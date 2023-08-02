Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Польши признали ухудшение отношений с Украиной из-за высказываний некоторых представителей Киева

11
Власти Польши признали ухудшение отношений с Украиной из-за высказываний некоторых представителей Киева

В последнее время отношения Польши с Украиной «не самые хорошие». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF, признав, тем самым, ухудшение польско-украинских отношений.


Один из руководителей МИД Польши фактически обвинил в ухудшении отношений между двумя государствами украинскую сторону. Он отметил, что отношения ухудшились из-за «высказываний некоторых представителей Украины».

Мы понимаем, что государство подвергается нападению, но оно также не должно нападать на своих союзников

- подчеркнул замминистра иностранных дел Польши.

По словам Яблоньского, страны не пришли к согласию по многим вопросам. Но Варшава будет руководствоваться собственными национальными интересами, и ее поддержка Киева не будет выходить за рамки этих интересов, отметил представитель польского дипломатического ведомства.

Замминистра МИД Польши также вспомнил о Волынском геноциде поляков. Он подчеркнул, что в Варшаве хотят говорить об этом открыто, вне зависимости от того, как к этим событиям относятся на Украине.

Конфликт между польскими и украинскими дипломатами начался из-за отказа Варшавы разрешать ввоз украинского зерна. Затем министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач обвинил Украину в неблагодарности за оказываемую поддержку, после чего в МИД Украины вызвали посла Польши Бартоша Цихоцкого. В ответ в МИД Польши вызвали украинского посла.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Adrian Grycuk
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:12
    +3
    Замминистра МИД Польши также вспомнил о Волынском геноциде поляков. Он подчеркнул, что в Варшаве хотят говорить об этом открыто, вне зависимости от того, как к этим событиям относятся на Украине.

    Но Варшава будет руководствоваться собственными национальными интересами

    Дружба - дружбой, а табачок врозь!
    Пшеки еще и счет выставят окраине!
    1. barclay
      barclay Сегодня, 12:42
      0
      Дружба - дружбой, а....
      Да не может быть там никакой дружбы, исходя из исторических фактов. Они сейчас хотят друг друга перехитрить, используя в своих интересах. Какая там может быть любовь, если во Львове украинца в трамвай дальше подножки не пускали? Их т.н. любовь может выражаться только в хитрости и спользовании друг друга в своих интересах.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:54
      0
      От истории не спрятаться,не скрыться...
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: ваш вср 66-67
      Дружба - дружбой, а табачок врозь!
      Пшеки еще и счет выставят окраине!

      За Волынскую резню, поляки спросят со свидомых с того же Зели.
      Не зря министр Яблоньский эту тему начал поднимать. Счёт будет один -"Восточные Кресы".
    4. topol717
      topol717 Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Пшеки еще и счет выставят окраине!

      Не только Пшеки, а все. Доить убого и беззащитного будут все бывшие "партнеры".
      Они уже продали все военное старье, и теперь закупают новое, которым делиться уже не хотят. Ну а скоро начнут счета выставлять.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:19
    +1
    Два негодяя не могут договориться,как получше обвести друг друга... yes
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    +2
    Таки кто там пан, а кто холоп? Нет, я конечно догадываюсь, но поведение холопа уже выходит за рамки. А вот интересно, МИД окраины тоже посла полосатых вызывает или кулёба сам несется по первому звонку? Типа, МИД окраины вызвал посла США - Кулеба посетил посольство США.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:58
      +1
      Цитата: Uprun
      Типа, МИД окраины вызвал посла США - Кулеба посетил посольство США

      Так на лице Кулебы написано - "Рад стараться, что изволите хозяин !"
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:12
        +1
        Цитата: carpenter
        Так на лице Кулебы написано - "Рад стараться, что изволите хозяин !"

        Мне Кулеба напоминает одного моего кока, родом из под Тернополя. вот с такой же улыбкой приносит на обед второе - "для вас запечённая баранина, как вы любите", меня понесло - "Боря, сколько можно говорить, или всем баранина, или не кому и баранину я всегда для себя сам покупаю и сам готовлю. " Но через какое то время всё повторятся опять. Не переделать, как и Кулебу.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    +2
    Мы понимаем, что государство подвергается нападению, но оно также не должно нападать на своих союзников
    Если бы Киев не воевал с Россией тем самым оказывая огромную услугу Польше, то терпение Варшавы уже бы давно закончилось. Киев отлично понимая старается, как можно эффективнее пользоваться этим в своих интересах.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:57
    0
    Дивлюсь нашей пропаганде.
    1000 баннеров постпвить у польских границ с фото (жестокими пусть) и отчетами архивов нквд, смерш и тп о волынской резне. И овзаимодействии ухро и пшеков.
    Че их жалеют? Кровавый клин вбить. Шантаж :все плохое вывернуть и одновременно о хорошем сталине-берии, спасении поляков ркка.
    Денег не дали?