Минэкономики Украины показало фотографии новой украинской машины для разминирования

В интернете появились фотографии новой украинской машины для разминирования, которая ранее была разработана в Харькове местными конструкторами. Их опубликовало министерство экономики Украины.Как сообщает украинская пресса, машина для разминирования уже получила соответствующий сертификат, который позволяет наладить ее серийный выпуск. Согласно информации украинского министерства экономики, машина может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. К ее основным достоинствам относят простоту конструкции и дешевизну производства, эксплуатации и ремонта.Но украинские производственные мощности пока не способны наладить полноценный серийный выпуск такой техники, хотя киевский режим на это рассчитывает. Сейчас, пишет украинская пресса, в месяц могут выпускать только две такие машины. Понятно, что это – ничтожное количество, особенно для выполнения масштабных задач, поставленных украинским режимом перед ВСУ в рамках контрнаступления.К тому же, производство, на котором может начаться серийный выпуск таких машин, не исключено, что попадет под очередной ракетный удар ВС РФ, так как российская армия регулярно атакует любые объекты военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины.В то же время, демонстрация фотографии машины для разминирования – важный пропагандистский ход, призванный показать украинскому обывателю, что киевский режим якобы не только потребляет полученные от Запада вооружения и военную технику, но и способен создавать какие-то собственные образцы техники.