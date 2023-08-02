Николаевские подпольщики раскрыли подробности поражения объектов ВСУ в Измаиле

Во время ночных ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Измаила были поражены нефтебаза, база обслуживания украинских военно-морских сил и места дислокации иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости координатор подпольщиков Николаева Сергей Лебедев, ссылаясь на свои источники в Измаиле.
Как известно, в ночь на 2 августа ВС РФ предприняли ряд ударов по территории дунайского порта Измаил. В результате ударов была повреждена портовая инфраструктура, работу порта пришлось приостановить. Украинские СМИ опубликовали кадры с повреждениями зданий Дунайского пароходства и морского вокзала.
Было попадание в здание морвокзала - по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские
- цитирует слова координатора николаевского подполья РИА Новости.
По словам Лебедева, пораженная российскими ударами нефтебаза горела несколько часов. Кроме того, был нанесен ущерб базе технического обслуживания ВМСУ, на которой ремонтировались военные катера, используемые украинскими формированиями.
На территории пораженного ударами ВС РФ элеватора тоже размещалась военная техника, в том числе иностранного производства, отметил собеседник российского информационного агентства. То есть, удары по инфраструктуре Измаила были очень результативными и принесли ощутимый ущерб военной машине киевского режима.