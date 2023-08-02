Американский аналитик заявил, что Польша сможет захватить Западную Украину без сопротивления со стороны ВСУ

Если власти Польши примут решение захватить западные области Украины, то сопротивление со стороны украинских войск не последует. Об этом в эфире эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty рассказал американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Как считает военный эксперт, украинцы не окажут сопротивления польским войскам. Киевский режим допускал ранее возможность создания единого государства с Польшей, поэтому каким-то шоком для украинцев такое развитие событий не будет.Риттер считает, что Запад не заинтересован в спасении украинских войск на фронте. Цель Запада во главе с США – ослабление России в украинском конфликте и решение собственных проблем, а будущее украинской государственности его не интересует.Между тем, российская сторона ранее неоднократно предупреждала о том, что Польша может вынашивать планы по присоединению части украинских территорий, в первую очередь – Львова и Львовской области, а возможно и других регионов, некогда входивших в состав польского государства. Для этой цели Варшава рассчитывает заручиться поддержкой Великобритании и Соединенных Штатов.Кстати, и отношения между Киевом и Варшавой становятся далекими от идеальных. Польша отстаивает свое право на запрет ввоза украинского зерна, и уже открыто обвиняет Киев в том, что он ведет себя неблагодарно, когда упрекает польские власти в создании препятствий для ввоза украинского продовольствия. В Варшаве подчеркивают, что собственные интересы для нее куда выше и значимее интересов украинских. Следовательно, если речь затем зайдет о территориях, то ничто не помешает Польше занять такую же позицию по отношению к Украине.