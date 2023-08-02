В Белом доме не могут определиться, представляет ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии угрозу для восточноевропейских стран НАТО

Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую «группа Вагнера» представляет для Польши или других союзников по НАТО и мы за этим, очевидно, внимательно следим

Передислокация части штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, да еще, как сообщается, их размещение вблизи с западными границами республики не на шутку переполошили соседние страны Восточной Европы. Более всего напряглись Прибалтийские государства и Польша, власти которых постоянно заявляют об агрессивных планах России в их отношении.Немного разрядить обстановку постарался президент РБ Александр Лукашенко, который во время вчерашнего посещения Брестской области заявил, что «музыканты» всего лишь занимаются передачей боевого опыта белорусским солдатам, никакой речи о походе «героев Бахмута» на запад не идет. В ответ на заявление премьер-министра Польши Моравецкого о том, что более ста «вагнеровцев» под видом беженцев уже проникли в соседнюю страну, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что все это неправда и никаких агрессивных планов у бойцов ЧВК в отношении восточноевропейских государств нет.Однако это умиротворительное заявление белорусского президента не успокоило не только поляков, но и их заокеанских покровителей. Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила вчера, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу для всего Запада. Американский постпред даже пригрозила, что вторжение вагнеровцев в любую страну НАТО будет расценено альянсом «как нападение со стороны российского правительства».И тут ситуация с обвинениями и предостережениями в адрес не только штурмовиков «Вагнера», но и Москвы в целом, приобрела неожиданный оборот. Оказалось, что чиновники в Белом доме вообще не мог определиться, представляют ли реальную угрозу европейским странам НАТО «музыканты».Похоже, Госдеп США, сотрудницей которого является госпожа Томас-Гринфилд, не согласовал свою позицию по данному вопросу с другими структурами администрации Байдена. На следующий день после заявлений американского постпреда при ООН координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что находящиеся в Белоруссии бойцы «Вагнера» не представляют прямой угрозы для стран НАТО.— заявил Кирби.При этом высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты будут твердо придерживаться пятого пункта устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому нападение на любого члена альянса расценивается как военная агрессия против всего военного блока.