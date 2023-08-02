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New York Times приводит слова украинских военных о колоссальных потерях на фронте

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New York Times приводит слова украинских военных о колоссальных потерях на фронте

О том, что противник в ходе своего так называемого контрнаступления несет огромные потери, сообщалось уже не раз. При этом Киев, под давлением своих западных кураторов, продолжает посылать на верную смерть сотни и тысячи военнослужащих ВСУ.


Насколько сегодня критичны потери украинской армии написало американское издание The New York Times со ссылкой на рассказы раненых солдат ВСУ, которым удалось выжить в ходе наступления на российские позиции.

Так, со слов одного из военнослужащих 23-й бригады ВСУ, за месяц участия в наступательных операциях от его батальона осталось всего 10 человек.

Чтобы стало понятно, насколько украинским войскам сложно наступать на оборонительные рубежи ВС ФР, военный привел в пример одну из вылазок, в которой участвовало его подразделение. Как рассказал собеседник журналистов из американской газеты, атака проводилась на 10 бронемашинах MaxxPro. В итоге, уцелела лишь одна из них.

Другой солдат по имени Алексей рассказал, как его подразделение понесло серьезные потери, заняв бункер ВС РФ. С его слов, как только украинские военные закрепились на объекте, по нему был нанесен мощный артиллерийский и авиа удар.

Кроме того, тот же солдат рассказал журналистам издания об особой российской тактике минирования окопов и траншей перед отходом. В итоге, когда военные ВСУ занимают российские позиции, эти мины подрывают дистанционно, а оставшихся в живых добивает артиллерия, корректируемая дронами.

Слова своего сослуживца подтвердил и военный с позывным «Воскрес». Его подразделение также понесло критические потери. Как он выразился, помимо дистанционно подрываемых мин и плотной работы артиллерии, серьезной проблемой для ВСУ стали ударные беспилотники ВС РФ.

Казалось, что у них был дрон для каждого человека

- подчеркнул украинский военный.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:57
    +3
    Они что,хотят что бы их слова расстроили амерзцев?Проникли в их души?Да им плевать на вас с высокой горки.Гибните дальше
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:57
    0
    Хоть цифру не назвали, не придется журналистам потом извиняться, как пришлось в прошлом году европейским чиновникам уточнять, что стотыщ погибших это с ранеными
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:48
      0
      Вот интересно,сколько месяцев уже пишут про то что у всуук огромные потери,военных там почти не осталось,а кто же там так упорно наступает и обороняется?
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:57
    +3
    Слишком складно запели западные СМИ прям хоровое пение, к чему бы это?!
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:57
    +1
    Так, со слов одного из военнослужащих 23-й бригады ВСУ, за месяц участия в наступательных операциях от его батальона осталось всего 10 человек.


    ну как дети такое постить.
    3% от даже неполного батальона в 300 человек.
  5. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 18:02
    +3
    Да,потери укрорейха огромные,но не стоит забывать что и наши парни гибнут...и тоже в немалых количествах.Вообще странно что после вывода Вагнера с территории РФ ,наши власти до сих пор не включили голову .Организовали бы свой иностранный Легион,куда бы брали иностранцев,воевать против укропов и их хозяев!Уверен что данная организация имела бы определенный успех
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:13
      0
      С наемниками всегда есть определенные риски, и возникает огромное желание их минимизировать, если заботишься о своей репутации. Возможно именно это объясняет столь незначительное задействование иностранцев, и нежелание брать "кого попало".
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:24
        +1
        При СССР были интербригады и никаких наёмников. Просто нужно открыто с трибуны ООН признать Украину и НАТО фашистами и не играть в договорники. И тогда подтянуться идейномотивированные антифашисты, как в Испании в 1936 году.
  6. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:09
    +2
    Чудовищный удар по мозгам испытываешь когда кажется, что "у них был дрон для каждого человека." Радостно за укронациков.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 18:19
      +1
      Всегда кажется, что в воздухе только противник.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:12
    +2
    Как говорил дедушка Ленин : Верной дорогой идете, товарищи!
  8. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 18:14
    +4
    Правильно выразились на одном из сайтов. "Украинцы просто жаждали войну с Россией. А желания имеют обыкновение исполняться".
    Теперь получите, желаемое.
  9. НСВ
    НСВ Сегодня, 18:20
    +2
    Приятные факты!!!Это тот случай,когда чем больше,тем лучше.Спасибо,нашим Воинам!
  10. valera75
    valera75 Сегодня, 18:34
    +2
    Ну вы же хотели маскаляку на гиляку и бить орков ну так чего плачите?
    Вперёд и с песней укробандеровцы!!!