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Украинская пресса раскрыла подробности о депутатах, якобы мобилизованных в территориальную оборону, но не появлявшихся на службе

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Украинская пресса раскрыла подробности о депутатах, якобы мобилизованных в территориальную оборону, но не появлявшихся на службе

Группа киевских депутатов была формально зачислена на военную службу в подразделение территориальной обороны (ТРО), но в действительности там не служила, а была «откомандирована» в мэрию. Об этом рассказывает украинская пресса.


Депутатам и бывшему командиру подразделения ТРО уже вручили подозрение украинские правоохранители. По словам украинского журналиста Владимира Бойко, который служит в ВСУ, в состав подразделения зачислили многих соратников экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, в этом подразделении «служили» бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и ряд других известных политиков.

Предыдущий командир батальона территориальной обороны получил от партии «Европейская солидарность» помещение, где разместил штаб подразделения. За это он оформил соратников Порошенко якобы на военную службу в батальоне.

Приписанные к части политики оформляли «командировку» в мэрию Киева и не появлялись на службе. Один из них даже умудрился получать еще и военную зарплату. В конечном итоге в отношении экс-комбата возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Впрочем, данный скандал может быть связан и со стремлением режима Владимира Зеленского ослабить позиции потенциальных конкурентов из окружения Петра Порошенко, выставляя их «фиктивными защитниками», которые отлынивали от службы за деньги.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:22
    +2
    А нам то что до этого?Что творится в том публичном доме?Кстати,а у нас депутаты всех уровней имеют бронь,я так понимаю?Нет,есть и депутаты и чиновники пошедшие добровольцами,но их мизерно мало..А!Ну конечно,а кто работАть то будет? belay
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:24
    0
    Да слуги народа по обе стороны фронта как-то в бой не шибко рвутся.. Как и сыночки типа элиты..
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:28
      0
      Могу предположить, что данные депутаты сидят в засаде (выполняют боевую задачу) на о. Бали, а кто-то в Дубае.
  3. seamen2
    seamen2 Сегодня, 16:29
    0
    ослабить позиции потенциальных конкурентов из окружения Петра Порошенко, выставляя их «фиктивными защитниками».
    скорее устранить. физически. отправив их на фронт.