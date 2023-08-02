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Президент Украины: Для урегулирования дипломатического конфликта с Варшавой следует дать остыть эмоциям

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Президент Украины: Для урегулирования дипломатического конфликта с Варшавой следует дать остыть эмоциям

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стремительно развивающийся дипломатический конфликт с Польшей, являющейся одним из основных союзников киевского режима в противостоянии с Россией.


Зеленский заявил, что Киев не позволит "никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами". Глава киевского режима также добавил, что, по его мнению, для урегулирования дипломатического конфликта с Варшавой следует дать остыть эмоциям.

Причиной дипломатического конфликта с Варшавой стало высказывание сотрудника администрации польского президента, подчеркнувшего, что Киев недостаточно ценит поддержку со стороны Варшавы. После этого украинский МИД вызвал посла Польши для разъяснений. В ответ на это в Варшаве аналогичным образом был вызван в МИД посол Украины.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий раскритиковал решение украинских властей вызвать в МИД посла Польши. Моравецкий заявил о недопустимости подобных действий с учетом значительной поддержки, оказываемой Польшей Украине. Премьер также добавил, что для Польши никогда интересы любого другого государства не будут стоять выше собственных.

Замглавы польского МИД Яблонский попытался смягчить риторику Варшавы, отметив, что у украинских властей "выплеснулись определенные эмоции", вызванные тем, что "на Украину напали, но она также не должна нападать на своих союзников".
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12 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:08
    +2
    Это очень смешно
    .............................
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:09
    +1
    Все самому приходится делать. Вон после пинка министра обороны бритов пришлось 47 раз за 8 минут спасибо говорить.... Тут похоже снова придется.... Писать новый тест или тот сойдет?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:09
    +1
    Для урегулирования дипломатического конфликта с Варшавой следует дать остыть эмоциям

    ***

    ***
    1. tarabar
      tarabar Сегодня, 14:20
      +1


      ***

      Мне кажется или Зеля Дуде руку в штаны засунул? laughing
      1. Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:23
        +1
        [quoteМне кажется или Зеля Дуде руку в штаны засунул?][/quote]
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        ***
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:23
      0
      Семейная сцена...Ревность и обида..А любовь -зла.Полюбишь и козла
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 14:11
    +2
    Милые дерутся - только тешатся... wink
    Взаимные обидки нацистов...
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:15
      0
      Ага, поцелуются, улыбнутся... И...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:13
    0
    Холопы могут сколько угодно изображать из себя панов. Ровно, до обоюдной порки на конюшне.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:13
    +1
    Золотые слова! Вот Украина только и существует на эмоциях. Если хоть на минуту включить разум, станет ясна её полная никому не нужность.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: Pavel73
      Украина только и существует на эмоциях

      Клоуну и его бандеровцам нужны только бабки и наркота. А перебои сразу сказываются на эмоциях.
  7. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 14:13
    0
    улыбаясь готовится раздел украины wassat
    как только польские войска перейдут границу украины у Луцка и Львова
    "неизвестные" захватят Ровно и Житомир
    а пока поляки будут натягивать украинских нациков и бодаться с СБУ,
    "кто то" возьмёт Хмельницкий и Винницу и выйдет к Приднестровью