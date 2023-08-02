Сегодня, 2 августа, состоялся анонсированный ранее телефонный разговор между президентами России и Турции.
Стоит напомнить, что 29 июля Владимир Путин заявил о договоренности с Реджепом Эрдоганом провести телефонную беседу. При этом российский лидер тогда допустил и возможность личной встречи после вышеупомянутого разговора.
Что характерно, сегодняшняя беседа между президентами РФ и Турции стала первой с 24 июня. За это время произошел целый ряд событий, которые напрямую касаются отношений между властями двух стран. В частности, Россия после атаки на Крымский мост прекратила действие «зерновой сделки», а до этого Турция, нарушив достигнутые ранее договоренности, отправила на Украину главарей «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), сдавшихся в плен ВС РФ на «Азовстали».
По окончании телефонного разговора двух президентов стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о встрече в Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, полученное от канцелярии турецкого лидера.
В последнем говорится, что в ходе сегодняшней беседы главы государств достигли договоренности касательно визита Владимира Путина в Турцию. В то же время канцелярия турецкого президента не раскрыла дату данной встречи.