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ВКС РФ нанесли очередной удар по резервам ВСУ в прифронтовом городе Орехов Запорожской области

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ВКС РФ нанесли очередной удар по резервам ВСУ в прифронтовом городе Орехов Запорожской области

Ореховское направление Запорожского фронта остается одним из самых насыщенных по количеству попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в ходе почти двухмесячного безрезультатного контрнаступления. Все атаки противника отбиваются нашими бойцами, враг несет значительные потери в живой силе и технике.


Для их восполнения генштаб ВСУ перебрасывает все новые резервы в прифронтовой Орехов, где их еще до прибытия на передовую беспощадно накрывает наша артиллерия и авиация. Судя по сообщениям в местных пабликах, российские военные бьют по скоплениям врага в городе практически непрерывно. Официальные украинские каналы, естественно, пишут о попаданиях лишь в гражданские объекту. С учетом того, что ВСУ традиционно используют жилые дома и социальные объекты для размещения военнослужащих такие заявления отчасти можно считать правдивыми.

Накануне, 30 июля, ВКС РФ нанесли удар корректируемыми авиабомбами КАВ-250 по командному пункту и помещениям, переоборудованным под казармы для размещение украинских военнослужащих. Кроме того, были уничтожены несколько единиц военной техники и гаубицы. Местная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) кратко сообщила о разрушении в результате попадания авиационной бомбы некоего инфраструктурного объекта.

Через день, 1 августа, местные мониторинговые каналы города Орехов сообщили, что российская авиация в течение нескольких часов наносила удары, предположительно, по резервам ВСУ за Малой Токмачкой и Ореховым. На этот раз для уничтожения скопления живой силы, артиллерии и техники врага были применены корректируемые авиабомбы ФАБ-250-М62.

Сегодня ГСЧС в своем телеграм-канале сообщает о новом авиаударе ВКС РФ по объектам в прифронтовом Орехове. Естественно, по данным украинской пропаганды, прилет был по гражданскому объекту, в данном случае пятиэтажному зданию. Причем, как утверждает пресс-служба ведомства, в результате авианалета пострадал автокран, задействованный в ликвидации предыдущего обстрела. Спасатели успели укрыться и не пострадали.



Судя по кадрам, которые в подтверждение удара по гражданскому объекту публикует ГСЧС Украины, поврежденное здание вовсе не пяти, а трехэтажное. Да и на жилой дом оно совсем не похоже, скорее всего, это какой-то соцобъект навроде училища. По данным российской стороны, на этот раз вновь был поражен пункт дислокации резервной бригады ВСУ.

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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:59
    +6
    ВСУ перебрасывает всё новые резервы в прифронтовой Орехов, где их ещё до прибытия на передовую беспощадно накрывает наша артиллерия и авиация

    ***
    — "Кучней , панове , кучней!" ...
    ***
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:07
      +6
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — "Кучней , панове , кучней!" ...
      **

      " В очередь, cyкины дети, в очередь!" (с)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:07
    +2
    А что не так? Вопросы есть? Вопросов нет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    +3
    российская авиация в течение нескольких часов наносила удары, предположительно, по резервам ВСУ... были применены корректируемые авиабомбы ФАБ-250-М62
    Фотографии последствия удара впечатляют. Если в зданиях "квартировали" резервы, то потери должны быть значительными.
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 14:14
      +1
      Если в зданиях "квартировали" резервы

      Я практически уверен, что "если" здесь неуместно
  4. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 13:40
    +1
    Ну вот... Чугуния у нас дохрена, УМПК прицепил и заливай...
    Тут ещё как-то переживали, чем что-нибудь крепкое долбить вроде мостов и переправ... У нас же УМПК и на полторашечку чугуния есть...
  5. Ella34
    Ella34 Сегодня, 14:14
    +1
    Агент Зеленский убивает Украину и украинский народ! Неужели люди этого не понимают???