Один из лидеров переворота в Нигере прибыл в Мали на фоне угроз применения «военных мер» со стороны ЭКОВАС

Сегодня в Мали для встречи с руководством страны прибыл нигерский генерал Салифу Моди – один из лидеров военного переворота 27 июля. Об этом сообщает радио RFI со ссылкой на осведомленных лиц.Корпусной генерал Салифу Моди с 2020 года и по апрель 2023 года возглавлял генеральный штаб нигерских вооруженных сил. Затем прозападный президент Мохаммед Базум снял его с занимаемой должности и направил послом в ОАЭ. Генерал принял активное участие в руководстве переворотом, некоторые западные источники именно его называют подлинным лидером переворота, хотя официально таковым считается командующий президентской гвардией бригадный генерал Абдурахман Тчиани.После военного переворота в Нигере был сформирован «Национальный совет защиты Отечества» во главе с генералом Тчиани. Страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), ориентированные на Запад, уже пригрозили военным Нигера принять любые меры для восстановления «конституционного порядка», если те не вернут власть президенту Базуму. Однако нигерские военные заявили о готовности защищать свою страну.Власти Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС в свое время было приостановлено тоже из-за военных переворотов, в свою очередь заявили, что вторжение иностранных войск в Нигер воспримут как нападение на свои территории. В защиту Нигера выступил и мощный региональный игрок Алжир, обладающий второй по военным возможностям армией на континенте.Не исключено, что визит генерала Моди в Мали призван как раз решить вопрос с вероятным оказанием военной помощи новому руководству Нигера в случае нападения на страну войск ЭКОВАС.