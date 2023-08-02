Власти Польши признали ухудшение отношений с Украиной из-за высказываний некоторых представителей Киева

Мы понимаем, что государство подвергается нападению, но оно также не должно нападать на своих союзников

В последнее время отношения Польши с Украиной «не самые хорошие». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF, признав, тем самым, ухудшение польско-украинских отношений.Один из руководителей МИД Польши фактически обвинил в ухудшении отношений между двумя государствами украинскую сторону. Он отметил, что отношения ухудшились из-за «высказываний некоторых представителей Украины».- подчеркнул замминистра иностранных дел Польши.По словам Яблоньского, страны не пришли к согласию по многим вопросам. Но Варшава будет руководствоваться собственными национальными интересами, и ее поддержка Киева не будет выходить за рамки этих интересов, отметил представитель польского дипломатического ведомства.Замминистра МИД Польши также вспомнил о Волынском геноциде поляков. Он подчеркнул, что в Варшаве хотят говорить об этом открыто, вне зависимости от того, как к этим событиям относятся на Украине.Конфликт между польскими и украинскими дипломатами начался из-за отказа Варшавы разрешать ввоз украинского зерна. Затем министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач обвинил Украину в неблагодарности за оказываемую поддержку, после чего в МИД Украины вызвали посла Польши Бартоша Цихоцкого. В ответ в МИД Польши вызвали украинского посла.