Украинская пресса раскрыла подробности о депутатах, якобы мобилизованных в территориальную оборону, но не появлявшихся на службе

Группа киевских депутатов была формально зачислена на военную службу в подразделение территориальной обороны (ТРО), но в действительности там не служила, а была «откомандирована» в мэрию. Об этом рассказывает украинская пресса.Депутатам и бывшему командиру подразделения ТРО уже вручили подозрение украинские правоохранители. По словам украинского журналиста Владимира Бойко, который служит в ВСУ, в состав подразделения зачислили многих соратников экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, в этом подразделении «служили» бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и ряд других известных политиков.Предыдущий командир батальона территориальной обороны получил от партии «Европейская солидарность» помещение, где разместил штаб подразделения. За это он оформил соратников Порошенко якобы на военную службу в батальоне.Приписанные к части политики оформляли «командировку» в мэрию Киева и не появлялись на службе. Один из них даже умудрился получать еще и военную зарплату. В конечном итоге в отношении экс-комбата возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, ему грозит до 12 лет лишения свободы.Впрочем, данный скандал может быть связан и со стремлением режима Владимира Зеленского ослабить позиции потенциальных конкурентов из окружения Петра Порошенко, выставляя их «фиктивными защитниками», которые отлынивали от службы за деньги.