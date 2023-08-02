Военное обозрение
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Депутат Верховной Рады Украины не исключил вероятность масштабной мобилизации в стране

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Депутат Верховной Рады Украины не исключил вероятность масштабной мобилизации в стране

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что уже ближайшей зимой на Украине может быть объявлена масштабная мобилизация.


В своем Telegram-канале украинский парламентарий также предположил, что срок действующего в стране военного положения будет регулярно продлеваться до конца следующего года.

По мнению украинского депутата, "контрнаступление" украинской армии затянулось, а для реализации целей, поставленных командованием ВСУ, необходима мобилизовать большое количество военнослужащих. Дубинский также считает, что украинская армия накапливает вооружения и военную технику, чтобы иметь возможность вооружить значительное количество военнослужащих, призванных в результате если не всеобщей, то очень большой мобилизации.

Украинский политик также прогнозирует, что проведение парламентских и президентских выборов на Украине будут перенесено, чтобы согласовать их с новой администрацией США, которая придет к власти после американских выборов. Из этого можно сделать вывод, что киевский режим уже не скрываясь признает свое вассальное положение.

Режим военного положения был введен на Украине с самого начала российской военной операции. Тогда же глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор сроки действия этих указов регулярно продлеваются. По всей видимости, украинские власти по приказу своих западных кураторов готовы воевать с Россией до последнего украинца.
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22 комментария
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:55
    -1
    политик также прогнозирует, что проведение парламентских и президентских выборов на Украине будут перенесено, чтобы согласовать их с новой администрацией США
     А у нас по ходу,пройдут во время и своевременно,ну может быть дней для голосования добавят..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:13
      -3
      Скажем так,мобилизация уже идет.Скрытая,про это стараются не говорить,дабы не было лишних вопросов.Приходят повестки на сборы,ну а там уже распоряжаются,как хотят..
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 16:50
        0
        Зачем писать чушь???
        —————————————————
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:41
      0
      Выборы пройдут в сша. От их результатов будет зависеть будут ли выборы вообще на Украине. А наши выборы думаю лучше вообще отложить и ввести военное положение
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:55
    0
    Такое уже было Перед самой агонией в Третьем Рейхе.Нет,на вна агонии пока не наблюдается,но все еще впереди..
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:58
    -1
    вероятность масштабной мобилизации в стране.....

    .......весьма высока. Мяса в избытке. Им забиты рестораны, на улицах страшные заторы, многие имеют освобождение от заводов, органов власти (типа дворник в райсовете).
    Оружие, БК, обмундирование, амуницию поставит Запад. Сейчас даже сухпаи в ВФУ из Запроливья.
  4. Master2030
    Master2030 Сегодня, 15:58
    +1
    А сейчас что? "Зарница"?
    Centerum censo Washingtinium delendam esse
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:05
      +1
      "Зеляюгенд" еще в школу ходят, да и украинские проститутки до сих пор цивильных клиентов обслуживают, а не ВСУ в окопах...
  5. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:00
    +4
    Ну, зеля готов положить еще народу. Исходя из озвученых на данном сайте цифр, пускай очень приблизительно, но 20 тыс двухсотых за наступление свидомитов, это не так много при 700 тыс.мобилизованых. Ну, пускай еще 100тыс.закопали укров за сво. Пускай даже 250тыс. Всеравно, порядка 400тыс.еще живы. И еще мобилизуют оставшихся. Оружием укров снабжают все, кому не лень, бюджет руины пополняют. Так что
    зеле народ не гробить? Его то личное состояние растет, родители в Израиле в хорошеньком домике блаженствуют... Все у него идет по плану... Кто то на сайте посчитал, что один мертвый руинец стот 800 тыс.долларов финансирования. Это выгоднее даже если бы руинца на органы сразу продать... Ну а тут безотходное производство:и повоевал и потом остатки на органы...
  6. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:03
    -2
    в мобилизация на украине нет смысла
    так как у ВСУ нет вменяемых СИЗ держащих осколки хотя бы 82-мм мин, 120-мм и 122-мм снарядов арты и рсзо
    а именно осколки на СВО и выкашивают до 80% личного состава
    нужны штурмовые броне костюмы весом под 30 кг по типу наших Воин-КМ и до 25 кг ОВР-3Ш Каспий
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: Romario_Argo
      именно осколки на СВО и выкашивают до 80% личного состава

      Ну пусть себе выкашивают. Их даже Украине и Запроливью не жалко. А чё это Вы такой жалостливый, уж не ЦИПСО ли?)))
      Шютка.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:03
    +3
    Если перевод верен, то мобилизации бывают: всеобщая, большая и масштабная. Ну с первой более менее понятно, а вот с остальными..., т.е. всеобщая это еще не большая и не масштабная?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:08
      0
      Скорее непрерывная wassat
      Я дважды слышал о планах мобилизации у них в 200 000 тел. Один раз в конце 2022-го. Второй не так давно. Мне интересно - они ещё тот набор не смогли выполнить до сих пор, или это уже следующий, а предыдущих уже израсходовали.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:04
    0
    Скоро чубатые попадут в Красную книгу. И придется их разводить в зоопарках.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:16
    +2
    Из этого можно сделать вывод, что киевский режим уже не скрываясь признает свое вассальное положение.

    Киевский режим, это колониальная администрация, назначенная США.
  10. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 16:23
    0
    Все депутаты рады украины с удовольствием пойдут в окопы со своими детьми ,полная так полная !
  11. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:25
    0
    Pátrám po nenávisti Ukrajinců k Rusku. Někde v Rádiu jsem poslouchal, že nenávist pochází od roku 1930, kdy Rusko způsobilo na Ukrajině hladomor a zemřelo několik milionů Ukrajinců. Ale teď by si měli uvědomit, že nebojují za Urajinu, nýbrž za zájmy USA!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:26
      0
      Я ищу ненависть украинцев к России. Я где-то слышал по радио, что ненависть восходит к 1930 году, когда Россия устроила голод на Украине и погибло несколько миллионов украинцев. Но теперь они должны осознать, что воюют не за Урайину, а за интересы США!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:55
        0
        Большой голод был ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, народ голодал и умирал везде!
        Это большая трагедия... вопрос, почему это произошло и кто виноват???
        Простого ответа нет, скорее всего, целуй клубок всякого, разного.
  12. valerijmaltzev
    valerijmaltzev Сегодня, 16:35
    +1
    Что меня удивляет - так сами украинцы готовы воевать до последнего украинца?
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:46
    +1
    Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор сроки действия этих указов регулярно продлеваются. По всей видимости, украинские власти по приказу своих западных кураторов готовы воевать с Россией до последнего украинца.
    . Зелебобик... в общем, забугорные нашли/поставили достойную тв/А/рюгу, которая угробит крайну, её население, без каких то сомнений, во славу забугорных хозяев...
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:56
    0
    А что,есть варианты? Правда есть ньанс-нужны люди в личный полк(прикрытие драпа и на случай метяжа),пожарные,полиция(фиг заставишь в окопы лезть),пограничники и части в белорусии(фиг снимешь с тылов),разные волонтеры и тыловики, масса чинушь(фиг заставишь),энергетики,комунальщики,(немного но не снять) население нежелающее помирать(не все но есть) В остатке может 100-150т наберут при тотальной могилизации но скорее меньше. Мертвому припарка.