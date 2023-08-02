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В течение суток в России было совершено 20 попыток поджогов военкоматов, совершенных по указке украинских телефонных мошенников

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В течение суток в России было совершено 20 попыток поджогов военкоматов, совершенных по указке украинских телефонных мошенников

В результате действий украинских телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками российских правоохранительных органов и убеждают своих жертв поджигать помещения военкоматов для того, чтобы "решить проблему".


Злоумышленники звонят жителям России и утверждают, что с их банковских счетов якобы крадут деньги мошенники. После этого, воспользовавшись замешательством жертвы, ей говорят, что для того, чтобы задержать мошенников, необходимо поджечь здание военкомата, бросив в него коктейль Молотова. Схемы "развода" могут варьироваться. Так, зафиксированы случаи, когда мошенники обманом завладевают сбережениями жертвы, после чего обещают вернуть деньги в обмен на некоторые "услуги", предполагающие, например, поджог военкомата или другого административного здания. Только за прошедшие сутки в разных городах России зафиксировано 20 попыток поджогов военкоматов.

Ни для кого не секрет, что после произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота, в стране победившего майдана появилась разветвленная сеть мошеннических колл-центров, сотрудники которых совершают массовые атаки на российских граждан, выманивая у них деньги.

После начала российской спецоперации на Украине атаки украинских колл-центров приобрели массовый характер. Мошенники представляются "службой безопасности банка" и выманивают у россиян все их сбережения. Преимущественно от действий украинских мошенников страдают пожилые люди. После того как деятельность этих колл-центров взяли под контроль украинские спецслужбы, помимо выманивания денег, мошенники нередко начали совершать диверсии руками своих жертв.

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81 комментарий
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 11:52
    +7
    Надо ликвидировать директора главного колл-центра мошенников. По фамилии Зеленский.
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 12:01
      -4
      А вот и новость русскоязычного СМИ из Ирана:""....Бойцы турецкого ЧВК «SADAT» и группировки «Серые волки» воюют на стороне Украины

      В 2022 г. по итогам радиоперехвата стало известно о переброске через Польшу 3.000 человек из «серых волков» на харьковское и одесско-николаевское направление. Отмечалось, что в круг задач «волков» входит управление турецкими дронами Bayraktar, обучение украинцев диверсиям и тактике ведения боя. По некоторым данным, члены организации составляют костяк крымско-татарского батальона им. Н. Челебиджихана.

      Осенью 2022 г. были обнародованы сведения о том, что под руководством «Серых волков» планируется создать в Украине некий «тюркский легион», который должен объединить «все тюркские народы земного шара».

      В этой связи проект батальона «Туран», в состав которого входят казахи, киргизы, уйгуры и азербайджанцы, в открытых источниках связывают с авторством «волков», указывая на единство целей, форм работы и символики...."".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:11
        +2
        Цитата: Romanovski
        В этой связи проект батальона «Туран», в состав которого входят казахи, киргизы, уйгуры и азербайджанцы

        «Ведь лягут в землю общую останки ваши бренные. Земле, ей всё едино: апатиты иль навоз».
        1. Комментарий был удален.
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 14:15
          0
          Есть "блаженные" в нерусских селеньях...
          Ilya-spb (Илья)

          Илья, конечно надо, а то что ты предлагаешь, простой экстремизм.)
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:43
        0
        Так припекло? В каждую ленту новостей втыкать будете, в тему, не в тему...........
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 13:05
          +1
          Да, крайнее время активизировались вбросы про Турцию, думаю понятна цель.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:15
      +2
      Цитата: Ilya-spb
      Надо ликвидировать директора главного колл-центра мошенников. По фамилии Зеленский.

      и что это даст?!!!

      порвется она кукла, возьмут другую
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:21
      +18
      "Злоумышленники звонят жителям России и утверждают, что с их банковских счетов якобы крадут деньги мошенники. После этого, воспользовавшись замешательством жертвы, ей говорят, что для того, чтобы задержать мошенников, необходимо поджечь здание военкомата, бросив в него коктейль Молотова. !
      ***************************************************************************************
      Вот я так себе и представил, что у находящейся в "замешательстве" и "ошарашенной" жертвы, совершенно естественно и непринужденно, "всегда под рукой" пресловутый "коктейль Молотова"..

      Позвонили ей по телефону, и она "с перепугУ", сразу "хвать бутылку". И бегом военкомат поджигать...

      Короче, фуфло всё это. Явная "отмазка" на случай "если отловят". А если это дурость непроходимая, то и за дурость, по достижении совершеннолетия по УК отвечать надо. Однозначно...
      1. cpls22
        cpls22 Сегодня, 13:31
        0
        Возможно, точка давления не деньги, а совсем другая. Например, звонят с телефона погибшего в СВО родственника, обещая его отпустить.
        В СМИ такая мотивация - не катит, потому и лепят про деньги и представителей банков и спецслужб. А м.б. сами метальщики эту пургу гонят, надеясь на выполнение обещаний.
  2. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 11:53
    +3
    И, конечно, органы МВД совместно с операторами сотовой связи никак этому не противодействуют. Хотя, казалось бы, чего проще, сим карты привязаны к человеку и место исходящего звонка несложно выявить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:56
      +9
      Эти операторы давно слили номера абонентов,и не только..
      1. Si1vernn
        Si1vernn Сегодня, 11:59
        0
        Как связано, слили номера абонентов и поиск и блокировка мошенников?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:00
          +2
          Они так номера получают и определяют кому звонить и данные абонента - ФИО, возраст, иногда даже адрес домашний правильно называют, подонки....
          1. topol717
            topol717 Сегодня, 12:28
            +1
            Почтовые отправления.
            Там написано всё.
            Раньше СДЭК сливал данные теперь и Почта России.
            тонче не сама почта и не мошенникам, а некоторые люди из почты продают хакерам а те уже кому попало. Но именно так на сортировке и утекают персональные данные.
            Кстати всех операторов с 24 года обяжут установить антифрод систему.
            Хотя чего проще запретить оператором подмену номеров. И сразу же перестанут звонить из "Москвы".
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:56
      +7
      Полно левых сим-карт и обезличенных дубликатов.
      Даже ИМЕИ телефона умудряются дублировать.
      ИМХО, операторам связи просто лениво со всем этим гамузом разбираться - лишняя нагрузка которую никто не оплатит....

      зы мне вот недавно такие звонили из "Центального Банка"... Я этого звонаря вывел из себя простым вопросом - грю, это все ладно про счета и деньги, ты мне ответь а Крым чей ? Правда ведь Российский? lol Его тут же перемкнуло - отматерил меня, руснёй фашистской обозвал и бросил трубку. wassat
      Берите на вооружение! Им этот вопрос про Крым - серпом по яйцам. yes
      1. Si1vernn
        Si1vernn Сегодня, 12:14
        +2
        Про Крым чей, уже давно научились уходить от ответа. Просрочено.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:43
          0
          Цитата: Si1vernn
          Про Крым чей, уже давно научились уходить от ответа. Просрочено.

          К тому же и своих мошенников хватает.

          Бывает и что представляются родственником, который по счастливой случайности принял вызов.
          Надёжный рецепт лишь один: не отвечать на любые вызовы с заранее неизвестных номеров.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:14
        -2
        Цитата: Nexcom
        Его тут же перемкнуло - отматерил меня, руснёй фашистской обозвал и бросил трубку.

        Спасибо, у меня тоже было такое, только я сразу его обматерил.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:55
          0
          у меня тоже было такое
          А обращались на эстонском? Его же выучить не так просто.
      3. Комментарий был удален.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:19
          0
          Да Вы что, Андрей...Прям таки самый самый наиглавнейший следователь позвонил ??? belay laughing
          Совсем что ли всех нас за лохов держат?!
    3. al3x
      al3x Сегодня, 11:58
      +7
      Все этот делается через мессенджеры либо айпи телефонию, с подменой номера. Звонящий может быть где угодно, не обязательно на территории России. У меня в регионе стабильно ежедневно мелькают новости, что развели кого-то, при чем не только пожилых, но и молодежь 20-30 лет. Берут кредиты, продают квартиры, все отсылают этим гадам. Хотя из каждого утюга уже про эти разводняки говорят. Совсем у людей мозг отказывается соображать, когда слышат в трубке "товарища майора". Сразу же в ступор впадают.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:12
        +1
        Поддержу,у знакомого дочь 18 лет развели. Главное сходила в банкомат перевела деньги и умудрилась кредит взять! Так упыри на следующий день позвонили и ещё глумились
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:31
          0
          Я на такие звонки не отвечаю...Звонят снова, в номере последняя цифра уже другая. Блокирую и сообщаю о спаме.
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:17
        -2
        Ничего подобного, никакой подмены номеров быть не может. Звонят с номеров сотовых операторов, а это означает, что они и предоставляют выход в сеть и дают диапазон номеров.
        Диапазоны номеров жестко отслеживаются и подмена невозможна.
        Например, мне звонили с неясными целями с номера +7 903 037-хх-хх, представлялись работниками Билайн.
        Запрашиваем у Яндекса и получаем четкий ответ:
        "...находятся на обслуживании у ПАО "Вымпел-Коммуникации", регион - Тульская область Тульская область (административный центр - г. Тула). Сюда входят все номера, подпадающие под маску +7 (903) 037-**-**."
        Или звонили с номера 8-812-913-2х-хх, это однозначно выход с городской сети Санкт-Петербурга. Никаких подмен, источник звонка известен с самого начала.
    4. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:51
      0
      сим карты привязаны к человеку
      В России. На украине и во многих других странах симк анонимно продаются у прилавка. Кроме того, можно купить телефон на "дропа"- бомжа, который за бутылку возьмет симкарту на свое имя. А еще через инет можно звонить, имитируя номера на выбор.
      А вот засадить геранью два-три "коллцентра" будет правильно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:06
        0
        Анонимные сим-карты в Польше продаются возле офисов Орандж и прочих операторов связи за 15-20 злотых.
        Правда даже поляки их лочат через пару-тройку звонков (видимо отслеживают сеть). Но спрос есть - покупают.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:15
          -1
          Анонимные сим-карты в Польше
          В Англии, Латвии- совершенно законная практика- купил симу с номером и пользуйся. Можешь его законтрактовать потом, можешь использовать анонимно сколько угодно- никаких проблем. А кому интересно, есть форум, где мошенники (90%- украинцы) делятся опытом. Кстати, уже в Польше начали "работать". По их словам, в России работать уже очень сложно и комиссионные (им платят процент от облапошенных) уже вовсе не те.
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:21
        -1
        Не вводите аудиторию в заблуждение, нельзя имитировать номер на выбор, об этом сразу станет известно. И чтобы звонить с интернета, надо получить на это прямое разрешение и иметь договор с тем, кто тебе такую возможность предоставит.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:48
          +1
          нельзя имитировать номер на выбор
          Программы-эмуляторы вам в помощь.
          чтобы звонить с интернета, надо получить на это прямое разрешение
          Если вы лицензируете соответствующее ПО и пользуетесь им легально. Левое ПО можно просто купить.
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 13:58
            -1
            Вы по всей видимости есть источник "жирного минуса" в мой адрес. Так вот, не делайте умного вида в том деле, в котором вы не разбираетесь вовсе. Для подключения к провайдеру или к сотовой сети вам необходим шлюз, звонки или сообщения с которого, потом будут обрабатываться. Этот шлюз всегда известен и за ним закрепляется жесткий диапазон Ip-адресов или телефонных номеров. Эти диапазоны жестко контролируются или обязаны жестко контролироваться. Шлюзовое оборудование вроде свичей-коммутаторов или маршрутизаторов настраивается на ограничение, и в случае расхождения адреса выдаёт некий адрес по умолчанию либо отказывает в коммутации соединения. Всё предельно жестко, а если это не так, то провайдер наказывается.
            И не надо давать дилетантских советов тому, кто в этом разбирается на профессиональном уровне. Мне иногда приходилось заниматься конфигурацией коммутаторов наподобие Cisco, и мне прекрасно известно как это делается у провайдера.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:53
    +3
    1. Почему не ФСБ не проводит симметричные мероприятия?
    2. Шмальнуть на месте пару-тройку поджигателей и широко осветить это в СМИ другим в науку.
    1. Озирис
      Озирис Сегодня, 12:11
      +4
      Есть в структуре МВД Департамент К, который должен заниматься подобными расследованиями на территории РФ, тем более, в условиях военного времени его работа должна быть усилена . За последнее время ФСБ успешно вычисляют и арестовывают шпионов и диверсантов, но необходима структура типа Смерш с особыми полномочиями в условиях СВО на Украине
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 12:22
      +3
      Цитата: Румaтa
      . Почему не ФСБ не проводит симметричные мероприятия?

      Потому, что у нас не война, а СВО. Поэтому мероприятия проводятся только те которые выгодны правительству и олигархам. А то что на фронте ребята наши гибнут и народ страдает, так "ни чего личного, .... "
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:24
        0
        Никакой выгоды в том, чтобы позволять делать массово мошеннические звонки, нет.
        Это или непрофессионализм, либо вредительство.
        1. Vita VKO
          Vita VKO Сегодня, 14:03
          0
          Цитата: СергейАлександрович
          Это или непрофессионализм, либо вредительство
          Все относительно. По сравнению с арестом в западных банках 300млрд.$ российских активов, минскими соглашениями, зерновыми сделками, продолжением поставок на Запад и в США стратегических ресурсов это мелочь даже на мелкое хулиганство не тянет.
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 14:19
            0
            Не скажите. Мне приходит, иной раз, по 8-10 мошеннических звонков за день. Грубо говоря, робот-обзвонщик может вышибать у каждого работающего по несколько минут рабочего времени в день, и сбивать, так сказать, с трудового ритма. Это походит на диверсию огромного масштаба, при чём в размерах всей страны. Это как мотоциклист без глушителя, проносящийся по проспекту, лишается сна, причём каждую ночь, до десятой части населения крупного города.
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 12:35
      0
      Еще в прошлом году подростки поджигали оборудование ЖД.
      Подсудное дело, казалось бы проведите работу в школах и колледжах. Объясните что и почему.
      Ни в одной школе ничего не сделано. Тоже самое и с мошенниками. Зато у Скобеевой постоянно генералов показывают, которые 2 слова связать не могут, но зато ЭКСПЕРТ. А Сколько там раз говорилось про мошенников? НОЛЬ. а ведь это целевая аудитория.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:13
        -2
        Скобеевщина, соловьевщина и подобные им шоу под другие цели заточены. Им внутренние проблемы по барабану.
    4. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 13:12
      +1
      Цитата: Румaтa
      Шмальнуть на месте пару-тройку поджигателей и широко осветить это в СМИ другим в науку.

      Лечить надо фаллоимитатором смазанным бальзамом "звездочка"
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:54
    +4
    Ну теперь сам Бог велел сжечь все ИХ военкоматы. Вся Украина будет только рада.
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 11:55
    +3
    Сколько же не умных людей, сколько пишут про мошенников, нет все равно ведуться
    ..................................
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: Читателль 2013
      Сколько же не умных людей, сколько пишут про мошенников, нет все равно ведуться
      Не все люди читают Интернет. Для очень многих до сих пор основной источник информации это ТВ. А много вы видели передач на Федеральных каналах про мошенников?
  6. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 11:56
    +3
    Какие это телефонные мошенники, если это террористы? Нужно называть вещи своими именами.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:56
    +4
    Вот такие люди живут вокруг нас. Да, таких не много, но они есть, которым, получается, если повезёт, телефонные мошенники скажут военкомат поджечь и они идут, а если нет, соседу горло перерезать. Вообще мне кажется это роскошные персонажи для психиатрии, может кто докторскую себе сделает.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:06
      +2
      Либо ненормальные, либо "сочувствующие" косящие под ненормальных. Скорее второе. Типа повелись на развод мошенников, мы сами жертвы. Вышибли бы мозги из поджигателя в прямом эфире - многие будущие поджигатели бы выздоровели
  8. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 11:57
    +1
    Если кого-то взяли с бутылкой зажигательной смеси у военкомата и посадили на 10 лет, его не жаль ничуточки. Но второй вопрос: Что делают соответствующие органы и телефонные операторы, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ подобные звонки? Думаю, при желании, со 2-3 звонка подобные КАЛ-центры можно вычислить и забанить. Уверен, что сейчас операторы под плотным колпаком этих самых, которые - соответстующие.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:09
      +2
      Цитата: acetophenon
      Что делают соответствующие органы и телефонные операторы, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ подобные звонки?

      ни чего не делают, пару раз пытался передать телефоны, отмахнулись как от мухи
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:45
        0
        я тоже не поленился и сходил заяву написал. отказали в возбуждении дела - номер не отвечает, установить местонахождение абонента не представляется возможным. и весь сказ....
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: acetophenon
      со 2-3 звонка подобные КАЛ-центры можно вычислить и забанить.

      Всё проще: на основе речевого анализа и стоп-листа любой разговор может быть прерван, номер взят на контроль, содержание разговора передано органам.
      Операторов связи за бездействие нужно вздрючивать.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:50
        0
        Недавно было сообщение, что некая норвежская фирма владела контрольным пакетом Теле-2 и собиралась как бы уйти из России. То есть, хозяин сети связи вполне может быть зарегистрирован за границей и ничего вы ему не сделаете.
        Разбираться следует с теми, кто позволяет подобное делать владельцам сетей связи. И для чего вообще позволено колл-центрам обзванивать все номера подряд безнаказанно.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:00
    +3
    "мошенников"?!! вы не ошиблись с термином?
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:04
    +3
    Звонили мне пару раз. Говорят, мол с Вашего счета похищают деньги! Так я им честно отвечаю- все полторы тысячи рублей? Да нехай похищают.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:05
      +2
      Надо было ещё сказать - Бандера - свинота фошистская, Крым - Российский, а у вас сало скоро кончится. laughing И подождать в ответ эмоциональной реакции.... lol
      От веселье то было бы послушать как щеневмерлик словестно пузырится. wassat
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:57
        0
        Короче чем необходимо для осмысленности коммента: времени жаль.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:09
      +1
      мне из МФЦ с турецкого номера звонили, прямым текстом послал на три буквы, как то еще "мент" звонил, был направлен туда же
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:11
        +1
        неее, они счас совершенствуются - номера и регион определяется как российские в основном.
        но вот чего они не могут изменить - их шароварное "хгх" с придыханием вместо русского твердого "г". палятся. но иногда и очень чисто по-русски говорят, шакалы...
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:18
          0
          Цитата: Nexcom
          неее, они счас совершенствуются - номера и регион определяется как российские в основном.

          звонок был пару недель назад, при чем дважды с разрывом минут в 10
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 12:40
            0
            Сегодня два раза звонили - из Главного Следственного управления России... Типа деньги хотят у меня украсть со счета. Срочно надо кредит брать. Ага. wassat
            Номера определились как Россия.
            1. Читателль 2013
              Читателль 2013 Сегодня, 13:08
              +2
              Мне как то позвонил следователь такой то следственный комитет
              Я его послал и сказал, что пин код не скажу
              Он начал ржать и сказал пожалуйста не бросай трубку работал в такой то компании? Такой объект строил?
              Вообщем пришлось идти свидетелем на допрос laughing
  11. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:06
    +5
    Не перевелись ещё на Руси дураки. Тут не в мошенниках дело.
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:06
    +4
    по указке украинских телефонных мошенников
    простите, это, что за бредятина в заголовке?!!!
    у нас теперь по аналогии с "хлопками" диверссию мошенничеством называют?!!
    чтобы задержать мошенников, необходимо поджечь здание военкомата, бросив в него коктейль Молотова
    это на какого идиoта рассчитано?!!!
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    +2
    для того, чтобы задержать мошенников, необходимо поджечь здание военкомата, бросив в него коктейль Молотова
    Это до какой же степени нужно быть тупым даже если еще молодой, чтобы повестись на это. Нет тут дело не в деньгах якобы снимаемых с карточки, тут дело в воспитание и принадлежности к определенной группе молодежи. Эти украинские кол-центры должны быть включены в список необходимых целей, как и операторы сотовой связи на Украине. Полтора года воюем, а ТВ, радио, сотовая связь, интернет отлично функционирует на Украине.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:02
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Полтора года воюем, а ТВ, радио, сотовая связь, интернет отлично функционирует на Украине.

      Они ещё и в Канаде функционируют, и далее по списку. hi
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: rotmistr60
      Полтора года воюем, а ТВ, радио, сотовая связь, интернет отлично функционирует на Украине.

      Неужели это никто не понимает ? am
  14. 2112vda
    2112vda Сегодня, 12:15
    +2
    30 лет демократических реформ не прошли даром. У народа похоже "кукушка улетела", вернуться не обещала. "Зомби апокалипсис" у нас в стране набирает силу, большая часть народа упёрлась в свои дурацкие гаджеты и не могут без них обойтись ни минуту. Скоро и любовью будут заниматься при помощи своих "мозговых протезов". Дожились, блин. Тут уж поневоле подумаешь что неплохо бы применить ЭМИ боеприпасы, может народ начнёт мозги включать вместо всех смартфонов и прочей лабуды.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:27
      0
      .....лежат двое молодых в постели. Поцелуй меня - шлет дева смс своему молодому человеку кеоторый лежит рядом....
      Как поцеловать? Страстно? - спрашивает ее лежащий рядом парень через смс..... lol

      зы на самом деле печально всё это....
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:06
      0
      У народа похоже "кукушка улетела", вернуться не обещала.

      У многих кукушка с рождения не выросла, там и слетать нечему.
  15. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:19
    +2
    Вот оно как... Обман и махинация доверчивых граждан выглядит как массовый протест против власти. Когда эту власть просили в нулевых очистить от всякой погани телевидение, необнуленный ответил: Не нравится - выключите. Когда расцветало это телефонное мошенничество 10 лет назад, это не являлось проблемой, а так себе, страдают дурачки. А теперь 20 военкоматов за ночь. Ну да, кроме дежурного за стальной дверью и решеткой там и нет никого.
    Не хватает цинизма сделать ставку на то, что против телефонного мошенничества мер в масштабах государства приниматься не будет. Будут хватать по видеозаписи поджигателей, но разрушить саму возможность подобных обманов никто не торопится, как показывает время. То, что доступно, делают сами сотовые операторы: думаю, многие из здесь присутствующих получали звонки, где вместо определенного номера имелась надпись "есть жалобы на спам". Но одно дело спам, а другое - подрывные действия вражеской разведки. Опомниться не успеет наивный гражданин, как он уже в камере без телефона и возможности жаловаться "на спам".
    Конечно, я не ожидал от Руматы такой глупости как предложения расстреливать поджигателей на месте. Но если даже всех этих дудачков пересадить, неужели их станет меньше?
  16. Вовик
    Вовик Сегодня, 12:22
    +3
    когда мошенники говорят что нужно деньги дать срочно потому что близкий человек в аварию попал и срочно нужна операция или взятка чтобы отмазать то тут еще както логически можно обьяснить то что люди верят. Но когда говорят что у тебя деньги украли и чтобы задержать вора нужно военкомат поджечь это же полная чушь каким нужно дебилом быть чтобы в такое поверить. Больше верится в то что кураторы через интернет предлагают ребятам заработать а когда те боятся, говорят что боятся им впаривают легенду для отмазки, говорите вот так и так и будете не терористами а жертвами мошенничества и наказание минимальным будет. Как на фронте пленные то повар то музыкант, так и эти жертвы обмана. Там возможно еще и адвокаты уже зараннее подготовлены чтобы их отазывать, ну это уже если их изначально не планировали просто кинуть после выполнения задания.
  17. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 12:26
    +1
    Надо этих поджигателей ловить и сажать чтобы там поумнели
  18. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 12:34
    +1
    Очень тупая легенда на случай, если поймают. В стиле как там женщина сказала что ребёнок, которого она сбила, был пьян.
    Люди думают, что это поможет скостить срок или попытаться слиться, что это не организованное группой террористическое деяние.

    Скорее всего есть закрытые группы в телеге, где все эти теракты организуют и курируют, там и легенду придумывают. Качество легенды показывает отношение к "шахидам".
    Я уверен, спящих ждунов и противников России достаточно. И многие из них готовы рискнуть своей свободой.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:38
      0
      За 10 тыщ рублей ? Как у нас на Урале один пойманный признался.
  19. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 12:43
    -1
    не понял из статьи, а деньги то вернули ?
    пригодятся возмещать ущерб, даже хотябы для того чтобы отдать их человеку(кам) который будет красить заново стены военкомата
  20. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:44
    0
    Пойти на поджог по указке телефонных мошенников? Не верю, это просто отмазка, мотивация там другая.
  21. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 12:51
    0
    Цитата: ASAD
    Главное сходила в банкомат перевела деньги и умудрилась кредит взять!

    Давно бы банки ввели правило, сразу кредит не выдавать. День-два ничего не решат, а человека могут за это время мозг на место поставить. Да и сотовые операторы давно бы ввели программу, прерывающие подозрительные звонки и сигнализирующие: - Подозрение на мошенничество! Наверно всех всё устраивает.
  22. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    0
    Дежурный отмаз для адвоката, все равно никто не проверит, поскольку никто этим заниматься и не будет. Звонили, один раз дивчина, по бумажке читала с запинками, иностранное образование, не родной язык. Другой раз из полиции, супругу спрашивали - сразу вычислил мошенник - через свою симку оформлял супруге доступ в Госуслуги (оттуда слив походу). Поинтересовался у "полицая" психическим состоянием, не больной ли (по Лаврову), обиделся.
  23. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:04
    0
    Таких надо отлавливать, но не в тюрьму, а на принудительное психиатрическое лечение с пожизненным Полным поражением в гражданских правах, как то изъятие водительского удостоверения, запрет на голосование, на преподавание и т.д. и т.п. С наиболее буйными врачи знают что делать...
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:24
      0
      Не получится отлавливать, одни за бугром (на окраине), другие уже в МЛС.
  24. Москаль 55
    Москаль 55 Сегодня, 13:24
    0
    Граждане! Если есть возможность писать статьи или комментарии, то направляйте их на критику самих себя в 10 случаях, а на критику начальства в 1 случае. До недавнего времени все было наоборот. Начальника ты своей статьей вряд ли сможешь впечатлить, а себе подобного сможешь. Уже ежу понятно, что у нас в народе куча дерьма, которую нужно выявлять, а далее исправлять или вычищать. И будить инертную массу вполне посильная вам задача. Чтобы той пенсионерке, которая военкомат поджигала, и ближайшей родне ее мало после этого не казалось. Несмотря на либеральное руководство! Речь идет о нашем выживании.
  25. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 13:57
    -1
    Вчера здесь на сайте была интересная статья, в которой было написано что если в России не произойдут перемены, то в результате некоего события, которое станет временем «Ч», в стране произойдет смена власти. И это событие может иметь отношение к проводимой СВО.
    Может быть все эти поджоги военкоматов и есть звенья этой цепи? А неким событием которое станет временем «Ч» может стать проведение очередной волны мобилизации?
    Возможно украинцы этого и добиваются таким путем.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:03
      0
      Ждун мозгами раскидывал?.......................