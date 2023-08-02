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Минобороны России: подразделения группировки «Запад» армии РФ наступают на Купянском направлении

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Минобороны России: подразделения группировки «Запад» армии РФ наступают на Купянском направлении

Продолжаются попытки украинских военных штурмовать позиции российских войск на Донецком направлении. За прошедшие сутки было отражено двенадцать таких атак ВСУ.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что на данном участке фронта противнику были нанесены результативные удары в районе Дзержинска (Торецка), Часов Яра, Красногоровки и некоторых других населенных пунктов.

В районе Купянска отражено две вражеские. На этом участке наши войска не только обороняются, но и проводят наступательные операции. Так, подразделения группировки «Запад» армии РФ наступают на Купянском направлении в районе населенных пунктов Новоселовское и Тимковка.

Здесь активно действуют армейская авиация и артиллерийские подразделения. В общей сложности на данном участке фронта потери противника составили около 40 человек, а также более десятка единиц техники.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался контратаковать в районе Урожайного (Донецкая Республика). В результате украинские военные потеряли более 200 человек и как минимум восемь единиц техники, в том числе колесную САУ украинского производства «Богдана».

На краснолиманском направлении наши бойцы отразили штурм противника вблизи Нововодяного (ЛНР).

На запорожском направлении российские военные ликвидировали вражеский склад, где хранились боеприпасы 15-й бригады Национальной гвардии Украины.


Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:29
    0
    подразделения группировки «Запад» армии РФ наступают на Купянском направлении

    На генеральное наступление близко не тянет. Скорее отвлекающий манёвр с целью оттянуть подразделения ВФУ с направления главного удара контрнаступа.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 16:48
      +1
      Цитата: Румaтa
      На генеральное наступление близко не тянет.

      а как вы представляете себе генеральное наступление? когда в средине весны все оживленно обсуждали грядущее "весенние украинское контрнаступление" я задавал простой вопрос "как?".
      вы можете ответить как вы представляет себе генеральное наступление когда противник в реальном времени видит линию фронта на глубину километров 30? как вы предполагаете совершить концентрацию войск для генерального наступления?
  2. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 16:31
    +2
    "На этом участке наши войска не только обороняются, но и проводят наступательные операции" вот интересно, это так Коношенко сформулировал или автор статьи. Насколько мне известно наступательная операция это нечто гораздо большее, чем то о чем говорится.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 17:00
      0
      Цитата: владимир 290
      Насколько мне известно наступательная операция это нечто гораздо большее, чем то о чем говорится.

      это заблуждение основанное на попытке применить опыт прошлых конфликтов без учета реалий современного фронта. request странно что имея неудачный, кровавый, опыт недавней украинской попытки провести масштабное контрнаступление вы не догадались учесть эти события и сопоставить их с своими представлениями о масштабных наступательных операциях. bully