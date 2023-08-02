Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего вступить в ряды ВСУ

22
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего вступить в ряды ВСУ

Очередной, «сочувствующий» Украине или просто желающий заработать денег на войне со своими соотечественниками, гражданин России был задержан ФСБ при попытке вступить в ряды армии противника.


На этот раз российские спецслужбы произвели задержание жителя Тамбовской области при попытке выехать на Украину через территорию Турции с целью вступления в ВСУ и участия в вооруженном конфликте на стороне Киева, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Следствие установило, что российский гражданин связался через Интернет с представителями украинских националистических формирований, ответственных за набор и подготовку добровольцев из России, чтобы те впоследствии участвовали в боях против своей же армии. После этого, на протяжении трех месяцев, он активно изучал литературу по тактической медицине, вооружению, военной технике, полевой фортификации и др.

Видимо решив, что он готов отправиться воевать со своими соотечественниками, житель Тамбовской области попытался вылететь в Турцию, чтобы потом оттуда попасть на Украину, но был задержан правоохранителями.

Теперь, как сообщает Центре общественных связей ФСБ, ему грозит уголовное наказание по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). Следственные мероприятия продолжаются.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:31
    +3
    Не в тюрьму надо сажать, а на кол, при ПРАВИЛЬНОЙ посадке до двух суток раздумий над неправедной жизнью. А так, пока суды да следствия, глядишь пол срока по новым законам за следствием и отсидит а там чутка и на У. Д. О. какое свалит, а счас адвокаты подключатся сочинят СКАЗКУ что мол клиенту позвонили и сообщили что с его карты тырят деньги и чтоб остоновить сей процесс он должен был СРОЧНИКОМ лететь на Украину и вступать в ВСУ, а что поджигателям можно, ну и эти туда же.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:14
      +3
      Это каким же надо быть тупым, чтобы вербоваться в ВСУ сейчас?
      После xoxляцких немыслимых потерь, их сожжённой техники, провала контрнахрюка, разбитых морских портов и инфраструктуры?
      Ну ещё бы год назад некоторые могли сомневаться в исходе СВО...
      Но вербоваться теперь, это как призываться в Вермахт в апреле 1945 года...
      Может это не враг народа, а просто даун, больной на голову человек? request
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: Пауль Зиберт
        Но вербоваться теперь, это как призываться в Вермахт в апреле 1945 года...

        К сожалению максимум 1944, скорее даже конец 1943го.Силы у них еще есть...
      2. guest
        guest Сегодня, 13:45
        0
        Пропаганда с той стороны работает прекрасно и если верить их пропаганде то нацисты вот вот уже Москву возьмут.
      3. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: Пауль Зиберт
        Это каким же надо быть тупым, чтобы вербоваться в ВСУ сейчас?

        Ну если только предположить что раз он 3 месяца читал и готовился то собрался он вступать в ВСУ еще до нахрюка когда все было радужно, а теперь предположим уже не мог соскочить - переписку же явно вел, свои желания озвучивал - могли сказать "дашь заднюю, сборник твоих цитат "случайно" окажется у ФСБ".
  2. aakvit
    aakvit Сегодня, 12:32
    +1
    А потом содержать его весь срок заключения? Дешевле и эффективнее в качестве примера - пуля в лоб или петля на шею! Всё сгнил бы в полях краины...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: aakvit
      А потом содержать его весь срок заключения? Дешевле и эффективнее в качестве примера - пуля в лоб или петля на шею!

      Зачем, отправить в Руину, загремит под Старомайорское, или под Купянск, пуля его сама найдёт.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:52
        +1
        жёсткое правосудие
        все эти предатели, шпионы и диверсанты - будут минимум 20 лет гнить под шконкой с клеймом опущенный и нелюдь - сами вздернутся от такого пресса через неделю
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 14:05
      0
      нееее, не так, пусть лучше "изображает экипаж" у заминированных БТРах которые в сторону хрю-траншей наши отправляют.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:34
    +2
    Хотел воевать - на контракт, хотел заработать и воевать - на контракт, а так, походу "идейный", не те он книжки в детстве читал, если читал. Тамбовский рембо, тьфу. На четвертак без УДО - здравствуй северный олень (медведь).
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:39
      +1
      Uprun hi, дело в том что идейных, а этот (цензура) идейный и четвертак не вернет и не спасёт. Тут только радикальные решения гарантия от рецедивов 100%.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:39
    0
    Смотрю отряд по повороту северных рек на юг ,потихоньку собирается. БСЛ 2 и вперед .................двадцатку отрабатывать
  5. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:42
    +2
    ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего вступить в ряды ВСУ

    Бандерлоги и их западные покровители должны сказать огромное спасибо нашим либера...там, уничтожившим школьную систему воспитания, существовавшую в СССР. Результат - вот такие , предатели Родины...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: Правдодел
      ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего вступить в ряды ВСУ

      Бандерлоги и их западные покровители должны сказать огромное спасибо нашим либера...там, уничтожившим школьную систему воспитания, существовавшую в СССР. Результат - вот такие , предатели Родины...

      Это оказывается "либерасты" в СССР рулили до войны - раз миллион имевших советскую школьную систему воспитания- бац и в "хиви"?????Либеоасты плохо Власова воспитывали???
      Да и после войны бегунки были ...
      И в Афган чтоб не попасть находились отдельные - покупали и пили мочу желтушечников.Тоже либерасты виноваты были??
      Более того, когда Союз разваливали - армия отвернулась.типа не видит...
      Тоже либерасты виноваты - что 3.5 млн СА,1 млн КГБ+МВД и 16млн членов КПСС- отвернулись от СССР?
    2. guest
      guest Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: Правдодел
      вот такие , предатели Родины...

      Ну так предатели родины у нас всё ещё в почёте им памятники стоят и даже целый центр в Екатеринбурге.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    +1
    Что тут скажешь. СВО показала кто есть кто и все фекалии начали всплывать или уплывать за границу. В стране станет хоть немного чище.
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:57
    0
    А почему в российскую армию не захотел?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:11
      +1
      Он в детстве в войнушку за немцев играл, привычка, знаете ли.
    2. Таймень
      Таймень Сегодня, 13:29
      0
      Потому,что наша пропаганда проигрывает пропаганде врага.Такие "эксперты,как Соловьёв,Скабеева и иже с ними,кроме нехороших слов ничего не вызывают.Переливание из пустого в порожнее,неумелое враньё и такие же "эксперты",приглашённые ими надоедает с первых двух минут.Украинцы тоже врут и гонят чернуху.Но посмотрите,как.Любой провод используется для пропаганды.И подают,как истину.Вот и доверчивые мужики,да и идейные прут к ним.Да ещё ьабло в доллариях обещают.А это уже дерьмократическое и предательское воспитание молодёжи.Для которой Родина - это навалом денег дадут(30 с гаком лет не выкинешь,почти сплошняком потребитель,а не творец)..А освещающий СВО Конашенков - вообще,что-то..И самое главное всем это .....по колено будет.
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:42
      0
      Как много людей хотят в русскую армию можно будет увидеть при повторной частичной мобилизации
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    0
    Требую таких отправлять а рыболовный флот ,в Баренцево или Охотские моря.Пусть работают за кормёжку.В США частные тюрьмы есть? А чем мы хуже.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: tralflot1832
      Требую таких отправлять а рыболовный флот ,в Баренцево или Охотские моря.Пусть работают за кормёжку.В США частные тюрьмы есть? А чем мы хуже.

      Там же работать надо, МОБРом. Не уверен, что он идейный, скорее маргинал, роликов их насмотрелся, думает в РДК сниматься будет в тактическом прикиде, денюжку маять.
      Сейчас работать не надо, сразу "у плен" попал.