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Владимир Зеленский: ПВО Украины работает на максимуме возможностей

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Владимир Зеленский: ПВО Украины работает на максимуме возможностей

Запад уже поставил Украине вооружения на миллиарды долларов, в том числе и те, что предназначены для противовоздушной обороны, но всего этого, по-видимому, не хватает, так как очевидно, что многие российские удары достигают целей.


По словам украинского президента Владимира Зеленского, система противовоздушной обороны (ПВО) страны делает все что может, но все же не всегда удается помешать российским атакам. Зеленский признал, что на некоторых объектах на юге Украины имеются повреждения в результате атак ВС России.

Киев добивается от Запада поставки большего количества средств ПВО для обеспечения полной защиты страны. Согласно данным журнала Forbes, Украина уже получила от западных стран до двадцати ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale. Однако для серьезного укрепления противовоздушной обороны киевские власти хотят еще как минимум столько же систем. Тем более что требуется замена советских систем ПВО, боеприпасы для которых заканчиваются.

Напомним, что 25 июля Вашингтон анонсировал выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму в 400 миллионов долларов. В пакет не вошли сами системы ПВО, но в нем предусматривается поставка боеприпасов для зенитных ракетных комплексов NASAMS и Patriot.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:15
    +7
    ПВО Украины работает на максимуме возможностей

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    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:21
      +6
      Как только в новостных сводка читаешь "...украинский президент Владимир Зеленский...", так сразу на память приходят строчки Леонида Филатова:
      «На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!»
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:47
        +2
        Я так понимаю,что он уже перешел к угрозам,что если не поставите ПВО,то и некому будет защищать дерьмократию?Вскормили на свою шею выродка
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:16
    +3
    Ну и надолго им этих ракет? Они один "Кинжал" залпом из 32 встречали (32 млн. баксов в минуту). Сначала отсалютовали, а потом, таки, встретили.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:23
    +6
    Количество ударов по Украине надо наращивать, долбить всем чем можно, перегружать ПВО этих нужно чем только доступно, хоть ракетами советских годов, если тех состояние позволяет, хоть ложные отражатели запускать. Украина должна быть по максимуму под воздушной тревогой.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:23
    +1
    Если судить по фотографии в начале статьи,у всё в наличии есть зсу" Тунгуска"?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:28
      +1
      Белых крестов нет, фотка старая. И вроде все патроны к тунгускам сгорели на складе под Винницей ещё при Порошенко. Да и тунгуски говорят даже свежие с завода были так себе
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:24
    -3
    А вот тут новость появилась интересная, хоть может админы накажут меня:

    Канцелярия турецкого президента раскрыла детали телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как уверяет турецкая сторона, господин Путин согласился на визит в страну. Также господин Эрдоган заявил российскому президенту, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки. Кремль пока не комментировал эти заявления.
  6. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 13:26
    +2
    Владимир Зеленский: ПВО Украины работает на максимуме возможностей
    А то мы знаем с каждым усердием ппо працюе по домам
    Кстати, вчера по Ириске прилетело
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:26
    +2
    ППО работает по максимуму по украинским многоэтажкам
  8. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:30
    +6
    боеприпасы для которых заканчиваются.
    Нужны дешевые ракеты-имитаторы с примитивным автопилотом (смартфон) и линзами Люнеберга, сделанные "на коленке" из неавиационных дешевых материалов- лишь бы летело. Когда запас (включая западный) дорогих зенитных ракет будет украми сожжен, коллапс их системы ПВО станет реальностью.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:32
      +5
      ....и тогда пойдут в ход "банки с огурцами и помидорами" (с). Хотите шароварных без солений на зиму оставить? lol
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +2
    Украина уже получила от западных стран до двадцати ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale
    А для Зеленского маловато будет, маловато. "Черная дыра" растет и набирает силу всасывая все, что находится вокруг.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:36
    +2
    Да это телеграмм канал пресс- службы ППО Украины работает на износ , ежедневно сбивают по 5 "кинжалов", 20 "хашек" и 15 "калибров".."герани" лучше не считать -им счета нет . laughing
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:43
    +2
    Да, это верно, ПВО в бандештат навезли со всего мира, наша задача сделать Герани работающие против РЛС и более менеезаметные в ИК и РЛС-диапазоне и пускать их пускать по всему бандерштату по маршрутам и пусть вскрывают и уничтожают все ЗСУ и РЛС.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:57
    +2
    Что тут скажешь... ПВО бандерштадта должно перегружаться и уничтожаться. Если Россия думает о наступлении, то без поддержки авиации успеха добиться будет тяжело. Поэтому ПВО врага должно быть уничтожено максимально на сколько это возможно.
  13. Жнец
    Жнец Сегодня, 14:12
    +1
    Хорошо бы и наша ПВО не пропускала беспилотники. А то в москву сити уже сколько раз прилетало