M712 Copperhead: экономическая обоснованность применения первого управляемого артиллерийского снаряда

Сегодня управляемые снаряды уже не кажутся такой уж диковинкой. Большинство из нас слышали о российском боеприпасе «Краснополь» или американском M982 Excalibur.
В то же время, разработка подобного оружия в конце 70-х годов прошлого столетия стала настоящим прорывом. Причем преимущества подобных снарядов заключались не только в их характеристиках, но и в экономической составляющей.
Напомним, что принцип действия таких боеприпасов заключался в том, что на среднем участке траектории полета снаряд корректировался инерциальной системой, а на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения.
В СССР первый корректируемый или управляемый артиллерийский снаряд, тот самый 152-мм «Краснополь», был принят на вооружение в 1986 году. В то же время, американские инженеры опередили советских на 4 года, и в 1982 году в распоряжение Пентагона поступил 155-мм снаряд М-712 Copperhead.
Что характерно, последний значительно уступал простым артиллерийским боеприпасам по дальности, но превосходил их в точности и, как следствие, экономичности. Именно это стало основополагающим моментом в решении о серийном выпуске подобных боеприпасов.
Так, стоимость единицы М-712 Copperhead обходилась в чуть более, чем 24 000 долларов. Для поражения 5 танков в среднем требовалось 6 снарядов или 29,3 тыс долларов.
В то же время, для выполнения аналогичного задания, требовалось в среднем 84 обычных снаряда 155-мм общей стоимостью в 54 600 долларов.
Схожая ситуация и с движущимися целями. Так, для поражения четырех танков в движении требовалось 15 М-712 Copperhead. То есть 3,3 снаряда на танк или 91,5 тыс долларов.
Обычных 155-мм снарядов для уничтожения одного движущегося танка требовалось 378 штук, что тогда обходилось в почти 244 тыс долларов. Это при том, что на тот момент советский Т-72 стоил 240 тысяч.