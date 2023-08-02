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В Белом доме не могут определиться, представляет ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии угрозу для восточноевропейских стран НАТО

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В Белом доме не могут определиться, представляет ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии угрозу для восточноевропейских стран НАТО

Передислокация части штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, да еще, как сообщается, их размещение вблизи с западными границами республики не на шутку переполошили соседние страны Восточной Европы. Более всего напряглись Прибалтийские государства и Польша, власти которых постоянно заявляют об агрессивных планах России в их отношении.


Немного разрядить обстановку постарался президент РБ Александр Лукашенко, который во время вчерашнего посещения Брестской области заявил, что «музыканты» всего лишь занимаются передачей боевого опыта белорусским солдатам, никакой речи о походе «героев Бахмута» на запад не идет. В ответ на заявление премьер-министра Польши Моравецкого о том, что более ста «вагнеровцев» под видом беженцев уже проникли в соседнюю страну, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что все это неправда и никаких агрессивных планов у бойцов ЧВК в отношении восточноевропейских государств нет.

Однако это умиротворительное заявление белорусского президента не успокоило не только поляков, но и их заокеанских покровителей. Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила вчера, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу для всего Запада. Американский постпред даже пригрозила, что вторжение вагнеровцев в любую страну НАТО будет расценено альянсом «как нападение со стороны российского правительства».

И тут ситуация с обвинениями и предостережениями в адрес не только штурмовиков «Вагнера», но и Москвы в целом, приобрела неожиданный оборот. Оказалось, что чиновники в Белом доме вообще не мог определиться, представляют ли реальную угрозу европейским странам НАТО «музыканты».

Похоже, Госдеп США, сотрудницей которого является госпожа Томас-Гринфилд, не согласовал свою позицию по данному вопросу с другими структурами администрации Байдена. На следующий день после заявлений американского постпреда при ООН координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что находящиеся в Белоруссии бойцы «Вагнера» не представляют прямой угрозы для стран НАТО.

Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую «группа Вагнера» представляет для Польши или других союзников по НАТО и мы за этим, очевидно, внимательно следим

— заявил Кирби.

При этом высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты будут твердо придерживаться пятого пункта устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому нападение на любого члена альянса расценивается как военная агрессия против всего военного блока.

Использованы фотографии:
Телеграм-канал Евгения Пригожина
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5 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:41
    0
    представляет ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии угрозу для восточноевропейских стран НАТО

    Конечно представляет угрозу то, что любое нападение на РБ, например силами полка Калиновского, получит достойный ответ.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:46
    0
    А как насчет всей армии РФ и её ядерного арсенала...??? Представляет угрозу или нет...??? Какой то глупый вопрос... Кто нападёт, тот и представляет... Иначе бы не нападал...
    Европейским бантустаном
    Нынче стал Рагулистан –
    За «оранжевым» майданом,
    Грянул «гидности» майдан
    Запылали вдруг покрышки,
    Загорелась вся страна –
    «Бандерлоговским мартышкам» -
    Украина не нужна...
    Не нужна она и НАТО,
    И Европе не нужна –
    Ну, а натовским солдатам
    Не нужна с РФ война...
    Украина пусть воюет,
    Проливает свою кровь,
    Ну а если кто-то сгинет,
    Нарожают бабы вновь...
    Им плевать на Украину,
    И что будет с ней потом,
    «Мировому властелину»
    Думать некогда о том...
    Пусть славяне там воюют,
    Он же будет торговать –
    Ведь, куда-то нужно «зброю»,
    Устаревшую сбывать...
    Так с какого же испуга,
    Нам, славянам, стало надо –
    Убивать, вот так, друг друга,
    Ради интересов НАТО...???
  3. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:58
    0
    Odpověď je jednoduchá.. Pokud nebudou státy NATO hrozbou pro Rusko, nebude Wagner hrozbou pro Východoevropské země.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:59
      +1
      Ответ прост. Если страны НАТО не будут угрозой для России, Вагнер не будет угрозой для стран Восточной Европы.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:28
    0
    Послушав Кирби прям от сердца отлегло, трибалтам и пшекам дана отмашка сменить памперсы.