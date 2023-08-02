В Курской области отрядам народной дружины выдадут боевое оружие

На днях в очередной раз посетил тренировочную площадку, где пообщался с вновь прибывшими курсантами. Конечно, уточнил насчет условий пребывания, питания и качества занятий с инструкторами. Парни всем довольны. Желаю им удачи!

Бойцы отрядов добровольной народной дружины в Курской области получат боевое оружие , первая партия вооружения уже поступила. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Как отметил руководитель региона, несколько месяцев в приграничных областях России обсуждался вопрос о том, чтобы обеспечить бойцов сформированных подразделений территориальной обороны боевым оружием. Наконец, механизм, как отметил Старовойт, был найден. Все условия для хранения вооружения уже созданы, подчеркнул губернатор.- написал губернатор в своем Telegram-канале.В ближайшее время, по словам Старовойта, количество единиц оружия увеличат до 300. Дружинники будут получать оружие, заступая на службу и выполняя задачи по поддержке подразделений полиции, ФСБ, Росгвардии и армии.Численность дружинников в Курской области планируется увеличить до 6 тысяч человек. Сейчас в регионе около трех тысяч дружинников. Бойцы дружин патрулируют улицы, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечивают пожарную безопасность в тех районах области, где мало или нет пожарных частей.Известно, что подразделения территориальной обороны в Белгородской области уже вооружили. У бойцов будут автоматы и противодроновые ружья. Ранее были приняты специальные поправки в законодательство, предусматривающие право регионов создавать свои «государственные предприятия», осуществляющие задачи по обеспечению безопасности на территории субъектов Российской Федерации. Необходимость таких действий продиктована сложной обстановкой в приграничных регионах из-за постоянных обстрелов и диверсионных рейдов ВСУ.