Военное обозрение
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Военнослужащий ВСУ рассказал, что в украинских госпиталях нет даже простыней

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Военнослужащий ВСУ рассказал, что в украинских госпиталях нет даже простыней

Украинский военнослужащий Ярослав Годунок рассказал о многочисленных проблемах, существующих, в частности в госпитале в Мукачева, в котором проходят лечение боевики киевского режима, получившие ранения во время боевых действий.


По словам Годунка, его сослуживец с ампутированной рукой был доставлен в расположенный в Закарпатье военный госпиталь, где не получил какого-либо лечения. Получившего тяжелое увечье боевика просто оставили лежать в коридоре, даже не предоставив питания и одежды. Военнослужащий отмечает, что в украинских военных госпиталях нет даже простыней. Не получивший лечения боевик из-за такого отношения объявил голодовку. 

Годунок ранее занимал должность секретаря Бориспольского городского совета и прославился после того, как в 2019 только пришедший к власти Зеленский выгнал его с заседания, назвав при этом "разбойником". Судя по всему, Годунок гордится этим и даже взял себе соответствующий позывной в армии.

Также сообщается, что военные госпитали в крупных городах на Украине испытывают острый дефицит крови для переливания и медицинского оборудования. В связи со значительным количеством поступающих раненых и отсутствием новых поставок, имевшиеся запасы крови истощились, а новые не поступают. По мнению украинских медиков, значительная часть зарубежной гуманитарной помощи не доходят до адресатов и попросту распродается чиновниками.
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12 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:52
    +4
    Новость из серии как там всё у них плохо. Вот только они не хотят ничего менять. Тогда НАМ ТУТ ЗАЧЕМ ТАКИЕ НОВОСТИ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:54
      -1
      Вы же сами на свой вопрос и ответили.И эта статья не первая сегодня из этого тренда
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:52
    0
    Сейчас расплачусь... am Да чтоб вам ни дна ни покрышки..Простыней захотели!Иш чего!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:55
      +1
      Наверно и медсестры пот не промокают и утки не подносят - под себя захистникам ходить приходится....
      От беда беда....
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:53
    +2
    . Получившего тяжелое увечье боевика просто оставили лежать в коридоре, даже не предоставив питания ... Боевик из-за такого отношения объявил голодовку

    ***
    — Логично ...
    ***
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:53
    0
    В стране война, не до жиру, кровати сразу застилать мешками для трупов, матрасы чище будут и проблем с перекладыванием не будет. Замок застегнул и все, готов.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:53
    +3
    Получившего тяжелое увечье боевика просто оставили лежать в коридоре, даже не предоставив питания и одежды. Военнослужащий отмечает, что в украинских военных госпиталях нет даже простыней. Не получивший лечения боевик из-за такого отношения объявил голодовку.

    Логично. Если еды все равно не дают, то объявить голодовку- наилучшее решение проблемы.
  6. hhurik
    hhurik Сегодня, 16:54
    +1
    .....

    не несёт полезной информации.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:59
    +1
    Носков. У украинских солдат нет носков и зубной пасты и они ходят босиком, несмотря на помощь всей Европы. Расскажите...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:03
      0
      ....да-да, а подтираются лопухами - трехслойной туалетной бумаги Зева Плюс им партнеры зажали....
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:01
    0
    Интересно на какую, нашу, реакцию рассчитывал автор этой публикации? На жалость, гнев или безразличие? Лично мне всё равно какое отношение у украинцев к украинцам. Пусть сами думают за что воюют, гибнут и становятся калеками. hi
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:07
    0
    Военнослужащий ВСУ рассказал, что в украинских госпиталях нет даже простыней
    . Очевидное.... денег им много дают, да и всего остального, прочего! Воруют, однако, много, очень много...
    У них все чётко... скакуасы идут на могилизацию, зелебобики бабло рубят и в закрома складываются. Придёт пора, зелебобики быстро отчалят туда, где у них закрома и это уж точно не крайна, где то подальше от неё.