Зерновая сделка: уйти, чтобы вернуться

Россия подписала, но...

Зерновую сделку тормозили не раз

«Для друга Эрдогана»

«Он, конечно, очень сложный партнёр, но с ним по крайней мере можно иметь дело»,

Итоги сделки

«Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено! Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно! Ну, слушайте: хватит, в конце концов!»

Что же теперь?

«Можно будет объявить эту зону закрытой, останавливать и досматривать силами Российского Черноморского флота любое судно, которое там появляется, а при необходимости – уничтожить его»,

«По интересующим российскую сторону параметрам сделка не выполнялась, – отмечает она. – При этом Запад в ходе противостояния с Россией всё время повышает ставки.

А мы ставки не повышали. И наше заявление, что мы приостанавливаем своё участие, может свидетельствовать, что Россия в итоге тоже стала так действовать».

Мы вернёмся? А что Европа?

«У Вашингтона есть информация о том, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке».