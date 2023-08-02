На Запорожском направлении украинские войска, пытаясь пробиться сквозь российскую линию обороны, несут огромные потери. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.По утверждению американского журналиста, множество молодых украинцев погибли впустую, поскольку командование ВСУ бросало их в лишенные всякого смысла атаки на сильно укрепленные российские позиции на Запорожском направлении. Сейчас, заявил журналист, президенту Украины Владимиру Зеленскому регулярно докладывают о провале контрнаступления ВСУ.Власти США игнорируют огромные потери ВСУ на Запорожском направлении, отметил американский журналист. Их мало интересует то, что тысячи украинцев погибают на фронте, поскольку это не их граждане.Одной из главных причин провала контрнаступления ВСУ Блюменталь называет хорошую работу российской артиллерии, которой удается отражать натиск украинской пехоты, усиленной западной бронетехникой.Отметим, что западные источники уже неоднократно писали о провале наступательных действий украинских формирований, отмечая, что Киев явно недооценил российские военные возможности и ошибочно сделал ставку на переданную Западом бронетехнику. Никаких «сверхвозможностей» эта бронетехника на фронте не продемонстрировала. Более того, она в некоторых аспектах уступает военной технике советского производства, которой были изначально оснащены ВСУ.Российские военные научились и бороться с ударами РСЗО HIMARS, на которые украинское командование очень надеялось. Реактивные системы потеряли точность ударов, и это сильно снижает смысл их применения.