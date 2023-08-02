Западная пресса: ВМС США заключили контакты с оборонными компаниями на поставку 9 новых эсминцев типа «Арли Бёрк»

Корабли класса «Арли Бёрк» являются основой надводных сил и одной из наиболее успешных программ военного судостроения в истории ВМС страны

ВМС США сегодня заключили контракты с оборонными компаниями страны на поставку в течение ближайших четырёх лет (вплоть до 2027-го года) эсминцев типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke) в количестве 9-ти единиц, сообщает Defense News. По данным издания, в качестве подрядчиков выступят американская судостроительная компания Ingalls Shipbuilding и General Dynamics Bath Iron Works. В рамках своих контрактных обязательств, первая из них займётся производством шести таких боевых кораблей, в то время как на последнюю придётся выпуск остальных трёх.В то же время, отметили в морском ведомстве, текущие контракты предусматривают также и строительство дополнительных кораблей в перспективе, средства на которые будут заложены в военных бюджетах, утверждённых в последующие годы. Стоимость контрактов ведомство, однако, раскрывать не стало.Что же касается расходов на производство этих эскадренных миноносцев, включённых в предыдущие контракты с 2018-го по 2022-й годы, то для General Dynamics Bath Iron Works они составили за этот период 3,9 млрд долларов, а для Ingalls Shipbuilding – 5,1 млрд.Стоит отметить, что стоимость производства кораблей выросла с момента заключения последнего контракта. Так, согласно бюджетным данным на текущий финансовый год, американские военно-морские силы потратили в общей сложности 7,87 млрд $ на строительство трёх «Арли Бёрк». Паррарельно с этим судостроительная верфь Bath Iron Works планирует ещё и завершить работы по строительству эскадренных миноносцев нового типа «Замволт».– заявил министр военно-морских сил США Карлос дель Торо.