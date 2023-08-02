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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Вязовое

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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Вязовое

2 августа ВСУ обстреляли окраину села Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. О последствиях обстрела ВСУ этого населенного пункта рассказал в своем Telegram—канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Как отметил руководитель региона, пострадавших в результате украинского обстрела нет. Однако осколки снарядов повредили местную линию электропередачи. На месте сейчас работают аварийные бригады, которые заняты устранением последствий обстрела.

Вязовое – не единственное село в Белгородской области, подвергшееся обстрелу ВСУ за минувшие сутки. Так, по информации губернатора Гладкова, по селу Щетиновка в Белгородском районе области ВСУ выпустили 15 снарядов, по селу Наумовка – 7 снарядов, село Нехотеевка 18 раз обстреляли из артиллерийского орудия и 2 раза из гранатомета, на Журавлевку сбросили 2 гранаты и взрывное устройство с БПЛА и выпустили по селу 2 снаряда. Четыре раза обстреливали село Лозовое.


В Валуйском городском округе было четырежды обстреляно село Кукуевка, дважды – село Долгое. Шесть снарядов противник выпустил по Логачевке и один минометный снаряд – по селу Борки. Кроме того, пятнадцать прилетов зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района, шесть – в районе между селом Безымено и хутором Байрак в Грайворонском районе. Село Козинка 16 раз обстреляли из миномета, а в районе поселка Прилесье в Краснояружском районе было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата.

Как обычно, противник обстрелял и Шебекинский городской округ. В том числе, по селу Муром выпустили 11 минометных снарядов, по Новой Таволжанке – шесть снарядов, по Красному – пять снарядов, хутор Марьино и село Середа обстреляли три и два раза соответственно, а село Сурково «удостоилось» одного прилета.

К счастью, ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал. Противник обстреливает мирные села с целью запугивания местного населения и причинения ущерба гражданской инфраструктуре.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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5 комментариев
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  1. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:38
    0
    Противник обстреливает мирные села с целью запугивания местного населения и причинения ущерба гражданской инфраструктуре.
    Вопрос к властям, почему до сих пор из зоны обстрелов не эвакуировано гражданское население?
    1. Комментарий был удален.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:43
      +2
      Тут скорее вопрос в другом. Почему вдоль границы нет достаточного количества безпилотников и не отстреливается все что передвигается особенно на колесах? Да понятно что рсзо поймать сложно, но возможно.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 17:13
        0
        Мы все знаем, благодаря кому персонально подобное стало возможным, кто дал приказ на вывод войск из областей северной и северо-восточной части бывшей УССР и кто персонально продолжает открывать всё новые факты своей некомпетентности, граничащей с изменой родине...
    3. KLM77
      KLM77 Сегодня, 17:05
      0
      А оно им нужно, гражданское население? Сделки намного важнее!
  2. KLM77
    KLM77 Сегодня, 17:04
    0
    и 2 раза из гранатомета

    Тут воюем, там не воюем! "Весело", хаклы обстреливают из гранатомёта российский регион.