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Зампред Совбеза РФ в жесткой форме прокомментировал заявление Зеленского об ударах по России

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Зампред Совбеза РФ в жесткой форме прокомментировал заявление Зеленского об ударах по России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы посмотреть на результаты работы Вооруженных сил Российской Федерации, а не угрожать россиянам. Такой посыл содержится в очередной публикации заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в Telegram-канале.


Российский политик назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке» и «уродом с напудренным носом».

Он бы лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске

- написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что россияне якобы «серьезно почувствуют результаты работы» ВСУ. Тем самым, глава украинского режима намекнул на возможность продолжения диверсий и терактов на российской территории.

ВСУ действительно осуществляют диверсии, направляя беспилотные летательные аппараты в российские города, а также подвергая ракетным и артиллерийским обстрелам те российские населенные пункты, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракетных и артиллерийских систем.

Однако каждая такая провокация встречает достойный ответ со стороны России, который влечет колоссальные убытки для Киева. Пока Запад еще финансирует Украину, это не так сильно ощущается, но со временем встанет вопрос о том, как восстанавливать поврежденную энергетическую и портовую инфраструктуру.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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30 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 14:40
    -1
    Вот только этого не хватало...................
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:56
      +1
      -Он бы лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске
      Особу,которая владеет недвижимостью в Киеве,Израиле,Италии,Великобритании,вышеперечисленное не волнует.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 14:58
        +2
        квартирку то в Крыму у Зели отжали - печалька
        1. potap6509
          potap6509 Сегодня, 15:24
          0
          Подтверждаю, более того, на торги выставили. Аксёнов сказал деньги пойдут на нужды Крыма.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:58
      +3
      Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке» и «уродом с напудренным носом».

      Интересно, при чьём-же попустительстве эти, в грязных майках, расцвели и размножились?
      Вот именно поэтому (в частности для меня) все грозные и резкие высказывания ДАМа в адрес укро-власти вызывают сарказм и раздражение.
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:09
      +1
      Лично к Дмитрий Анатольевич :все правильно.
      Только за 10 лет до этого надо было бы воспитать своих сторонников в твердой уверенности.... Что если какбыкакичтото... возмездие опередит ваши злые козни. Это внутренняя политика. Есть внешняя:не суйтесь-будет вот так и прогибов не дождетесь. Тут сложнее, партнеры живут в своей реальности и их надо за 20-25 лет воспитать. Не воспитали. "мистернет"отсутствовал в мид и правительствах
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:41
    +11
    От ведь как могуч наш ДАМ. Просто адский удар нанёс в Твиттере по супостатам. Оне теперича долго не оправятся.... lol

    зы Щаз опять пост удалят.....
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:51
      +1
      подвергая ракетным и артиллерийским обстрелам те российские населенные пункты
      Сколько можно ?
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:46
    -2
    Российский политик назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке» и «уродом с напудренным носом».
     Судя по этим фразам,Киев ,
    еще долго не возьмут и плевал Зеленский на мирные инициативы,которые предлагает Россия smile
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 14:49
      +3
      плевал Зеленский на мирные инициативы

      В смысле "плевал"? У него в законе записано прямым текстом о невозможности переговоров
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 15:46
        0
        В смысле "плевал"?
        Слюной,как плевали до исторического материализма..
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:48
    +3
    Было бы странно если бы ДАМ промолчал по этому поводу. Ему похоже доплачивают за сражения в блогосфере. Играет роль "плохого полицейского", кто "хороший", надеюсь, понятно.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:03
      +8
      Цитата: Лешак
      Было бы странно если бы ДАМ промолчал по этому поводу. Ему похоже доплачивают за сражения в блогосфере. Играет роль "плохого полицейского", кто "хороший", надеюсь, понятно.

      Все эти действия Медведева опускают его с такой серьёзной государственной должности на уровень теле ток-шоу.
      Когда же он государственными делами занимается?
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 15:15
        +2
        В любом случае Медведев первый в истории президент, который не стал долго думать, а приказал воткнуть Грузии кол куда надо. Следующие "президенты" долго переговаривались, шли на сделки, готовы к компромисам и т.д.
        1. kor1vet1974
          kor1vet1974 Сегодня, 15:48
          0
          Следующие "президенты" долго переговаривались, шли на сделки, готовы к компромиссам и т.д.
           И сколько президентов ,потом было после Медведева,огласите пожалуйста,весь ,список.
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 15:36
        -2
        Цитата: Ясная
        Цитата: Лешак
        Было бы странно если бы ДАМ промолчал по этому поводу. Ему похоже доплачивают за сражения в блогосфере. Играет роль "плохого полицейского", кто "хороший", надеюсь, понятно.

        Все эти действия Медведева опускают его с такой серьёзной государственной должности на уровень теле ток-шоу.
        Когда же он государственными делами занимается?

        Вот нам неугодишь, в инфополе один укрорейх - плохо, заговорил Медведев на понятном укропу языке - тоже плохо. А может это и есть его главное, государственное, дело ругаться в твиттере с противниками России. feel
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 15:20
      0
      *Было бы странно если бы ДАМ промолчал по этому поводу. Ему похоже доплачивают за сражения в блогосфере. Играет роль "плохого полицейского".
      Лучше бы он молчал. А то охрипнет скоро. Смсками на лечение бум скидываться.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:49
    +2
    Чего мелочиться,ведмедев при личной встрече навернет зеленкина айфоном ,или даже айпадом,целой связкой из трёх штук по башке! wassat в прыжке wassat
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 15:06
      +3
      Не думаю. Айфон ДАМ любит. Вспоминаю его счастливое лицо о случаю подарка ему , уж не помню кем, айфона. Айфон его главный инструмент в работе, ну как у сантехника - гаечный ключ. Но от сантехника проку больше.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:42
        0
        Президент России Дмитрий Медведев в среду, 23 июня 2010, во время своего визита в Кремневую долину получил в подарок от президента фирмы Apple Стива Джоббса новейшую модель iPhone четвертого поколения, официальные продажи стартовали только на следующий день.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 14:59
    0
    Надо раздербанить враз весь курятник вместе с петухом, а не воровать по одной курочке.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 15:00
    +5
    Что сказать?Впечатал так впечатал.Мордой лица в грязный пол.Поднимется ли после такого удара зе?Ждем добивания супостата от Маши Захаровой,Лаврова и отца ветерана Вагнера с красивыми пшеничными усами.Мы в них верим.
  8. guest
    guest Сегодня, 15:00
    +2
    посмотреть на результаты работы Вооруженных сил Российской Федерации

    Тоже хотел бы посмотреть, но результатов этих пока нет.
  9. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 15:00
    0
    Насчёт майки , все правильно сказал... Ну и трусы у Зели по ходу тоже не блещут чистотой ..... Пора Зеле к могилизации готовится
  10. Million
    Million Сегодня, 15:08
    0
    В жесткой форме Дмитрий Анатольевич комментировать мастер!
  11. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 15:17
    0
    Ранее Зеленский заявил, что россияне якобы «серьезно почувствуют результаты работы» ВСУ. Тем самым, глава украинского режима намекнул на возможность продолжения диверсий и терактов на российской территории.

    Работа дронами по Москву лучший подарок России. Для мобилизации населения и ознакомление с людоедского киевского режима лучшее нельзя придумат.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:33
      +1
      Работа дронами по Москву лучший подарок России. Для мобилизации населения

      Вот пусть москвичей и мобилизуют в первую очередь. В свою бытность срочной службы в 90-х за два года только один раз попался сослуживец из Москвы.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:19
    +2
    Дмитрию Анатольевичу надо отключить служебный интернет. Если он будет оплачивать трафик из своего кармана, то будет пользоваться им более экономно, а следовательно будет делать меньше бравурных заяв..
  13. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 16:09
    0
    А в чем заключалась " жесткая форма " комментариев Медведева?
  14. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 16:40
    0
    Что- то много болтавни от ДАМ, как девочка студентка, хватает Захаровой и выпьет и станцует. Есть дело, курируй оборону, что-бы у бойцов был достаток.