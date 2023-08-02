Украинский военнослужащий Ярослав Годунок рассказал о многочисленных проблемах, существующих, в частности в госпитале в Мукачева, в котором проходят лечение боевики киевского режима, получившие ранения во время боевых действий.По словам Годунка, его сослуживец с ампутированной рукой был доставлен в расположенный в Закарпатье военный госпиталь, где не получил какого-либо лечения. Получившего тяжелое увечье боевика просто оставили лежать в коридоре, даже не предоставив питания и одежды. Военнослужащий отмечает, что в украинских военных госпиталях нет даже простыней. Не получивший лечения боевик из-за такого отношения объявил голодовку.Годунок ранее занимал должность секретаря Бориспольского городского совета и прославился после того, как в 2019 только пришедший к власти Зеленский выгнал его с заседания, назвав при этом "разбойником". Судя по всему, Годунок гордится этим и даже взял себе соответствующий позывной в армии.Также сообщается, что военные госпитали в крупных городах на Украине испытывают острый дефицит крови для переливания и медицинского оборудования. В связи со значительным количеством поступающих раненых и отсутствием новых поставок, имевшиеся запасы крови истощились, а новые не поступают. По мнению украинских медиков, значительная часть зарубежной гуманитарной помощи не доходят до адресатов и попросту распродается чиновниками.