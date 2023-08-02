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Один из лидеров переворота в Нигере прибыл в Мали на фоне угроз применения «военных мер» со стороны ЭКОВАС

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Один из лидеров переворота в Нигере прибыл в Мали на фоне угроз применения «военных мер» со стороны ЭКОВАС

Сегодня в Мали для встречи с руководством страны прибыл нигерский генерал Салифу Моди – один из лидеров военного переворота 27 июля. Об этом сообщает радио RFI со ссылкой на осведомленных лиц.


Корпусной генерал Салифу Моди с 2020 года и по апрель 2023 года возглавлял генеральный штаб нигерских вооруженных сил. Затем прозападный президент Мохаммед Базум снял его с занимаемой должности и направил послом в ОАЭ. Генерал принял активное участие в руководстве переворотом, некоторые западные источники именно его называют подлинным лидером переворота, хотя официально таковым считается командующий президентской гвардией бригадный генерал Абдурахман Тчиани.

После военного переворота в Нигере был сформирован «Национальный совет защиты Отечества» во главе с генералом Тчиани. Страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), ориентированные на Запад, уже пригрозили военным Нигера принять любые меры для восстановления «конституционного порядка», если те не вернут власть президенту Базуму. Однако нигерские военные заявили о готовности защищать свою страну.

Власти Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС в свое время было приостановлено тоже из-за военных переворотов, в свою очередь заявили, что вторжение иностранных войск в Нигер воспримут как нападение на свои территории. В защиту Нигера выступил и мощный региональный игрок Алжир, обладающий второй по военным возможностям армией на континенте.

Не исключено, что визит генерала Моди в Мали призван как раз решить вопрос с вероятным оказанием военной помощи новому руководству Нигера в случае нападения на страну войск ЭКОВАС.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson.
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9 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 15:07
    +2
    ...оказанием военной помощи новому руководству Нигера в случае нападения на страну войск ЭКОВАС


    ЭКО ВАС торкнуло winked
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:07
    +1
    Мали,один из членов этой западноафриканской организации.Ничего удивительно,новое руководство общается с теми,кто явно против вооруженного вмешательства в Нигер.Да и оркестранты там
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 15:21
      +5
      Это так, к слову о Нигере. В студенческие годы в общаге общался с Ванзугу из Нигера. По поводу его учебы ничего хорошего сказать не могу. Но в обсуждении различия вкусовых качеств портвейнов 777 и 33 проявлял себя грамотным и уважаемым специалистом. Согласен, что генерал поехал просить оркестрантов.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:16
    0
    А в чем все дело? Натаскали в Африку с Украины вооружений и боеприпасов. Каждый думает, что вот именно в данный момент имеет преимущество и стремится его реализовать.
  4. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 15:21
    0
    Если бы у Вагнеровцев была бы хотя бф 1/3 всего вооружения, что они сдали МО РФ, думаю вопрос об угрозах в сторону Нигера уже был бф снят.
    Интересно, а белорусские военные могут вдруг оказаться в Нигере для сдачи экзаменов по итогу обучения Вагнерами?
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 15:21
    +2
    Интересно-в Нигере есть военная база США.Переворот янкесы комментируют вяло.Похоже,что "кидок" французов их устраивает...
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:53
      0
      Ну так если Нигер прохлопали французы, то вписываться абсолютно неподготовленными за чужой каравай СШАкалам нет никакого резона! laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: knn54
      Интересно-в Нигере есть военная база США.Переворот янкесы комментируют вяло.Похоже,что "кидок" французов их устраивает...

      Дело в том, что вся колониальная Африка, до сих пор вертится вокруг Франции, и многие главы африканских государств-масоны находятся на орбите Французской Великой национальной ложи (GLNF). В Африке больше, чем где-либо, сага о «братьях трех точек» нашла благодатную почву. Желание получить доступ к этой светской святыне белой элиты, а затем стремление установить с бывшей колониальной метрополией каналы.
      Массонами - Братья в центре внимания были:
      Омар Бонго Ондимба (Габон).
      Дени Сассу-Нгессо (Конго-Браззавиль).
      Идрисс Деби Итно (Чад).
      Франсуа Бозизе (Центральноафриканская Республика)
      Братья тени (те кто воздерживаются от подтверждения своей принадлежности):
      Абдулай Вад (Сенегал).
      Блез Компаоре (Буркина-Фасо).
      Амаду Тумани Туре (Мали).
      Мамаду Танджа (Нигер).
      Томас Яи Бони (Бенин).
      Поль Бийя (Камерун).

      Так что сейчас наступает время, когда начали появляются новые лидеры, которые не поддерживают Французскую Великую национальную ложу.
      Хотя лидер хунты в Чаде - Кака, встречался в конце июня в Эммануэлем Макроном в Париже, за закрытым дверями, без помощников.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:27
    +1
    Сегодня в Мали для встречи с руководством страны прибыл нигерский генерал Салифу Моди – один из лидеров военного переворота 27 июля.

    Генерал Моди Салиф, лучший друг пророссийского правительства Мали и ЧВК “Вагнер”, вскоре будет назначен главой Нигера – издание Tchad One.