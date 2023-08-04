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КВ-85: последний в семействе легендарных советских тяжелых танков

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КВ-85: последний в семействе легендарных советских тяжелых танков

Тяжелые советские танки «Клим Ворошилов» или сокращенно КВ стали огромной проблемой для вермахта в начале вторжения на территорию СССР.


Вплоть до появления у немцев в ноябре 1941 года противотанковой пушки Panzerjägerkanone 40, которая пошла в массовое производство лишь в 1942 году, а затем в августе 42-го тяжелых танков «Тигр», КВ был крайне сложной целью для вермахта.

Поразить его могла лишь артиллерия 150-мм и 88-мм нарезная пушка Flugabwehrkanone, которая впоследствии и была установлена на «Тигр». Panzerjägerkanone 38 и артиллерия 105-мм могли нанести урон КВ-1 с дистанции до 300 метров, а ПАК-36 и вовсе оказалась бесполезной.

К слову, именно принятие на вооружение вермахтом Panzerkampfwagen VI Ausf.H и стало причиной для создания версии танка КВ-85. До этого на вооружении РККА стояли КВ-1 и КВ-1с («скоростная» модификация).

Как показали испытания, 76-мм пушка, устанавливавшаяся на КВ-1 и КВ-1с, не могла пробить броню Pz.Kpfw.IV Ausf.H даже с расстояния в 200 метров, что автоматически сделало данные орудия устаревшими.

Исходя из этого, советским руководством было принято решение создать новую модификацию КВ с пушкой 85-мм. Такое же орудие планировалось устанавливать на разрабатываемый новый танк ИС.

Версия КВ-85 была принята на вооружение РККА в августе 43-го. Всего было выпущено 148 таких танков, которые приняли активное участие в боях с немецкими оккупантами в ходе Великой Отечественной войны. Производство КВ-85 прекратили сразу после принятия на вооружение ИС-1.

Стоит отметить, что «Клим Ворошилов» с пушкой 85-мм был скорее промежуточным танком между КВ-1с и ИС-1. У своего предшественника новая модификация «позаимствовала» всю ходовую часть и бронекорпус. В то же время, башня и орудие КВ-85 достались от перспективного ИС. Небольшие изменения, которые получила данная модель советского танка, касались разве, что бронедеталей подбашенной коробки.

Использованы фотографии:
архивное фото
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5 комментариев
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  1. mark1
    mark1 Сегодня, 13:48
    0
    «Клим Ворошилов» с пушкой 85-мм был скорее промежуточным танком между КВ-1с и ИС-1.

    Был еще один промежуточный "Клим" между КВ-1С и ИС-2, а назывался КВ-122, но опоздал не смотря на горячее желание руководства завода, к этому времени были решены проблемы с производством ИС-122 (ИС-2 он стал называться чуть позднее)
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:55
    +1
    Как то не очень информативно
    ,...................................................
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:57
    +1
    На мой взгляд - лучший танк Великой Отечественной Войны. good
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:03
    +1
    Всего было выпущено 148 таких танков,

    О том, что на фронте появился новый танк КВ-85, наверное в Красной армии никто и не заметил. Потому что такое количество - это фактически "ничего".
    Информация к размышлению:
    Т-34 (76) - 35330 шт.
    Т-34-85 ~ 30500
    КВ -3162
    КВ-2 - 204
    Т-60 -5417
    Т-70 -8231
    ИС (1,2) - 4367
  5. KCA
    KCA Сегодня, 14:46
    0
    КВ-1, КВ-2 сняли с производства из-за двигателя, ну нивкак на Климове не смогли достать В-2, здоровый был танк, тяжёлый, но с двигателем беда, и выпустили их КВ-1, 2, 85 пару сотен, а Т-34 больше 60 000, как-бы и всё о них