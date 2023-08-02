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M712 Copperhead: экономическая обоснованность применения первого управляемого артиллерийского снаряда

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M712 Copperhead: экономическая обоснованность применения первого управляемого артиллерийского снаряда

Сегодня управляемые снаряды уже не кажутся такой уж диковинкой. Большинство из нас слышали о российском боеприпасе «Краснополь» или американском M982 Excalibur.


В то же время, разработка подобного оружия в конце 70-х годов прошлого столетия стала настоящим прорывом. Причем преимущества подобных снарядов заключались не только в их характеристиках, но и в экономической составляющей.

Напомним, что принцип действия таких боеприпасов заключался в том, что на среднем участке траектории полета снаряд корректировался инерциальной системой, а на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения.

В СССР первый корректируемый или управляемый артиллерийский снаряд, тот самый 152-мм «Краснополь», был принят на вооружение в 1986 году. В то же время, американские инженеры опередили советских на 4 года, и в 1982 году в распоряжение Пентагона поступил 155-мм снаряд М-712 Copperhead.

Что характерно, последний значительно уступал простым артиллерийским боеприпасам по дальности, но превосходил их в точности и, как следствие, экономичности. Именно это стало основополагающим моментом в решении о серийном выпуске подобных боеприпасов.

Так, стоимость единицы М-712 Copperhead обходилась в чуть более, чем 24 000 долларов. Для поражения 5 танков в среднем требовалось 6 снарядов или 29,3 тыс долларов.

В то же время, для выполнения аналогичного задания, требовалось в среднем 84 обычных снаряда 155-мм общей стоимостью в 54 600 долларов.

Схожая ситуация и с движущимися целями. Так, для поражения четырех танков в движении требовалось 15 М-712 Copperhead. То есть 3,3 снаряда на танк или 91,5 тыс долларов.

Обычных 155-мм снарядов для уничтожения одного движущегося танка требовалось 378 штук, что тогда обходилось в почти 244 тыс долларов. Это при том, что на тот момент советский Т-72 стоил 240 тысяч.

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12 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Вчера, 23:09
    +1
    СВО наглядно показала преимущества управляемых снарядов. Этот вид должен развиваться активнее, ещё бы и дальности прибавить нашим орудиям. yes
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 23:21
      0
      Преимущества эти были понятны уже лет 20-30 как. Состояние с этим типом вооружения в ВС РФ кроме как вредительством не объяснить.
      1. Escariot
        Escariot Вчера, 23:46
        +2
        Преимущества снарядов с лазерным наведением далеко не очевидны. Фактически они создавались в США под одну единственную задачу - борьба с бронетехникой СССР. Этакая замена ПТУРа. Результат американцев скорее разочаровал, ибо требовалось организовать каналы связи между артиллерийскими наблюдателями и командирами батарей. В этом смысле ПТУР сильно лучше ибо находится непосредственно в подразделении. Так что США фактически отказались от использования подобных снарядов. Кстати и на Украину не смотря на общий дефицит снарядов их не поставляют, потому что организация их применения слишком большой геморрой.
        1. ColdWind
          ColdWind Вчера, 23:50
          +1
          В сравнении с обычным, преимущества очевидны. Просто у янки есть с снаряды GPS наведением, которые во всем превосходят снаряды с лазерным наведением. Если нужно попасть по подвижной машине есть вариант с самонаводящимися поражающими элементами. А М712 устарели безбожно, вообще не факт что они в США где-то остались.
      2. NG inform
        NG inform Сегодня, 00:01
        0
        Ваши слова про вредительство - это одна из причин плохого состояния с этим.
        У нас не умеют в системные подходы, только про вредительство жужжать, и наказывать.
        А хайтек требует системности.
  2. ColdWind
    ColdWind Вчера, 23:12
    0
    Управляемые снаряды и бомбы не только дешевле из-за уменьшения количества затраченных для поражения цели, но и уменьшения износа оружия и техники. Ценность уменьшения потерь и выполненные боевых задач - просто не посчитать.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 00:02
      +1
      + тотальный выигрыш по логистике и многое другое.
      Другое дело, что для развития этого дела нужно масштабировать производство, использовать одни и те же микросхемы везде, от снарядов, до беспилотников, самолётов и гражданки.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 00:10
        0
        Ежели поставить микросхему от стиралки в гаубичный снаряд и выстрелить, то эта микросхема тут же развалится.
  3. тоже-врач
    тоже-врач Вчера, 23:29
    -1
    Говоря о экономической эффективности тех же краснополей следует отметить две вещи.
    Во-первых, следует иметь полную гамму более дешёвых снарядов меньшей дальности и степени управляемости, чтобы не палить из пушек по воробьям.
    .
    Во вторых, сегодня электронная начинка краснополей должна умещаться на половине ладони (непосредственно сама электроника - на ногте) и стоить не больше сотни долларов. Учитывая перспективы будущих войн, надо полностью переконструировать эту электронику на современной элементной базе и тем удешевить её. Так же нужна электроника и под урезанные версии: прежде всего, управляемое время подрыва после выстрела. Так как снарядов потребуются миллионы, не грех и завод с нуля под новые конструкции сделать.
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 23:34
      +1
      "Электронная начинка" одного корректора курса М1156 стоит около 20 000 долларов, при чем это в серии в сто тысяч штук. Сам же снаряд от силы 4 000 долларов. Вот и считайте сколько стоит электроника способная выдержать перегрузки в десяток тысяч G.
    2. NG inform
      NG inform Сегодня, 00:04
      0
      Плюс схемы и датчики из снарядов должны унифицироваться с другими видами вооружения и по возможности - с гражданской техникой. Лучше сделать в 100 раз более мощную микросхему, чем нужно для целей снаряда, но не разрабатывать новые каждый раз.
  4. Tim666
    Tim666 Вчера, 23:57
    -1
    Цитата: Escariot
    Преимущества снарядов с лазерным наведением далеко не очевидны. Фактически они создавались в США под одну единственную задачу - борьба с бронетехникой СССР. Этакая замена ПТУРа. Результат американцев скорее разочаровал, ибо требовалось организовать каналы связи между артиллерийскими наблюдателями и командирами батарей. В этом смысле ПТУР сильно лучше ибо находится непосредственно в подразделении. Так что США фактически отказались от использования подобных снарядов. Кстати и на Украину не смотря на общий дефицит снарядов их не поставляют, потому что организация их применения слишком большой геморрой.

    Копперхеды давно сняты с вооружения, будущее за Эскалибурами с возможностью самонаведения в случае глушения GPS, и в чем проблема связи если не брать за пример ВС РФ, немец как и янки из окопа на ЛБС уже в ВМВ мог вызвать арту и авиацию...