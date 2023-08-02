Замглавы МВД Польши призвал к изоляции Белоруссии после заявленного инцидента с белорусскими вертолетами на границе

Замглавы польского МВД Мацей Васик призвал к международной изоляции Белоруссии после инцидента с вертолетами белорусских ВВС, произошедшего на границе стран.В комментарии американскому изданию Bloomberg Васик заявил о необходимости в сотрудничестве с Латвией и Литвой обеспечить полную изоляцию Белоруссии. Польский чиновник также выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "реагирует только на силу".Ранее в Минобороны Польши заявили, что два белорусских боевых вертолета якобы вторглись на три километра в польское воздушное пространство, совершая маневры совместно с ЧВК "Вагнер". Об инциденте было проинформировано руководство военного блока НАТО, после чего было созвано заседание Комитета. В МИД Польши также потребовали от Минска объяснить действия белорусских военных.Министерство обороны Белоруссии опровергло обвинения польских властей в нарушении боевыми вертолетами ВВС РФ границы этой страны. Между тем, польские власти обеспокоены активностью сотрудников ЧВК "Вагнер" на белорусско-польской границе. Однако, в Минске заявляют, что на западных рубежах Белоруссии "вагнеровцы" занимаются подготовкой белорусских пограничников.Также сообщается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что любая атака со стороны ЧВК "Вагнера" будет расцениваться как атака со стороны российского правительства.