Зерновая сделка – это международное соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море. Соглашение было подписано в июне 2022 года. Сделка просуществовала больше года. После того как условия России оказались невыполненными, наша страна вышла из этого соглашения.
Россия подписала, но...
И вроде бы всё просто. Нам вывозить не дали, и мы развернулись к морю задом.
Однако для начала вернёмся к истокам. До дня «Z» 24 февраля 2022 около трети объёма пшеницы на мировом рынке продавали Россия и Украина. Более того, на Россию приходилось 20 % поставок, на Украину – 12 %. Зерно экспортировали в страны Африки, Ближнего Востока и в некоторые страны Азии и Евросоюза.
С началом спецоперации многие страны отказались торговать с Россией, а из-за боевых действий вывоз зерна с Украины остановился. После этого цены на зерно выросли. И в мае 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш предложил заключить выгодную для всех сделку.
Как отмечали в российском МИД – «с заявленными гуманитарными целями обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки».
22 июля 2022 года в Стамбуле стороны подписали два взаимоувязанных соглашения – «Черноморскую инициативу» по вывозу украинского продовольствия и Меморандум Россия – ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции. В меморандуме, рассчитанном на три года, предусматривалась разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений.
Среди главных задач также были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса».
Посредниками стали Турция и ООН.
Однако если экспорт зерна из портов Украины шёл, то часть сделки (Меморандум) оказалась вообще не выполненной. И это стало ясно достаточно быстро. Но Россия сделку продляла… Зачем?
Зерновую сделку тормозили не раз
В октябре 2022 года – из-за того, что беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. Тогда выяснилось, что БПЛА запустили с гражданских судов Украины. Когда Украина официально заверила, что морские коридоры будут использоваться только по назначению и по условиям сделки, зерновую сделку продлили.
Многие в России недоумевали: Россию обманывают, а она упорно продлевает соглашение с Турцией и Украиной.
Да и ООН о выполнении Российской части сделки не волнуется. Ещё в конце сентября 2022 года Владимир Путин сказал, что зерновая сделка – это «сплошное надувательство», ведь большая часть сельхозпродукции с Украины вывозится в развитые западные страны, но никак не в нуждающиеся.
Кроме того, стало известно, что по коридорам для вывоза зерна на Украину идут поставки оружия, ГСМ и снарядов. НО сделку продллевали.
«Для друга Эрдогана»
Впрочем, когда Россия в последний раз продлевала сделку 17 мая этого года, то эксперты указывали, что сделано это было для «друга Эрдогана». Под его выборы.
Для Анкары зерновая сделка была важна, потому что Турция завозила к себе часть украинского зерна, перерабатывала, а затем поставляла муку в другие страны. Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписание зерновой сделки стало стратегическим шагом.
Так Эрдоган подчёркивал свои успехи на международной арене. А для России было важно, чтобы Эрдоган сохранил свой пост президента.
«Он, конечно, очень сложный партнёр, но с ним по крайней мере можно иметь дело»,
– констатировал Хазин.
Но вот после переизбрания на пост президента Эрдоган показал нам, что с ним дел иметь нельзя. Он вернул на Украину боевиков «Азова», которых обещал России держать у себя до конца СВО. Он разрешил Швеции вступить в НАТО. Он подписал с Зеленским ряд нужных для Украины военных контрактов, включая строительство завода по производству беспилотников.
Итоги сделки
Киевский режим получал благодаря сделке не только деньги за вывозимое зерно, а также колоссальное количество топлива: ведь каждый танкер – это сотни тысяч тонн.
Про выгоды Турции мы уже чуть ранее указывали. Не случайно Эрдоган уже заявил, что попытается добиться возобновления «инициативы».
Всего за время действия зерновой сделки Украина экспортировала свыше 32,8 млн т зерна, из которых треть – 10,93 млн т, направили в Азию и 12,37 млн т – в Западную Европу.
Крупнейшими импортёрами за этот период стали Китай, Испания, Турция, а также Италия и Нидерланды.
Главный итог – ещё летом 2022 года мировые цены на пшеницу и кукурузу упали до уровня, который был перед началом СВО. При этом бедные страны Африки получили всего 2,6 %.
А Россия от этой сделки вообще ничего не получила. Если не считать минусов в виде атак дронов по зерновому коридору и поставок нацистскому режиму топлива, запчастей к оружию и снарядов судами, на которых перевозилось зерно.
«Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено! Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно! Ну, слушайте: хватит, в конце концов!»
– восклицал Владимир Путин 13 июля, за пять дней до истечения очередного срока соглашения.
Что же теперь?
В результате разрыва сделки:
– гарантии безопасности судоходства были отозваны;
– морской гуманитарный коридор закрылся;
– в северо-западной акватории Чёрного моря вновь действует режим временно опасного района;
– совместный координационный центр в Стамбуле расформирован;
– в Европе, США, Китае, Турции и других странах мира возможен рост цен на продовольствие. Фьючерсы на зерно в Канаде выросли на 4,2 % сразу после сообщения о выходе России из зерновой сделки.
Зато теперь у России, как указывают эксперты, развязаны руки. Открываются возможности в северо-западной части акватории Чёрного моря, не лишние с точки зрения логики спецоперации.
«Можно будет объявить эту зону закрытой, останавливать и досматривать силами Российского Черноморского флота любое судно, которое там появляется, а при необходимости – уничтожить его»,
– отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
И добавил: «чтобы извлечь очевидную выгоду с военной точки зрения, этого недостаточно, «легче станет лишь в том случае, если мы объявим о создании полностью закрытой зоны и будем соответственно относиться к любым плавающим объектам как к вражеским».
Политолог Каринэ Геворгян считает, что основной смысл выхода Москвы из «инициативы», по её мнению, в другом.
«По интересующим российскую сторону параметрам сделка не выполнялась, – отмечает она. – При этом Запад в ходе противостояния с Россией всё время повышает ставки.
А мы ставки не повышали. И наше заявление, что мы приостанавливаем своё участие, может свидетельствовать, что Россия в итоге тоже стала так действовать».
А мы ставки не повышали. И наше заявление, что мы приостанавливаем своё участие, может свидетельствовать, что Россия в итоге тоже стала так действовать».
Так что не следует сводить значение «инициативы» исключительно к бизнес-составляющей, указывает Геворгян.
Мы вернёмся? А что Европа?
Рассматривать восстановление зерновой сделки Россия готова при получении конкретных результатов, заявили в МИД РФ. Для этого западным странам придётся снять санкции с поставок российских удобрений и продовольствия.
Кроме того, МИД РФ пристыдил США за козни, из-за которых не работала зерновая сделка. В ведомстве отметили, что Вашингтон намеренно делал так, чтобы нуждающиеся страны ничего не получили от РФ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз продолжит вывоз украинской сельхозпродукции. Единственный вариант – делать это по суше – грузовиками или по железной дороге. «Это более затруднительно, менее эффективно», – констатировали в американском Белом доме.
И наконец неожиданно появилась такая новость на Ura.ru:
«У Вашингтона есть информация о том, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке».
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ждём продолжения банкета?