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Замглавы МВД Польши призвал к изоляции Белоруссии после заявленного инцидента с белорусскими вертолетами на границе

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Замглавы МВД Польши призвал к изоляции Белоруссии после заявленного инцидента с белорусскими вертолетами на границе

Замглавы польского МВД Мацей Васик призвал к международной изоляции Белоруссии после инцидента с вертолетами белорусских ВВС, произошедшего на границе стран.


В комментарии американскому изданию Bloomberg Васик заявил о необходимости в сотрудничестве с Латвией и Литвой обеспечить полную изоляцию Белоруссии. Польский чиновник также выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "реагирует только на силу".

Ранее в Минобороны Польши заявили, что два белорусских боевых вертолета якобы вторглись на три километра в польское воздушное пространство, совершая маневры совместно с ЧВК "Вагнер". Об инциденте было проинформировано руководство военного блока НАТО, после чего было созвано заседание Комитета. В МИД Польши также потребовали от Минска объяснить действия белорусских военных.

Министерство обороны Белоруссии опровергло обвинения польских властей в нарушении боевыми вертолетами ВВС РФ границы этой страны. Между тем, польские власти обеспокоены активностью сотрудников ЧВК "Вагнер" на белорусско-польской границе. Однако, в Минске заявляют, что на западных рубежах Белоруссии "вагнеровцы" занимаются подготовкой белорусских пограничников.

Также сообщается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что любая атака со стороны ЧВК "Вагнера" будет расцениваться как атака со стороны российского правительства.
Использованы фотографии:
Wikipedia/De Winters
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29 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:52
    +2
    Это была согласованная акция с мо фрг.
    Там еще и чвк "рейхсвер" незаметно в силезию ходили
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 13:09
      +4
      Замглавы МВД Польши призвал к изоляции Белоруссии

      На политическом западе одни призывники и сигнальщики. Каждый день, то посылают чёткие сргналы России, то призывают против России.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:15
        +1
        Беда в том, что они флажками семафорят,, а мы только азбуку Морзе понимаем
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 13:57
          -1
          Цитата: роман66
          Беда в том, что они флажками семафорят,, а мы только азбуку Морзе понимаем

          Беда была когда эти западные сингалы у нас принимали ельцины и козыревы.

          Привет, Рома
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:02
        -2
        Мне вот интересно.Как трибалты и ляхи будут изолировать Белоруссию?Порты?Так есть Усть-Луга.Дипломатией?А синей изоленты хватит?
    2. Венд
      Венд Сегодня, 13:18
      +2
      Какая ещё изоляция? laughing У Белоруссии граница с Россией
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:46
        +1
        а это тема (!)
        - по максимуму разыграть Белорусскую карту - раскатать Польшу + прост в виде Трибалтов
        - у Белорусов есть ТЯО, НАТО по ст.5 за Польшу и Трибалтов НЕ впишется
        - а потом Большую Беларусь присоединить к РФ
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:55
    +2
    Обстановка чем дальше тем больше накаляется а Песков .....

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ОПЯТЬ (выделено мной) заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, как только будет реализована часть, касающаяся России.

    «Россия, и президент Владимир Путин уже повторял это сто раз, готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке … Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», - заявил представитель Кремля, отметив, что пока этого не было сделано.

    https://www.kp.ru/online/news/5389141/

    зы Я одного не пойму - Песков чем дальше тем чаще трындит про сделку, а шлёпанцами по мне лупят... Я же не Песков.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 12:58
      0
      ...как только будет реализована часть, касающаяся России.

      Почитайте условия, они России выгодны.
      1. Комментарий был удален.
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:01
        +4
        Потому никто никогда на Западе эти условия и не выполнит. Зря ожидают....

        зы Аааа, минусаторы думают что всё-таки на Западе выполнят эти условия если их много раз упрашивать? Ну-ну, ожидайте.... Может и Крым с ЛДНР признают. Ага.
        1. Светлан
          Светлан Сегодня, 13:19
          +1
          Ну если вы знаете, что их не выполнят, то, чего беспокойтесь))
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 13:22
            +1
            А я не за это беспокоюсь, не стоит искажать смысл моих высказываний - ИМХО создается впечатление что там наверху выпрашивают на Западе выполнение этих условий. И это неприятно. И обидно за страну. Ибо выпрашивает - слабый. Сильный - требует.
            Либо устанавливает такие условия, которые неукоснительно выполняются участниками сделки. Но не выпрашивает напоминаниями о намерениях вернуться в сделку когда уже много раз другая сторона положила болт на договорённости.
        2. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 14:04
          +1
          подождите Вы с Крымом - этот авианосец никуда не денется
          скоро нужно будет Харьковскую народную республику признавать
      3. aakvit
        aakvit Сегодня, 13:29
        +1
        Только выполнять их запад не будет! Смотрим условия зерновой сделки - и...? feel Что там выполнено для РФ?
        А болгарам лучше помолчать - чьи боеприпасы поехали вна 404?! am
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 14:06
          0
          а Болгарам уже очень скоро от Греков и Северной македонии прилетит
      4. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 13:56
        +1
        В чём же выгодность условий для России? Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину возят оружие, но подключите Россельхозбанк к SWIFT, дайте нашим олигархам аммиак покачать - и мы сделаем вид, что ничего не происходит! Мягко говоря, странная позиция...
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:31
      +1
      Nexcom.Песков иногда берёт удар на себя.В отсебятене ( пурге) он ввинтил - морские порты ,а не все порты ,как было в заявлении МО.Но Украину это не спасает.Гераньки на речные порты на Дунай летают и попадают точно куда надо,они работают уже не по координатам, а по видео каналу Моё мнение.Пароходики стоят к причалов в украинских речных портах.Капитан в случае опасности судну,экипажу должен дать команду покинуть порт,а они стоят?!Это не Вьетнам и не советские моряки ,время сейчас другое. .Осталось узнать кто этот видеоканал предоставил?Работают ювелирно,обходя краны,осветительные мачты и громоотводы ,минуя линии электропередач.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:59
    0
    В ответ был послан..........................На этом все и закончилось. Ни один трактор не пострадал.
  4. Бубубу
    Бубубу Сегодня, 13:03
    +1
    Ну надо же. Пшеки задумались , мож и им достанется
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 13:03
    +1
    Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC. Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде

    https://www.kp.ru/online/news/5389141/[/quote]
    зы Я одного не пойму - Песков чем дальше тем чаще трындит про сделку, а шлёпанцами по мне лупят... Я же не Песков.[/quote]
    Хорошая фраза:"Кто ему это поручил"? А слово, как известно, не воробей.
  6. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 13:06
    +1
    Батька, выступая сегодня перед жителями с. Беловежское, сказал, что поляки пусть молятся, что он сдерживает "вагнеровцев", а то они давно бы отправились на Жешув и "вломили бы так, что мало не показалось бы и Жешуву и Варшаве". Так, что Лукашенко особенно-то ляховских угроз не боиться (источник: "Политнавигатор")
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 13:06
    +2
    В официальном комментарии Минобороны( утро 1 августа) оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы. Но уже к вечером (по рекомендации янкесов) сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:20
      +1
      Перевожу на нормальный язык. Поляки: мы реально ничего так и не засекли, но хайли-лайкли скорее всего всё было. laughing
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:06
    +3
    Я только за ,запад должен полностью изолироваться от Белоруссии и России,и забрать своих журналистов.Забор ,так забор..У нас тут и своего говна хватает,а тут ещё с западным разбираться.
  9. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 13:11
    0
    Линда, конечно, хороша, как "ястреб", но делать такие заявления – не её уровень, так что бла-бла-бла.
    А поляки пусть себе трясутся, Сувалкский коридор будет ровно в границах Вымиратов.
  10. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 13:11
    +1
    Да чего оправдываться то, ребята перегазовали, машины занесло чуть-чуть на 3 км всего)))
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    +1
    Замглавы польского МВД Мацей Васик призвал к международной изоляции Белоруссии
    Поляки успевают гадить не только России, но и своим соседям. Такая уж натура, которая не раз подводила Польшу к черте. Надеюсь со временем аукнется и в очередной раз.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:32
    0
    выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "реагирует только на силу".
    belay Ты представляешь, что будет с Польшей, когда он среагирует? fool fool Сидите тихо под веничком. feel
  13. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:33
    0
    Замглавы польского МВД Мацей Васик призвал к международной изоляции Белоруссии после инцидента с вертолетами белорусских ВВС, произошедшего на границе стран.
    Международные изоляторы будут те же, что изолируют Россию?