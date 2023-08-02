Он бы лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы посмотреть на результаты работы Вооруженных сил Российской Федерации, а не угрожать россиянам. Такой посыл содержится в очередной публикации заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева в Telegram-канале.Российский политик назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке» и «уродом с напудренным носом».- написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что россияне якобы «серьезно почувствуют результаты работы» ВСУ. Тем самым, глава украинского режима намекнул на возможность продолжения диверсий и терактов на российской территории.ВСУ действительно осуществляют диверсии, направляя беспилотные летательные аппараты в российские города, а также подвергая ракетным и артиллерийским обстрелам те российские населенные пункты, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракетных и артиллерийских систем.Однако каждая такая провокация встречает достойный ответ со стороны России, который влечет колоссальные убытки для Киева. Пока Запад еще финансирует Украину, это не так сильно ощущается, но со временем встанет вопрос о том, как восстанавливать поврежденную энергетическую и портовую инфраструктуру.