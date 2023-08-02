Владимир Зеленский: ПВО Украины работает на максимуме возможностей

Запад уже поставил Украине вооружения на миллиарды долларов, в том числе и те, что предназначены для противовоздушной обороны, но всего этого, по-видимому, не хватает, так как очевидно, что многие российские удары достигают целей.По словам украинского президента Владимира Зеленского, система противовоздушной обороны (ПВО) страны делает все что может, но все же не всегда удается помешать российским атакам. Зеленский признал, что на некоторых объектах на юге Украины имеются повреждения в результате атак ВС России.Киев добивается от Запада поставки большего количества средств ПВО для обеспечения полной защиты страны. Согласно данным журнала Forbes, Украина уже получила от западных стран до двадцати ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale. Однако для серьезного укрепления противовоздушной обороны киевские власти хотят еще как минимум столько же систем. Тем более что требуется замена советских систем ПВО, боеприпасы для которых заканчиваются.Напомним, что 25 июля Вашингтон анонсировал выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму в 400 миллионов долларов. В пакет не вошли сами системы ПВО, но в нем предусматривается поставка боеприпасов для зенитных ракетных комплексов NASAMS и Patriot.