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Американский журналист: США игнорируют огромные потери ВСУ на Запорожском направлении

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Американский журналист: США игнорируют огромные потери ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинские войска, пытаясь пробиться сквозь российскую линию обороны, несут огромные потери. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.


По утверждению американского журналиста, множество молодых украинцев погибли впустую, поскольку командование ВСУ бросало их в лишенные всякого смысла атаки на сильно укрепленные российские позиции на Запорожском направлении. Сейчас, заявил журналист, президенту Украины Владимиру Зеленскому регулярно докладывают о провале контрнаступления ВСУ.

Власти США игнорируют огромные потери ВСУ на Запорожском направлении, отметил американский журналист. Их мало интересует то, что тысячи украинцев погибают на фронте, поскольку это не их граждане.

Одной из главных причин провала контрнаступления ВСУ Блюменталь называет хорошую работу российской артиллерии, которой удается отражать натиск украинской пехоты, усиленной западной бронетехникой.

Отметим, что западные источники уже неоднократно писали о провале наступательных действий украинских формирований, отмечая, что Киев явно недооценил российские военные возможности и ошибочно сделал ставку на переданную Западом бронетехнику. Никаких «сверхвозможностей» эта бронетехника на фронте не продемонстрировала. Более того, она в некоторых аспектах уступает военной технике советского производства, которой были изначально оснащены ВСУ.

Российские военные научились и бороться с ударами РСЗО HIMARS, на которые украинское командование очень надеялось. Реактивные системы потеряли точность ударов, и это сильно снижает смысл их применения.
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10 комментариев
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  1. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:20
    +7
    до последнего так до последнего...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:32
      +3
      Им не плевать, это спланированная акция по истреблению. Народу там еще наберут, вот пошли разговоры о всеобщей. Будет как в 3ем рейхе в конце войны, тащить всех включая детей.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:57
        0
        И что характерно - народу для СБУ, заградотрядов и прочих военкоматов там хватает без американцев
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:44
      0
      Пентагон экстренно направляет на Украину новые боеприпасы, артиллерию, минометы, зенитное и противотанковое вооружение, бронетранспортеры и другое оборудование на сумму до $400 млн.Американцы не скрывают, что это оружие пойдет на покрытие катастрофических потерь наступавших в Запорожской области бронетанковых бригад, пишет военный обозреватель Defense News Стивен Лоузи.

      Американцы перебрасывают 32 бронетранспортера Stryker, а также дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS. Также украинцы получат новые ракеты Javelin, TOW и Stinger.Все это нужно, чтобы уменьшить украинские потери во время «контрнаступа»: с помощью Stinger пытаются бороться со штурмовой авиацией, а Javelin — с замаскированными танками, которые на первой линии обороны используют как мобильные огневые точки.Спешность предоставления новой военной помощи говорит о том, как быстро ВСУ растрачивают западную технику и боеприпасы. И это при нулевых результатах, которых в НАТО ждут от Владимира Зеленского. Ждут — да не дождутся.
      С начала «контрнаступа» ВСУ, согласно их же расчетам, якобы захватили 80 кв. км в Запорожской области и 8 заброшенных сел. Американский военный эксперт профессор Грэм Эллисон подсчитал: при нынешних темпах ВСУ понадобится не менее 16 лет, чтобы захватить новые российские территории. При этом украинцы вынуждены оставлять населенные пункты, в которые зашли: выбили их, например, из Пятихаток, сейчас выбивают из Старомайорского и Работино.

      https://svpressa.ru/war21/article/381990/

      Так я не пойму за кем сейчас Работино?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:21
    +1
    Странно..А им чего переживать то?Воюют чужими руками
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:26
    +4
    Американский журналист: США игнорируют огромные потери ВСУ на Запорожском направлении
    . Серьёзно, полосатых политиков должно/может интересовать, сколько скакуасов полегло в полях??? Это, даже, не смешно.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:30
    +3
    Власти США игнорируют огромные потери ВСУ на Запорожском направлении...

    США то ладно, пусть игнорируют, а вот то что сами украинцы игнорируют огромные потери и лезут на убой как бараны, вот это странно. Неужели такие препараты принимают, что чувства самосохранения нет совсем... what
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:43
    0
    Да нет, есть у хегемона опасения, окраинцы кончатся, а пшеки дальше Львова не пойдут, цыганам и мадьярам Донбасс вообще не упирался ни в одно место. Есть у них опасения.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:50
    0
    США используют украинцев как пушечное мясо. Это будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не будет сбит.
  7. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 16:53
    0
    Стоп! А мы как собирались их демилитаризировать и денацифицировать? Разве это можно решить без их полного физического уничтожения?