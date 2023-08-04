КВ-85: последний в семействе легендарных советских тяжелых танков

Тяжелые советские танки «Клим Ворошилов» или сокращенно КВ стали огромной проблемой для вермахта в начале вторжения на территорию СССР.
Вплоть до появления у немцев в ноябре 1941 года противотанковой пушки Panzerjägerkanone 40, которая пошла в массовое производство лишь в 1942 году, а затем в августе 42-го тяжелых танков «Тигр», КВ был крайне сложной целью для вермахта.
Поразить его могла лишь артиллерия 150-мм и 88-мм нарезная пушка Flugabwehrkanone, которая впоследствии и была установлена на «Тигр». Panzerjägerkanone 38 и артиллерия 105-мм могли нанести урон КВ-1 с дистанции до 300 метров, а ПАК-36 и вовсе оказалась бесполезной.
К слову, именно принятие на вооружение вермахтом Panzerkampfwagen VI Ausf.H и стало причиной для создания версии танка КВ-85. До этого на вооружении РККА стояли КВ-1 и КВ-1с («скоростная» модификация).
Как показали испытания, 76-мм пушка, устанавливавшаяся на КВ-1 и КВ-1с, не могла пробить броню Pz.Kpfw.IV Ausf.H даже с расстояния в 200 метров, что автоматически сделало данные орудия устаревшими.
Исходя из этого, советским руководством было принято решение создать новую модификацию КВ с пушкой 85-мм. Такое же орудие планировалось устанавливать на разрабатываемый новый танк ИС.
Версия КВ-85 была принята на вооружение РККА в августе 43-го. Всего было выпущено 148 таких танков, которые приняли активное участие в боях с немецкими оккупантами в ходе Великой Отечественной войны. Производство КВ-85 прекратили сразу после принятия на вооружение ИС-1.
Стоит отметить, что «Клим Ворошилов» с пушкой 85-мм был скорее промежуточным танком между КВ-1с и ИС-1. У своего предшественника новая модификация «позаимствовала» всю ходовую часть и бронекорпус. В то же время, башня и орудие КВ-85 достались от перспективного ИС. Небольшие изменения, которые получила данная модель советского танка, касались разве, что бронедеталей подбашенной коробки.