ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего вступить в ряды ВСУ

Очередной, «сочувствующий» Украине или просто желающий заработать денег на войне со своими соотечественниками, гражданин России был задержан ФСБ при попытке вступить в ряды армии противника.
На этот раз российские спецслужбы произвели задержание жителя Тамбовской области при попытке выехать на Украину через территорию Турции с целью вступления в ВСУ и участия в вооруженном конфликте на стороне Киева, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Следствие установило, что российский гражданин связался через Интернет с представителями украинских националистических формирований, ответственных за набор и подготовку добровольцев из России, чтобы те впоследствии участвовали в боях против своей же армии. После этого, на протяжении трех месяцев, он активно изучал литературу по тактической медицине, вооружению, военной технике, полевой фортификации и др.
Видимо решив, что он готов отправиться воевать со своими соотечественниками, житель Тамбовской области попытался вылететь в Турцию, чтобы потом оттуда попасть на Украину, но был задержан правоохранителями.
Теперь, как сообщает Центре общественных связей ФСБ, ему грозит уголовное наказание по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). Следственные мероприятия продолжаются.