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Оглашён приговор по делу о неудачной посадке бомбардировщика Ту-22М3

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Оглашён приговор по делу о неудачной посадке бомбардировщика Ту-22М3

Завершился суд над командиром воинской части и руководителе полетов авиабазы «Оленья», расположенной недалеко от города Оленегорска Мурманской области. На судебном заседании был оглашен приговор по делу о неудачной посадке сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом сообщается в газете «Коммерсантъ».

Дело о крушении самолета рассматривал Мурманский гарнизонный военный суд.

Командир 40-го полка дальней авиации полковник Владимир Алесенко обвинен в халатности и приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Руководитель полетов майор Владимир Степанов осужден на три года условно по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Кроме того, суд рассмотрел иски от членов семей погибшего экипажа и Министерства обороны на общую сумму 100 миллионов рублей, их было решено удовлетворить лишь частично. Подсудимые будут обязаны выплатить 4,5 миллиона рублей в пользу российского оборонного ведомства за сгоревший бомбардировщик и уничтоженную крылатую ракету Х-22, которая находилась на борту самолета. Жены трех погибших летчиков получат от Министерства обороны РФ в качестве компенсации морального вреда 750 тысяч рублей каждая.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января 2019 года во время своего возвращения из тренировочного полета на военный аэродром «Оленья». В результате аварийной посадки за несколько десятков метров от начала взлетно-посадочной полосы произошел отрыв носовой части машины вместе с кабиной пилотов и возгорание. Три члена экипажа при этом погибли, еще один остался в живых, но был серьезно травмирован.
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22 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:39
    -1
    Три члена экипажа при этом погибли, еще один остался в живых, но был серьезно травмирован.
    Ужас !!!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:04
      +5
      750 тысяч компенсации за погибших, как подачка для нищих.
  2. Arzt
    Arzt Сегодня, 13:45
    +3
    Трагедия ужасная.
    Но кто пойдёт служить в армию с такими исками?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:53
      0
      Вам то зачем заморачиваться этим вопросом,судя по комменту?
      1. Arzt
        Arzt Сегодня, 14:01
        +1
        Вам то зачем заморачиваться этим вопросом,судя по комменту?

        Служил в ВВС в том числе. Безусловно, командир полка и руководитель полетов виновны. Но, как по мне, это классическая ошибка в технике пилотирования. Неправильный заход на посадку в сложных метеоусловия. Слишком высокая посадочная скорость. А этот самолёт такого не прощает.

        Хотя, может не прав fool , пусть спецы поправят.

        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:09
          -2
          Можно согласится с Вами.Похоже виновны все ответственные лица.В том числе и командир экипажа.Но при чем тут размеры исков ,желание и долг служить Родине?
        2. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 14:16
          -1
          Слишком высокая посадочная скорость.
          Согласен.. полтора года службы из двух наблюдал взлеты и посадки "бэкфайров"... у нас куда медленнее заходили.. what А тут практически рухнул на полосу...
          Скажу больше.. с носовых курсовых углов при посадке его практически не слышно (а тут воет так что на "вышке" слышно). Раз так чуть не попали пересекая ВПП .. только краем глаза заметили и рванули как зайцы..
        3. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 14:23
          0
          Цитата: Arzt
          Слишком высокая посадочная скорость. А этот самолёт такого не прощает.

          Да скорость вроде в пределах была, выравнивания не было совсем, большая вертикальная скорость, полагаю землю не видели. Метеоусловия ниже минимума экипажа и даже наверное аэродрома. В данных условиях должны были отправить на запасной, так, что виновников определили правильно. Ну и экипаж должен был уйти на второй круг если не видел земли, но теперь уж чего про экипаж.. Соболезнования семьям и близким.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 13:59
      +3
      Есть инструкции. Командиры им не следовали.
      Не прокатило. Будут платить бабло.

      Устав и служебные инструкции написаны кровью.
      Я понимаю, что в реальности иногда приходится нарушать инструкции.
      Но я также понимаю, что если я засну на посту, то не должен обижаться на командира, который меня там же у "грибка" отметелит.

      Разрешение вылета в условиях минимальной видимости и посадка в условиях нулевой видимости - это прямое нарушение. Руководитель полётов вместо того чтобы направить борт на другую точку пожалел свою задницу и разрешил им посадку.
      За это получил наказание. Как по мне так слишком мягкое.

      И, хоть о мёртвых надо говорить только хорошее, всё равно, командир корабля - м***к. Убил себя и экипаж.
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 14:09
        +1
        Цитата: Denis812
        Руководитель полётов вместо того

        Цитата: Denis812
        пожалел свою задницу и разрешил им посадку.

        Не совсем так, задница любого руководителя полетов всегда находится на "электрическом стуле", которую никто не жалеет,тем более,если это военный РП, в случае получения приказа,он обязан его выполнить.
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: Denis812
        И, хоть о мёртвых надо говорить только хорошее

        Такое непонятное наказание наверняка связано с тем, что не все было так просто. Наверняка наложили друг на друга целый ряд негативных факторов. И халатность командира и руководителя полётов стали последними из них. Сразу видно, что не сработали авиационные и аэродромные службы. Не может исправный самолёт при нормальной работающей аэродромной технике иметь такую большую скорость снижения даже в СМУ.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 13:47
    0
    Чем отличается ПРЕСТУПНАЯ халатность от измены Родине???
    И не сказано,что виновные больше не станут служить в ВС РФ.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:51
    +3
    Не раскрыты причины аварийной посадки, и почему в неё виноваты ком.полка и руководитель полётов... what
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 14:12
      +2
      Потому что:
      1. руководитель полётов разрешил полёт и главное - ПОСАДКУ. Должен был в крайнем случае отправить борт на другую базу.
      2. Ком.полка - потому что хреново подготовил личный состав и не организовал службу должным образом. Даже если он был в отпуске или болел или что-то ещё - это не снимает с него ответственности. Это его люди и его техника. Он за всё отвечает.
      За это он получил три звезды и усиленный паёк и военную пенсию.
      Или Вы считаете, что раз он лично не руководил вылетом, то он не при делах? :)
    2. bayard
      bayard Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: paul3390
      почему в неё виноваты ком.полка и руководитель полётов...

      Они приказали сажать самолёт не смотря на нелётную погоду . Хотя топлива хватало для ухода на запасной аэродром . Самолёт пришлось сажать в сильнейший снежный разряд , полосы просто не было видно .
  5. Комментарий был удален.
  6. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 13:59
    +5
    Жизни 3 членов экипажа ое МО оценило в 2250000 ..... а вот за железо и трубу 4500000....слов нет, сцуки.....и потом топят за СВО, где одел не по уставу броник - лишен выплат по смети или ранению....
  7. tarabar
    tarabar Сегодня, 13:59
    +4
    Как-то мерзко выглядит гражданско-правовой иск от МО к военнослужащим при утрате материальной части во время выполнения своих обязанностей. Если виновен в утрате - тюрьма или иное дисциплинарное взыскание. Ответственность и отношение к технике будет у человека совсем другие. А так давайте типа полиса ОСАГО всех заставим приобретать, вдруг танк поцарапаешь или крейсер утопишь.
    1. aviator7186
      aviator7186 Сегодня, 14:20
      0
      Это в СССР было такое, виновные лётчики материально не наказывались. Если были халатность, недисциплинированность, надо наряду с дисциплинарным наказанием наказывать и материально. Командир экипажа погиб, с мёртвого не спросишь, а комполка и РП явно виновны. В такой ситуации РП должен дать команду на уход на запасной аэродром. Командир мог взять на себя управление, о чём должен записать на плёнку своё решение. Почему суммы малые? Большие суммы виновным не выплатить.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:07
    +2
    Сначала посмотрите в истории видео ,эту посадку.Авиабаза Оленья имеет построечный прогиб ВПП ,около 7 метров.Аэродром ,это два бугра соединеных ВПП.Есть видео в Юту бе * посадки летом при идеальной видимости,но командир корабля промахнулся - обошлось без " дров" и гробов вроде. А в этом случае мужиков принимали при видимости " О".Как будто на Кольском п- ове нет других аэродромов.Но посадить самолёт на " чужой" аэродром- это судьба будущих звёздочек на погонах.Кстати на базе " Оленья" базируется полк с самой старой историей,чуть ли не 30 годов прошлого века.Разбирались 3 года,я считаю решение военного суда (трибунала в военое время)оборотной правильными.В военное время ,отвели бы с отбойный и расстреляли.Хватит истерить.Uncle Lee.Если бы вы утопили свою Зверобойную шхуну польской постройки по своей вине ,вам бы мало не показалось как капитану,а в последствии матросу- рулевому ,может быть.От вас такой реакции не ожидал,вы же Капитан - Директор,отвечаете за всё.
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:17
    +1
    На авиабазе Оленья особый профиль ВПП, ее построили, используя естественный рельеф, для старта с водородной бомбой, можно сказать трамплин. Поэтому эксплуатация для Ту-22 вызывает вопрос к командованию ВКС. Эта катастрофа рано или поздно случилась бы и неизвестно продолжилось ли использование ВПП авиабазы в плохих погодных условиях.


    Стрелочники виноваты как всегда.
  10. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:17
    0
    Во - первых. Всё продолжается "игра" в демократию и вседоступность военной информации, ДАЖЕ полууголовного характера, для отечественного обывателя? Удивляет то, что такое, достаточно уважаемое издание, как ВО, перепечатывает "заметки" полубульварного, либерального, с налётом экономической "глубокой" аналитик издания, как "Коммерсант". Во - вторых - какую цель преследовала редакция ВО, печатая сею заметку? Показать общественности, что военный трибунал России - самый гуманный в мире, даже в вопросе выплат фин.компенсаций вдовам погибших пилотов. А если, вдруг выяснится, что произошла судебная ошибка с элементами вредительства и дискредитации ВС РФ? Думаю, что ВО - не самое подходящее место для таких "публикаций". Престиж и статус издания, думаю, превыше сиюминутных тиражей и ажиотажа вокруг статьи..... Да и не то врем, сейчас, на дворе...... Вот как-то так....
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: nordscout
      перепечатывает "заметки" полубульварного, либерального, с налётом экономической "глубокой" аналитик издания, как "Коммерсант"

      Тем более,что эта новость не совсем свежая,но решили вот сейчас сообщить.