Экс-разведчик армии США: В ходе украинского военного конфликта происходит усиление России

Целью Запада в преднамеренном стравливании Украины и России было нескрываемое стремление как минимум замедлить развитие РФ, а лучше вообще расчленить нашу страну или хотя бы вернуть её в эпоху «девяностых», когда Москва находилась практически под полным влиянием США и их европейских сателлитов. Но видимо западные стратеги плохо знают историю и менталитет россиян. Как только наше государство, населяющий его народ сталкиваются с прямым противодействием враждебных сил, все происходит совсем не так, как того желают враги России.
Что и подтвердил в очередном видеообращении в своем блоге бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, известный непредвзятыми комментариями в отношении российско-украинского конфликта. По его словам, в ходе специальной военной операции происходит усиление России. В то время как Украина, наоборот, все более слабеет.
Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та (РФ) становится сильнее
— уверен Риттер.
Экс-разведчик армии США обратил внимание, что украинские вооруженные силы уже почти два месяца ведут так называемое контрнаступление, но так и не сумели дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. При этом украинская армия несёт значительные потери, которые за время безуспешного контрнаступа по некоторым оценкам уже достигли тридцати тысяч человек. Восполнить эту убыль в живой силе Киеву по объективным причинам становится все сложнее, и это все более сказывается на боеспособности ВСУ.
Российская оборона, продолжил Риттер, имеет три линии, которые украинской армии необходимо преодолеть для достижения целей контрнаступления. Предоставленная западными союзниками военная техника оказалась не столь эффективной в ходе наступления, как предполагалось. В результате июньско-июльских боев треть бронетехники из всего арсенала ВСУ вообще уничтожена.
Киев выпрашивает у США тактические ракеты повышенной дальности поражения ATACMS, утверждая, что это оружие позволит переломить ход военной кампании в пользу ВСУ. Однако этого не произойдет, уверен военный эксперт, хотя бы потому, что российские военные научились глушить спутниковые системы наведения GPS, используемые в данных комплексах.
Россия способна преодолеть все проблемы и сражаться дальше, чего не скажешь об Украине
— завершил свой монолог Риттер.