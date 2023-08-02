Военное обозрение
Войти Регистрация

Работа измаильского порта остановлена после удара ВС России

12
Работа измаильского порта остановлена после удара ВС России

В Одесской области на берегу Дуная расположен портовый город Измаил. И теперь работа измаильского порта остановлена после ракетного удара ВС России.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Операции в украинском порту Измаил приостановлены

- заявил один из собеседников журналистов.

Ранее руководитель Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о взрывах на объектах промышленности и инфраструктуры порта в Измаиле. За взрывами последовали возгорания.

Причиной всех этих событий стали ракетные удары Вооруженных сил России, которые наносились этой ночью не только по объектам в Измаиле, но также в Киеве и ряде украинских регионов. Информацию о ночных взрывах и пожарах на промышленных объектах и в портовой инфраструктуре в причерноморской части Украины подтвердили и в оперативном командовании группировки ВСУ «Юг».

Что качается Измаила, то украинская Генеральная прокуратура подробно отчиталась о повреждениях и разрушениях на его портовых объектах. Там утверждают, что российские ракеты поразили элеватор, хранилища зерна, а также различные промышленные объекты и складские помещения. На значительный ущерб от обстрелов пожаловался даже президент Украины Владимир Зеленский.

С осени прошлого года российские военные регулярно наносят удары по украинским военным и энергетическим объектам, а также по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Поводом для начала атак стала диверсия спецслужб Украины на Крымском мосту.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:25
    +7
    Россия продолжает закреплять окончание "зерновой сделки! .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:43
      +1
      До отьезда ВВП в Турцию к султану это надо вбить в пепел..Что бы можно было сказать-"А некуда"!Только через наши порты..Мечты,однако..
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:50
        0
        Цитата: dmi.pris1
        До отьезда ВВП в Турцию к султану это надо вбить в пепел..Что бы можно было сказать-"А некуда"!Только через наши порты..Мечты,однако..

        Джурджулешты...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:16
          0
          Да ладно..Там модаване не пройдут.Ибо есть более весомые цыгане,со своей Констанцой..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:26
    +5
    И это правильно.Забудьте о портах..А то еще какая то бяка прилетит.Мне одно жаль..Что то,создаваемое поколениями людей ,досталось каким то удодам.В начале семидесятых ,школьники Смолегска ,как и другие ребята по стране собирали металлолом.Была такая акция-из этого металла построили речной буксир и назвали именем героя-партизана Владимир Куриленко.У нас в 6 школе дружина носила его имя,а его племянник учился со мной в классе(но это уже к делу не имеет).Ездили мы тогда в Измаил,в гости к речникам...Сейчас этот труд похоже сгнил..
  3. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 15:31
    +3
    Зеля сгущает краски... Потом будет бабки просить на восстановление порта... Хитрый гаденыш в грязной майке
  4. vadi64
    vadi64 Сегодня, 15:31
    +4
    Для закрепления результата, обязательно повторить по порту Измаил
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:41
    +1
    странно было бы, если бы не так!
    зачем удары - без результата?
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 15:49
    0
    Хорошо бы ещё по противоположному берегу насыпать, чтоб служба мёдом не казалась...
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:54
    0
    Много фото прилётов по админзданиям. Нет фото по прилётам в портовую технологическую структуру. Как поживает скопление портальных кранов на фото к статье?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:45
    0
    Современный порт ,порт не пр-т при СССР,зависит от одной енергостанции.Бздынь и порт встал.
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:53
    0
    Эти атаки снижают способность Зеленского зарабатывать твердую валюту.