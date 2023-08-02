Захарова: Использование террора киевским режимом отдаляет перспективу мирного урегулирования

Террористические методы, которым привержены нынешние украинские власти, только усугубляют конфликт и препятствуют возможному мирному его урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Использование террора киевским режимом - фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективу мирного урегулирования
- отметила Захарова.
Кроме того, она назвала западных партнеров Киева соучастниками его преступлений против России, так как украинские диверсии и теракты осуществляются нередко при помощи западного оружия и техники. На Западе и в США, в частности, не раз заявляли о том, что их оружие не будет использоваться для атак на территорию России.
По словам российского дипломата, Запад, который любит применять термин «государство - спонсор терроризма» сам же занимается спонсированием террористической деятельности киевского режима. Напомним, что В ноябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
Захарова также добавила, что Киев в последнее время активизировал террористические методы борьбы против России, так как его контрнаступление терпит очевидную неудачу.