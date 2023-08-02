Минобороны России: подразделения группировки «Запад» армии РФ наступают на Купянском направлении

Продолжаются попытки украинских военных штурмовать позиции российских войск на Донецком направлении. За прошедшие сутки было отражено двенадцать таких атак ВСУ.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он рассказал, что на данном участке фронта противнику были нанесены результативные удары в районе Дзержинска (Торецка), Часов Яра, Красногоровки и некоторых других населенных пунктов.
В районе Купянска отражено две вражеские. На этом участке наши войска не только обороняются, но и проводят наступательные операции. Так, подразделения группировки «Запад» армии РФ наступают на Купянском направлении в районе населенных пунктов Новоселовское и Тимковка.
Здесь активно действуют армейская авиация и артиллерийские подразделения. В общей сложности на данном участке фронта потери противника составили около 40 человек, а также более десятка единиц техники.
На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался контратаковать в районе Урожайного (Донецкая Республика). В результате украинские военные потеряли более 200 человек и как минимум восемь единиц техники, в том числе колесную САУ украинского производства «Богдана».
На краснолиманском направлении наши бойцы отразили штурм противника вблизи Нововодяного (ЛНР).
На запорожском направлении российские военные ликвидировали вражеский склад, где хранились боеприпасы 15-й бригады Национальной гвардии Украины.