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Западная пресса: ВМС США заключили контакты с оборонными компаниями на поставку 9 новых эсминцев типа «Арли Бёрк»

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Западная пресса: ВМС США заключили контакты с оборонными компаниями на поставку 9 новых эсминцев типа «Арли Бёрк»

ВМС США сегодня заключили контракты с оборонными компаниями страны на поставку в течение ближайших четырёх лет (вплоть до 2027-го года) эсминцев типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke) в количестве 9-ти единиц, сообщает Defense News. По данным издания, в качестве подрядчиков выступят американская судостроительная компания Ingalls Shipbuilding и General Dynamics Bath Iron Works. В рамках своих контрактных обязательств, первая из них займётся производством шести таких боевых кораблей, в то время как на последнюю придётся выпуск остальных трёх.


В то же время, отметили в морском ведомстве, текущие контракты предусматривают также и строительство дополнительных кораблей в перспективе, средства на которые будут заложены в военных бюджетах, утверждённых в последующие годы. Стоимость контрактов ведомство, однако, раскрывать не стало.

Что же касается расходов на производство этих эскадренных миноносцев, включённых в предыдущие контракты с 2018-го по 2022-й годы, то для General Dynamics Bath Iron Works они составили за этот период 3,9 млрд долларов, а для Ingalls Shipbuilding – 5,1 млрд.

Стоит отметить, что стоимость производства кораблей выросла с момента заключения последнего контракта. Так, согласно бюджетным данным на текущий финансовый год, американские военно-морские силы потратили в общей сложности 7,87 млрд $ на строительство трёх «Арли Бёрк». Паррарельно с этим судостроительная верфь Bath Iron Works планирует ещё и завершить работы по строительству эскадренных миноносцев нового типа «Замволт».

Корабли класса «Арли Бёрк» являются основой надводных сил и одной из наиболее успешных программ военного судостроения в истории ВМС страны

– заявил министр военно-морских сил США Карлос дель Торо.
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13 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 18:50
    -3
    Нда... Заставить нас ввязаться в самоубийственную авианосную гонку им не удалось Надеются, что хоть с эсминцами получится?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:57
      +1
      Мы физически не в состоянии соревноваться с США в категории эсминцев.
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 19:10
        0
        Я именно об этом и говорю. Запад всегда выигрывал, когда ему удавалось втянуть нас в какую-нибудь гонку.
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 19:19
          0
          А нам и не надо. Пока. С учётом количества и качества наших ракет. Эсминцы эти они для запугивания Китая готовят. К нам они с ними не сунутся - достаточно на Украине увидели. Нас они продолжат кошмарить по прежнему сценарию. А если Украина кончится, то Польша возьмёт эстафетную палочку.
  2. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 18:51
    -2
    Ну вот. Обмен в чистом виде. Украине - старое старьё, себе - новёхонькие эсминцы. Кросавчеги.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 18:54
      -1
      Угу. Тикондероги подарят. В Чёрном море, насквозь простреливаемом береговыми ракетными комплексами и авиацией, они будут очень круто смотреться и вызывать у свидомитов неподдельную гордость за свою принадлежность к западному миру...
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 19:03
        0
        А при чёт тут Чёрное? Им эсминцы для Китая нужны.
  3. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 19:05
    0
    эй эй эй! что за фигня? какие еще "Арли Бёрк"??? belay а как же самые современные "Замвольт"? как же самый современный, самый невидимый, самый вооруженный (когда-нибудь, чем-нибудь) корабль в мире? почему берки из 80 годов? у США что, денежек не хватает? belay
    lol
    1. DoctorRandom
      DoctorRandom Сегодня, 19:10
      0
      Zumwalt - эксперимент. Попильный, провальный, но не катастрофический. А Arleigh Burke - массовый, а главное хороший эсминец. Когда уже у вас сменится пластинка и вы перестанете везде упоминать Zumwalt?
      1. Грац
        Грац Сегодня, 19:32
        0
        так американцы обгадились и со своими литоральными кораблями, тоже все под списание, так что к арли беркам они возвращаются не от хорошей жизни, все их программы авангардных кораблей ПРОВАЛиЛись
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:17
    -1
    Мощь ВМС США поддерживается частными судостроительными компаниями и печатным станком и кучей частных судоверфей ,отголосками второй мировой.СССР было не до судостроения,которое финансировалось по остаточному принципу- все вкусняшки отдавались СЭВ.Охрененеть- судовые дизеля строились( свои не по лицензии в ЧССР) для рыбаков и хорошие дизеля,а у нас шишь.Зато, Слава КПСС.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 19:27
    0
    Как говорил товарищ Сталин: "Что будем делать? Завидовать будем". На хорошие корабли, да так быстро, денег не жалко
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:38
    0
    Эх, а когда-то николаевские верфи за три года построили и спустили на воду три дредноута. Там конечно были не самые высокие технологии, да и в строй они вступили не сразу, но нам бы такие темпы сейчас