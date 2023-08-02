ВКС РФ нанесли очередной удар по резервам ВСУ в прифронтовом городе Орехов Запорожской области

Ореховское направление Запорожского фронта остается одним из самых насыщенных по количеству попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в ходе почти двухмесячного безрезультатного контрнаступления. Все атаки противника отбиваются нашими бойцами, враг несет значительные потери в живой силе и технике.
Для их восполнения генштаб ВСУ перебрасывает все новые резервы в прифронтовой Орехов, где их еще до прибытия на передовую беспощадно накрывает наша артиллерия и авиация. Судя по сообщениям в местных пабликах, российские военные бьют по скоплениям врага в городе практически непрерывно. Официальные украинские каналы, естественно, пишут о попаданиях лишь в гражданские объекту. С учетом того, что ВСУ традиционно используют жилые дома и социальные объекты для размещения военнослужащих такие заявления отчасти можно считать правдивыми.
Накануне, 30 июля, ВКС РФ нанесли удар корректируемыми авиабомбами КАВ-250 по командному пункту и помещениям, переоборудованным под казармы для размещение украинских военнослужащих. Кроме того, были уничтожены несколько единиц военной техники и гаубицы. Местная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) кратко сообщила о разрушении в результате попадания авиационной бомбы некоего инфраструктурного объекта.
Через день, 1 августа, местные мониторинговые каналы города Орехов сообщили, что российская авиация в течение нескольких часов наносила удары, предположительно, по резервам ВСУ за Малой Токмачкой и Ореховым. На этот раз для уничтожения скопления живой силы, артиллерии и техники врага были применены корректируемые авиабомбы ФАБ-250-М62.
Сегодня ГСЧС в своем телеграм-канале сообщает о новом авиаударе ВКС РФ по объектам в прифронтовом Орехове. Естественно, по данным украинской пропаганды, прилет был по гражданскому объекту, в данном случае пятиэтажному зданию. Причем, как утверждает пресс-служба ведомства, в результате авианалета пострадал автокран, задействованный в ликвидации предыдущего обстрела. Спасатели успели укрыться и не пострадали.
Судя по кадрам, которые в подтверждение удара по гражданскому объекту публикует ГСЧС Украины, поврежденное здание вовсе не пяти, а трехэтажное. Да и на жилой дом оно совсем не похоже, скорее всего, это какой-то соцобъект навроде училища. По данным российской стороны, на этот раз вновь был поражен пункт дислокации резервной бригады ВСУ.