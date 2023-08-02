Президент Украины: Для урегулирования дипломатического конфликта с Варшавой следует дать остыть эмоциям

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стремительно развивающийся дипломатический конфликт с Польшей, являющейся одним из основных союзников киевского режима в противостоянии с Россией.Зеленский заявил, что Киев не позволит "никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами". Глава киевского режима также добавил, что, по его мнению, для урегулирования дипломатического конфликта с Варшавой следует дать остыть эмоциям.Причиной дипломатического конфликта с Варшавой стало высказывание сотрудника администрации польского президента, подчеркнувшего, что Киев недостаточно ценит поддержку со стороны Варшавы. После этого украинский МИД вызвал посла Польши для разъяснений. В ответ на это в Варшаве аналогичным образом был вызван в МИД посол Украины.Глава польского правительства Матеуш Моравецкий раскритиковал решение украинских властей вызвать в МИД посла Польши. Моравецкий заявил о недопустимости подобных действий с учетом значительной поддержки, оказываемой Польшей Украине. Премьер также добавил, что для Польши никогда интересы любого другого государства не будут стоять выше собственных.Замглавы польского МИД Яблонский попытался смягчить риторику Варшавы, отметив, что у украинских властей "выплеснулись определенные эмоции", вызванные тем, что "на Украину напали, но она также не должна нападать на своих союзников".