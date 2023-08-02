Военное обозрение
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Николаевские подпольщики раскрыли подробности поражения объектов ВСУ в Измаиле

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Николаевские подпольщики раскрыли подробности поражения объектов ВСУ в Измаиле

Во время ночных ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Измаила были поражены нефтебаза, база обслуживания украинских военно-морских сил и места дислокации иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости координатор подпольщиков Николаева Сергей Лебедев, ссылаясь на свои источники в Измаиле.


Как известно, в ночь на 2 августа ВС РФ предприняли ряд ударов по территории дунайского порта Измаил. В результате ударов была повреждена портовая инфраструктура, работу порта пришлось приостановить. Украинские СМИ опубликовали кадры с повреждениями зданий Дунайского пароходства и морского вокзала.

Было попадание в здание морвокзала - по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские

- цитирует слова координатора николаевского подполья РИА Новости.

По словам Лебедева, пораженная российскими ударами нефтебаза горела несколько часов. Кроме того, был нанесен ущерб базе технического обслуживания ВМСУ, на которой ремонтировались военные катера, используемые украинскими формированиями.

На территории пораженного ударами ВС РФ элеватора тоже размещалась военная техника, в том числе иностранного производства, отметил собеседник российского информационного агентства. То есть, удары по инфраструктуре Измаила были очень результативными и принесли ощутимый ущерб военной машине киевского режима.
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11 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:57
    +7
    Русофобия стоит дорого –
    Запорожье, Херсон и Донбасс...
    Дорогие вы, наши вороги,
    Говорила Россия не раз –
    Только дернетесь - потеряете,
    Всё что я вам когда-то дала -
    Так что вы теперь точно знаете -
    Вам она никогда не врала…
    А продолжите на нас рыпаться –
    Николаев с Одессой уйдут…
    Так и будет страна ваша сыпаться
    И на карте её не найдут...
  2. guest
    guest Сегодня, 15:57
    +2
    Николаевские подпольщики раскрыли подробности поражения объектов ВСУ в Измаиле

    Ну вообще то от Николаева до Измаила довольно приличное расстояние. И вообще где этот подпольщик сидит?
    1. Oldi
      Oldi Сегодня, 16:02
      +7
      И вообще где этот подпольщик сидит?
      А Вы с какой целью интересуетесь..? wink
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:10
        +2
        Цитата: Oldi
        И вообще где этот подпольщик сидит?
        А Вы с какой целью интересуетесь..?

        Чтобы сдать подпольщика СБУ.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 16:07
      +6
      Цитата: guest
      И вообще где этот подпольщик сидит?

      Вы бы сразу публиковали свой жетон или что там у вас в СБУ сейчас раздают.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 16:23
      +3
      Николаевские подпольщики раскрыли подробности поражения объектов ВСУ

      Николаевским подпольщикам стоит объединить усилия с николаевскими и одесскими партизанами.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:20
    0
    Ну,по элеватору есть только одно фото с дырой в силосе..Там надо бить и бить..Немцы со своим "Бюллером" (именно эта фирма знаменита своим оборудованием для элеваторов)замучаются восстанавливать
  4. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 16:21
    0
    Ну что тут сказать ,молодцы наши и подпольщики тоже молодцы ,значит скорее будут нашими !
  5. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 16:27
    -1
    в каком то старом х/ф про гражданскую войну был эпизод. два крестьянина читают листовку большевиков,на территории белых,и подпись " ПОДПОЛЬНЫЙ комитет ВКПб".один сплёвывает и говорит "от умники! сами в подполе сидят,а нас воевать зовут")))
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:51
    0
    Они получили сокрушительные удары по своей инфраструктуре.
  7. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:58
    0
    На территории пораженного ударами ВС РФ элеватора тоже размещалась военная техника, в том числе иностранного производства

    Ни разу не сомневался в хитропопости и цинизме xoxлов: размещают средства ПВО, артиллерию, военные склады на гражданских обьектах, в жилых районах. А потом кричат, что Россия наносит удары по больницам, школам, детским садом и пр. В общем верить им нельзя, от слова совсем.