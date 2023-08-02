Работа измаильского порта остановлена после удара ВС России

Операции в украинском порту Измаил приостановлены

В Одесской области на берегу Дуная расположен портовый город Измаил. И теперь работа измаильского порта остановлена после ракетного удара ВС России.Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.- заявил один из собеседников журналистов.Ранее руководитель Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о взрывах на объектах промышленности и инфраструктуры порта в Измаиле. За взрывами последовали возгорания.Причиной всех этих событий стали ракетные удары Вооруженных сил России, которые наносились этой ночью не только по объектам в Измаиле, но также в Киеве и ряде украинских регионов. Информацию о ночных взрывах и пожарах на промышленных объектах и в портовой инфраструктуре в причерноморской части Украины подтвердили и в оперативном командовании группировки ВСУ «Юг».Что качается Измаила, то украинская Генеральная прокуратура подробно отчиталась о повреждениях и разрушениях на его портовых объектах. Там утверждают, что российские ракеты поразили элеватор, хранилища зерна, а также различные промышленные объекты и складские помещения. На значительный ущерб от обстрелов пожаловался даже президент Украины Владимир Зеленский.С осени прошлого года российские военные регулярно наносят удары по украинским военным и энергетическим объектам, а также по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Поводом для начала атак стала диверсия спецслужб Украины на Крымском мосту.