Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Вязовое

2 августа ВСУ обстреляли окраину села Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. О последствиях обстрела ВСУ этого населенного пункта рассказал в своем Telegram—канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как отметил руководитель региона, пострадавших в результате украинского обстрела нет. Однако осколки снарядов повредили местную линию электропередачи. На месте сейчас работают аварийные бригады, которые заняты устранением последствий обстрела.Вязовое – не единственное село в Белгородской области, подвергшееся обстрелу ВСУ за минувшие сутки. Так, по информации губернатора Гладкова, по селу Щетиновка в Белгородском районе области ВСУ выпустили 15 снарядов, по селу Наумовка – 7 снарядов, село Нехотеевка 18 раз обстреляли из артиллерийского орудия и 2 раза из гранатомета, на Журавлевку сбросили 2 гранаты и взрывное устройство с БПЛА и выпустили по селу 2 снаряда. Четыре раза обстреливали село Лозовое.В Валуйском городском округе было четырежды обстреляно село Кукуевка, дважды – село Долгое. Шесть снарядов противник выпустил по Логачевке и один минометный снаряд – по селу Борки. Кроме того, пятнадцать прилетов зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района, шесть – в районе между селом Безымено и хутором Байрак в Грайворонском районе. Село Козинка 16 раз обстреляли из миномета, а в районе поселка Прилесье в Краснояружском районе было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата.Как обычно, противник обстрелял и Шебекинский городской округ. В том числе, по селу Муром выпустили 11 минометных снарядов, по Новой Таволжанке – шесть снарядов, по Красному – пять снарядов, хутор Марьино и село Середа обстреляли три и два раза соответственно, а село Сурково «удостоилось» одного прилета.К счастью, ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал. Противник обстреливает мирные села с целью запугивания местного населения и причинения ущерба гражданской инфраструктуре.