято на минувшем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, хотя официально, по известным причинам, об этом не заявляется.Политолог уверен, что альянсу следует отказаться от «мирной» стратегии, которой он придерживался в течение последних тридцати с небольшим лет после окончания холодной войны. В период противостояния с Советским Союзом и блоком Варшавского договора у НАТО в распоряжении было намного больше войск в полной боевой готовности чем сейчас, напомнил Михта.Хотя, подчеркнул военный аналитик, с начала украинского конфликта США уже увеличили присутствие своих военных в Европе вдвое, доведя контингент войск до 90 тысяч военнослужащих. При этом европейские страны после распада СССР уверовали в мирное будущее на континенте и значительно сократили свой военный потенциал, констатировал Михта.— считает военный эксперт.По мнению политолога, НАТО следует вернуться к правилам и установкам, которые существовали в период холодной войны. После ее окончания Запад относился к России скорее как к сопернику, а в чем-то даже и партнеру, но теперь эту стратегию следует менять. Североатлантическому альянсу необходимо срочно адаптироваться к новым условиям, в которых у его европейских членов вновь появился сильный и агрессивный противник в лице Москвы.Политолог уверен, что украинский конфликт полностью изменил представление о потребностях западного военного блока. В первую очередь необходимо нарастить объемы производства вооружений и боеприпасов, которые были сильно сокращены в последние десятилетия, когда у стран альянса вроде как не было глобальных угроз. Михта считает объемы расходов на оборону государств НАТО в минимальные два процента недостаточными, их следует считать не целью, а лишь базовым уровнем.На этом польско-американский реваншист возрождения военного влияния НАТО не остановился. Он призвал страны альянса отказаться от прописанной в уставе блока политики сдерживания и ответа на агрессию к превентивным действиям в отношении потенциальных агрессоров. Восточноевропейские государства, такие как Польша и страны Прибалтики, Михта объявил «прифронтовыми». Туда же он записал и Финляндию с Румынией, для которых исходит первоочередная «угроза» со стороны России.По мнению политолога, Европа долгие годы жила как «пончик в масле», пользуясь дешевыми и легкодоступными ресурсами Китая и России. Теперь следует воспринимать эти государства не только как потенциальную, но и как реальную угрозу западному миру, заключает Михта.