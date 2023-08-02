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Минэкономики Украины показало фотографии новой украинской машины для разминирования

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Минэкономики Украины показало фотографии новой украинской машины для разминирования

В интернете появились фотографии новой украинской машины для разминирования, которая ранее была разработана в Харькове местными конструкторами. Их опубликовало министерство экономики Украины.


Как сообщает украинская пресса, машина для разминирования уже получила соответствующий сертификат, который позволяет наладить ее серийный выпуск. Согласно информации украинского министерства экономики, машина может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. К ее основным достоинствам относят простоту конструкции и дешевизну производства, эксплуатации и ремонта.

Но украинские производственные мощности пока не способны наладить полноценный серийный выпуск такой техники, хотя киевский режим на это рассчитывает. Сейчас, пишет украинская пресса, в месяц могут выпускать только две такие машины. Понятно, что это – ничтожное количество, особенно для выполнения масштабных задач, поставленных украинским режимом перед ВСУ в рамках контрнаступления.


К тому же, производство, на котором может начаться серийный выпуск таких машин, не исключено, что попадет под очередной ракетный удар ВС РФ, так как российская армия регулярно атакует любые объекты военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины.

В то же время, демонстрация фотографии машины для разминирования – важный пропагандистский ход, призванный показать украинскому обывателю, что киевский режим якобы не только потребляет полученные от Запада вооружения и военную технику, но и способен создавать какие-то собственные образцы техники.
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31 комментарий
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  1. spech
    spech Сегодня, 16:07
    +1
    Может пора на ПТ мины ставить приборы кратности, по аналогии с морскими.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:37
      +1
      Этот трактор без защиты далеко не уедет. Там защиты нет ниотчего. К трактору приделали каток из овна и палок.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:07
    +9
    На плуг ,катки прицепили .Охренеть как серьезно, подошли к процессу разминирования .Я так думаю после разминирования одной противотанковой мины ,катки будут в руках этого тракториста
    1. naglets
      naglets Сегодня, 16:10
      0
      Для тракториста специально защитный экран поставили )
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:13
      +2
      Цитата: APASUS
      .Я так думаю после разминирования одной противотанковой мины ,катки будут в руках этого тракториста

      Вероятнее, в башке этого тракториста.
    3. guest
      guest Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: APASUS
      думаю после разминирования одной противотанковой мины ,катки будут в руках этого тракториста

      Да нет лучше в его пустой голове.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:28
      0
      То есть,трактор пойдет вперед?Оригинально..
  3. kenig1
    kenig1 Сегодня, 16:09
    +2
    Горизонтальный пепелац, чудо технической мысли. А вообще примитивный нажимной трал времен ВМВ.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:27
      +3
      Цитата: kenig1
      Горизонтальный пепелац, чудо технической мысли. А вообще примитивный нажимной трал времен ВМВ.

      Во время ВОВ, при всей скудости ресурсной базы, конструкция трала и продуманность защиты экипажа превосходит в разы убогую поделку харьковских конструкторов.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 16:12
    +1
    Да!Я представляю лицо мобилизованного Тараса которого посадят в этот "железный капут"и отправят на минное поле, где он будет наблюдать через НЕБРОНИРОВАНОЕ СТЕКЛО,за фейерверком впереди себя и пролетающие осколки возле головыgood
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:12
    0
    Если речь именно про "трактор+трал", ну тогда это до первой упавшей рядом мины или снаряда арты.
  6. guest
    guest Сегодня, 16:12
    +2
    И почему это предприятие в Харькове ещё существует?
  7. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 16:13
    +1
    Заводской противоминный тралл выдерживает 8-10 подрывов мин ТМ62, эта вундервафля после первой развалится.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:15
    0
    Сейчас, пишет украинская пресса, в месяц могут выпускать только две такие машины.

    В шоке. Пучит, плющит и колбасит. Промышленность бывшей УА в упадке, но что до такой степени!
    Это радует.
    Я бы, конечно, внёс небольшие изменения в конструкцию. Небольшой заводик с мехцехом и литейкой может клепать такие десятками в сутки. Ограничение серийности, наверно, по мощности литейки.
    ИНТЕРПАЙП Пинчука в Днепропетровске может клепать такие пепелацы сотнями.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 16:15
    +2
    Если эта "штуковина" зайдет на минное поле, то сзади ее в укрытии должно находится несколько десяткой "трактористов" и несколько машин "швидкой допомоги", с полным комплектом медиков, так как почти после каждого подрыва противотанковой мины, надо будет извлекаит и менять "хероя тракториста"
  10. мазута
    мазута Сегодня, 16:16
    +1
    А от дрона с условной лимонкой сей механизм как будет защищен?И сколько надо камикадзе набрать на управление аппаратом?Хотя про них пишут на западе,что к потерям абсолютно невосприимчивы.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:19
    +1
    украинские производственные мощности пока не способны наладить полноценный серийный выпуск такой техники, хотя киевский режим на это рассчитывает.
    . Такое не могу делать массово, это... это какой же барак и разруха у них или причина в другом?
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:20
    0
    Если судить по фото, то машина по разминированию предоставлена трактором, больше там механического ничего нет. Вопрос конечно дурацкий, но все же. Он впереди себя будет толкать или тащить за собой?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 16:26
      +1
      Должен толкать, но лучше пусть тащит - тракторист мучиться не будет. Бабах и он у Бандеры. feel
  13. -sa-
    -sa- Сегодня, 16:24
    +1
    Не знаю,кто конструкторы этой чудо машины разминирования,но судя по тому какое говно соорудили для всушников,они явно патриоты рф))
  14. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 16:31
    0
    Что за бред?!
    Машину для разминирования представляет Министерство Экономики! Экономики, КАРЛ!!!
  15. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 16:34
    0
    Ржу не могу))))))) я ожидал что то на базе Т-64, а тут типа "УТЗ" )))))
  16. -sa-
    -sa- Сегодня, 16:39
    +1
    [media=https://www.youtube.com/live/78kiqHHxnk4?feature=share]немного не в тему,но раз речь о технике зашла,то вчера был ОЧЕНЬ интересный стрим с командиром бмпт ,,терминатор,, в котором обсуждалась её эффективность,а так же затронут давний вопрос(спор) о нужности или ненужности в нем операторов агс
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 16:40
      +1
      У Федорова на канале? Смотрел-смотрел. Довольно интересно.
      1. -sa-
        -sa- Сегодня, 16:42
        +1
        Да,вообще супер.просмотрел на одном дыхании)видео почему то только ссылкой вставляется((
      2. -sa-
        -sa- Сегодня, 16:44
        +1
        Столько споров было по поводу бмпт)а техника то оказывается превосходная и нужная
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 16:55
          0
          Угу. Дорогая только. Ибо на шасси Т-90. Может, реально проще было бы за то же бабло сделать 3 штуки на Т-55, к примеру?
          1. -sa-
            -sa- Сегодня, 17:05
            0
            DirtyLiar, сложно сказать.но явно техника такая нужна хоть на шасси т90,хоть на т55.на т90 конечно шустрее будет и более защищенная.А жизнь людей дороже,чем деньги
      3. -sa-
        -sa- Сегодня, 16:53
        +1
        Восторг вызвало,когда он рассказал как бмпт вышла в упор(50 метров) на окопы укров в лесопосадке и раскошмарила их в труху из агс и пушек
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 17:01
          +1
          Я смотрел видео с ночной работу БМПТ через посадку. Это что-то с чем-то. Он посадку прошивает только в путь, трассеры светятся, деревья горят... Представляю, какая там паника у противника.
          https://www.youtube.com/watch?v=ga7i3eyomA0&t
  17. Комментарий был удален.
  18. Квас
    Квас Сегодня, 17:09
    0
    И смешно и страшно, что такое могут показывать всерьез.