Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что уже ближайшей зимой на Украине может быть объявлена масштабная мобилизация.В своем Telegram-канале украинский парламентарий также предположил, что срок действующего в стране военного положения будет регулярно продлеваться до конца следующего года.По мнению украинского депутата, "контрнаступление" украинской армии затянулось, а для реализации целей, поставленных командованием ВСУ, необходима мобилизовать большое количество военнослужащих. Дубинский также считает, что украинская армия накапливает вооружения и военную технику, чтобы иметь возможность вооружить значительное количество военнослужащих, призванных в результате если не всеобщей, то очень большой мобилизации.Украинский политик также прогнозирует, что проведение парламентских и президентских выборов на Украине будут перенесено, чтобы согласовать их с новой администрацией США, которая придет к власти после американских выборов. Из этого можно сделать вывод, что киевский режим уже не скрываясь признает свое вассальное положение.Режим военного положения был введен на Украине с самого начала российской военной операции. Тогда же глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор сроки действия этих указов регулярно продлеваются. По всей видимости, украинские власти по приказу своих западных кураторов готовы воевать с Россией до последнего украинца.