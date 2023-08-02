Военное обозрение
Войти Регистрация

В Курской области отрядам народной дружины выдадут боевое оружие

12
В Курской области отрядам народной дружины выдадут боевое оружие

Бойцы отрядов добровольной народной дружины в Курской области получат боевое оружие, первая партия вооружения уже поступила. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.


Как отметил руководитель региона, несколько месяцев в приграничных областях России обсуждался вопрос о том, чтобы обеспечить бойцов сформированных подразделений территориальной обороны боевым оружием. Наконец, механизм, как отметил Старовойт, был найден. Все условия для хранения вооружения уже созданы, подчеркнул губернатор.

На днях в очередной раз посетил тренировочную площадку, где пообщался с вновь прибывшими курсантами. Конечно, уточнил насчет условий пребывания, питания и качества занятий с инструкторами. Парни всем довольны. Желаю им удачи!

- написал губернатор в своем Telegram-канале.

В ближайшее время, по словам Старовойта, количество единиц оружия увеличат до 300. Дружинники будут получать оружие, заступая на службу и выполняя задачи по поддержке подразделений полиции, ФСБ, Росгвардии и армии.

Численность дружинников в Курской области планируется увеличить до 6 тысяч человек. Сейчас в регионе около трех тысяч дружинников. Бойцы дружин патрулируют улицы, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечивают пожарную безопасность в тех районах области, где мало или нет пожарных частей.

Известно, что подразделения территориальной обороны в Белгородской области уже вооружили. У бойцов будут автоматы и противодроновые ружья. Ранее были приняты специальные поправки в законодательство, предусматривающие право регионов создавать свои «государственные предприятия», осуществляющие задачи по обеспечению безопасности на территории субъектов Российской Федерации. Необходимость таких действий продиктована сложной обстановкой в приграничных регионах из-за постоянных обстрелов и диверсионных рейдов ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 15:41
    +2
    почему это не было сделано раньше? Сражу же После начала СВО. И опять почему то только в курской области?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:44
      +2
      Уничтожение ПВО ВФУ, мостов, туннелей, центров принятия решений, электростанций, портов.....
      Цитата: wladimirjankov
      .......почему это не было сделано раньше? Сражу же После начала СВО
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:50
      +4
      Цитата: wladimirjankov
      почему это не было сделано раньше? Сражу же После начала СВО.

      Система госуправления слишком неповоротлива и медленно реагирует на изменение условий, а заранее просчитать необходимые действия невозможно из-за подавлении инициативы вертикалью власти.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: wladimirjankov
      почему это не было сделано раньше? Сражу же После начала СВО.

      Хе-хе-хе... ну Вы же знаете традиционный ответ - если нашим людям открыть доступ к оружию, они тут же начнут убивать друг друга.
      У нас с большой охотой отобрали бы уже купленные стволы. А если не отобрали бы, то заставили бы их сдать в отделения, и выдавали бы только после предъявления комплекта из полусотни документов со сроком действия в пару дней. smile
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 16:17
        +2
        Если бы это было так! Это в Великую Отечественную враг говорил на другом языке и был одет в другую форму. А сейчас заукраинцы гораздо более активны и могут записаться в отряды обороны намеренно, с противоположными заявленным целями. Главная проблема это отбор кандидатов в такие вооруженные отряды. Именно так видится проблема.
    4. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:55
      +1
      Сейчас в регионе около трех тысяч дружинников.

      количество единиц оружия увеличат до 300.

      Численность дружинников в Курской области планируется увеличить до 6 тысяч человек.

      Без комментариев...
    5. guest
      guest Сегодня, 16:32
      +1
      Цитата: wladimirjankov
      И опять почему то только в курской области?

      Да не только там: https://topcor.ru/37849-bojcam-territorialnoj-samooborony-belgorodskoj-oblasti-vydali-oruzhie.html#comment-id-359491
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:41
    0
    Брянск, Курск, Белгород + "неизвестная" чвк в Белоруссии походу готовится второй фронт
    + морская блокада Одессы - как бы десант какой "вежливых" не высадили
  3. dementor873
    dementor873 Сегодня, 15:48
    0
    На складах калашей, как грязи, а они только на 300 единиц разродились и то в ближайшее время. Либо дежурят посменно раз в 10 дней, либо я чего-то не понимаю.
    1. vadivm59
      vadivm59 Сегодня, 16:37
      0
      и ещё вопрос.а ка дела с БК? как молодому бойцу 3 патрона(а то как бы чего не вышло) или 10,или 1 магазин? если так ,то толку от такой дружины.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:05
    0
    Новость подана конечно максимально странно. Так они "дружинники" или "территориальная оборона"? Есть существующие акты по части ГО и ЧС в особый период где прописаны механизмы формирования подобных структур, вот как с порядком и вообще возможностью их вооружения, я не помню.
  5. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 16:29
    0
    Сейчас в регионе около трех тысяч дружинников

    3000:300 = 10, выходит на десять человек один АК... Даже в ВОВ и то лучше было what