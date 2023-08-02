В результате действий украинских телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками российских правоохранительных органов и убеждают своих жертв поджигать помещения военкоматов для того, чтобы "решить проблему".Злоумышленники звонят жителям России и утверждают, что с их банковских счетов якобы крадут деньги мошенники. После этого, воспользовавшись замешательством жертвы, ей говорят, что для того, чтобы задержать мошенников, необходимо поджечь здание военкомата, бросив в него коктейль Молотова. Схемы "развода" могут варьироваться. Так, зафиксированы случаи, когда мошенники обманом завладевают сбережениями жертвы, после чего обещают вернуть деньги в обмен на некоторые "услуги", предполагающие, например, поджог военкомата или другого административного здания. Только за прошедшие сутки в разных городах России зафиксировано 20 попыток поджогов военкоматов.Ни для кого не секрет, что после произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота, в стране победившего майдана появилась разветвленная сеть мошеннических колл-центров, сотрудники которых совершают массовые атаки на российских граждан, выманивая у них деньги.После начала российской спецоперации на Украине атаки украинских колл-центров приобрели массовый характер. Мошенники представляются "службой безопасности банка" и выманивают у россиян все их сбережения. Преимущественно от действий украинских мошенников страдают пожилые люди. После того как деятельность этих колл-центров взяли под контроль украинские спецслужбы, помимо выманивания денег, мошенники нередко начали совершать диверсии руками своих жертв.