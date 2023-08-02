Военное обозрение
Войти Регистрация

Захарова: Использование террора киевским режимом отдаляет перспективу мирного урегулирования

20
Захарова: Использование террора киевским режимом отдаляет перспективу мирного урегулирования

Террористические методы, которым привержены нынешние украинские власти, только усугубляют конфликт и препятствуют возможному мирному его урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


Использование террора киевским режимом - фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективу мирного урегулирования

- отметила Захарова.

Кроме того, она назвала западных партнеров Киева соучастниками его преступлений против России, так как украинские диверсии и теракты осуществляются нередко при помощи западного оружия и техники. На Западе и в США, в частности, не раз заявляли о том, что их оружие не будет использоваться для атак на территорию России.

По словам российского дипломата, Запад, который любит применять термин «государство - спонсор терроризма» сам же занимается спонсированием террористической деятельности киевского режима. Напомним, что В ноябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Захарова также добавила, что Киев в последнее время активизировал террористические методы борьбы против России, так как его контрнаступление терпит очевидную неудачу.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:57
    +3
    перспективу мирного урегулирования

    Чаво, чаво? Какого такого мирного урегулирования? Ещё этого не хватало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:59
      +3
      Это перспектива..Мать их,какая дальнозоркость!Подобное не хотел бы видеть и в телескоп.В плане "мирного урегулирования"..С кем?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:00
      +3
      Румата hi, а что вас смущает? Наше руководство уже полтора года заявляет что ОТКРЫТО и к переговорам и к дипломатическому решению конфликта.
    3. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:25
      0
      Ну да: всё смешалось в доме Облонских: терроризмом уже 9 лет занимается Украина, спонсируют её - западные страны. Но спонсором терроризма признали не их, а Россию. Россия же в ответ еще какие-то реверансы делает и про мирное урегулирование грезит. Вообще правильнее было бы говорить не про отдаление перспективы мирного урегулирования, а про отдаление перспективы мирной жизни.
    4. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:30
      +3
      А вы хотите бессмысленно и беспощадно еще годами воевать ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:36
        0
        Бессмысленно воевать ни в коем случае нельзя.А беспощадно-необходимо. yes Вообще то это хорошо,что находятся оппоненты.А не персонажи,минусующие втихаря,впрочем-плевать на них.+
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 18:41
          +1
          С моей точки зрения, нет ничего ценнее жизни граждан потерянных в войне поэтому мир всегда лучшая опция.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:43
            0
            Соглашусь-жизнь человека важнее всего..Но они оставляли ,давали шанс жить и выжить людям на Дорбассе?.А раз мы ввязались в эту бойню,то назад уже дороги нет.Тогда нам не оставят шанс на жизнь hi
          2. Борис Сергеев
            Борис Сергеев Сегодня, 19:16
            0
            Похоже, многие делают вид, что забыли, кто военные действия начал. А теперь разыгрывает из себя кота Леопольда.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:50
      0
      Захаровой как и Лаврову нужно в окопах месяц провести,тогда до конца своей жизни не о каких мирных договорняках рта не откроют!
  2. arthh
    arthh Сегодня, 18:02
    0
    Если бы не америкосы и украинцы то давно бы все закончилось и боже упаси контролировали бы только часть днр и лнр главное не рассердить дяду сэма еще сильнее.

    Боюсь того дня когла янки позовут за стол переговоров ибо ничем хорошим они не закончатся а все понимают они ведь будут
  3. Radikal
    Radikal Сегодня, 18:08
    +4

    Террористические методы, которым привержены нынешние украинские власти, только усугубляют конфликт и препятствуют возможному мирному его урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Кто бы сомневался, ведь так хочется летать в Штаты, Европу покупать всякие Шанели без кривого импорта, ну и т.д. Уж так они соскучились, так им эта СВО поперёк горла, так хочется замириться с еврейскими фашистами Украины, Европы, и Штатов, что аж кушать не могут, аж под задом припекает. Спят, и видят! А тут мешаются какие-то морпехи, десантники, летчики, и все Вооруженные Силы вместе взятые в траншеях, и окопах. Мешают бесполезные саммиты проводить, на заседания БРИКС ездить, где их уже за ... не считают. Уж так переживают эти самки собаки, да простят меня эти благородные животные. sad
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:12
    +3
    Нет-нет, а проговорятся laughing """
  5. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 18:14
    +1
    Говорящие головы хотят, скинуть проблему на наше подрастающее поколение.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:16
    0
    Я не понимаю обвинения в спонсорстве терроризма. Кого Россия спонсирует? Только Украину всякими сделками да разными .....проводами. И то, вроде заканчиваем.
  7. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 18:21
    0
    Почему мы не в Киеве? Там бы и обсуждали мирное урегулирование с правительством Львова.
  8. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 18:26
    +1
    Если вы так хотите договориться, зачем было рассказывать о денацификации или как там это слово пишется, если ты кого то объявил нацистом требуй безоговорочной капитуляции, а если с аважаемым партнёром решаешь конфликт интересов, так умерь свою пропаганду.
    Как только договорятся, сразу всем недовольным будут рты затыкать фразой, а что ты гад такой, хочешь что бы наши ребята дальше гибли?
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:29
    0
    Неужели до наших никак не дойдет, что с лютым врагом не может быть мирного диалога. Любое "замирение" сегодня, это кровь наших ребят завтра и кровь наших детей послезавтра.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 18:39
      +1
      Их это не волнует: после нас хоть потоп. Тут выборы на носу. "Партнёр" Эрдоган уж очень "зерновую сделку" вернуть просит. Нефть продавать надо. Кстати, Украина в очередной раз повысила тариф за прокачку. С прошлого года он вырос более, чем на 100%. И РФ платит безропотно.
  10. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 19:12
    0
    "Использование террора киевским режимом - фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективу мирного урегулирования"

    так послушать, как будто это они уговаривают-уговаривают на мирные переговоры нас, а мы такие- теперь дольше ждать будете..