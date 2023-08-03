Перспективные ракеты-носители российской разработки



Старт ракеты "Ангара-А5", декабрь 2021 г. Фото Минобороны РФ

Модульный комплекс



Старт "Ангары-1.2", апрель 2022 г. Фото Минобороны РФ

Новый «Союз»



Ракеты-носители семейства "Союз". Справа - перспективный "Союз-5". Фото Wikimedia Commons

Многоразовое направление



"Союз-5" в полете. Графика "Роскосмос"

Другие проекты



Перспективный двигатель на сжиженном природном газе РД0164. Графика "Роскосмос"

Сегодня и завтра

В настоящее время российская космонавтика использует несколько типов ракет-носителей разных классов с отличающимися характеристиками и возможностями. Кроме того, ракетно-космическая отрасль ведет разработку нескольких новых проектов подобной техники. Уже в течение этого десятилетия перспективные ракеты-носители выйдут на испытания и/или доберутся до полноценной эксплуатации.Главные надежды и ожидания российской космонавтики связаны с перспективным семейством модульных ракет-носителей «Ангара». Этот проект создавался с начала девяностых годов и в течение долгого времени сталкивался с серьезными трудностями. Тем не менее, в последние годы удалось получить часть желаемых результатов, и в обозримом будущем ожидаются новые успехи.В июле 2014 г. состоялся первый испытательный пуск легкой ракеты «Ангара-1.2ПП» в нештатной конфигурации, в ходе которого успешно продемонстрировали работу всех систем и агрегатов. Первый полноценный пуск носителя нового семейства выполнили 23 декабря того же года – с космодрома Плесецк взлетела ракета тяжелого класса «Ангара-А5». В 2021 и 2022 гг. провели еще два таких испытания.29 апреля 2022 г. легкая унифицированная ракета-носитель «Ангара-1.2» впервые взлетела в штатной конфигурации. В октябре этот успех повторили в ходе второго пуска. Сообщается, что на этом летные испытания изделия легкого класса завершены, и теперь его будут готовить к полноценной эксплуатации.На текущий 2023 г. запланировано два новых пуска тяжелой «Ангары-А5», и сейчас ведется необходимая подготовка. Так, 31 июля агентство ТАСС опубликовало слова генерального директора Центра им. М.В. Хруничева Алексея Варочко. Он рассказал, что первая ракета для будущего пуска находится на стадии сборки, и работы идут в соответствии с графиком. Осенью готовое изделие отправят на космодром Восточный.Как минимум, один старт планируется на следующий год. По известным данным, «Ангара-А5» отправит на орбиту новый спутник оптической разведки серии «Аракс», отличающийся большими габаритами и массой. На 2025 г. уже запланировано два пуска. Тяжелым ракетам предстоит обеспечить вывод новых нагрузок от «Роскосмоса». Кроме того, не позднее 2024-25 гг. ожидаются первые пуски легкой ракеты «Ангара-1.2» с той или иной нагрузкой, в т.ч. с коммерческими космическими аппаратами.Таким образом, проект «Ангара» успешно продвигается вперед и решает поставленные задачи. Тяжелая ракета нового семейства приближается к началу полноценной эксплуатации, а легкий образец справился с летными испытаниями. В ближайшие годы удастся начать их полноценную эксплуатацию в интересах разных заказчиков. При этом предприятия-разработчики семейства из состава «Роскосмоса» продолжают проектировать новые унифицированные ракеты семейства и создают задел на отдаленное будущее.Продолжаются работы по перспективной ракете-носителю среднего класса «Союз-5». Этот проект Ракетно-космической корпорации «Энергия» стартовал в середине прошлого десятилетия и уже успел пройти несколько ранних стадий. Так, в 2017 г. началось эскизное проектирование будущего изделия, которое удалось завершить в 2020-м. Кроме того, в 2020-21 гг. началась подготовка производства отдельных агрегатов и ракеты в целом.В 2021 г. Ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к изготовлению отдельных узлов и систем «Союза-5» для проведения стендовых испытаний. Первые тесты таких изделий состоялись уже осенью 2021 г. и подтвердили правильность расчетов. Год назад, в июле 2022 г., прошли первые огневые испытания двигателя новой ракеты.1 августа 2023 г. издание «Взгляд» опубликовало заявление гендиректора по развитию РКЦ «Прогресс» Даниила Субботина о текущем положении дел. По его словам, сейчас «Союз-5» находится на стадии наземной отработки. Составные части ракеты-носителя проходят испытания, предусмотренные техническими регламентами. Все процессы идут успешно и в целом соответствуют графику.Параллельно с работами по ракете-носителю идет строительство наземного комплекса на космодроме Байконур. Эти мероприятия осуществляются в сотрудничестве с Казахстаном в рамках совместного проекта «Байтерек». Издание «Взгляд» указывает, что западные санкции негативно повлияли на выполнение этого проекта, и его будущее оказывается под вопросом.Ранее сообщалось, что ракета «Союз-5» выйдет на летно-конструкторские испытания в 2025 г. Гендиректор по развитию РКЦ «Прогресс» сообщил, что такие планы остаются актуальными. Вероятно, к этому сроку успеют достроить и стартовый комплекс на Байконуре.Еще в 2013 г. стало известно, что российские предприятия прорабатывают возможность создания перспективного ракетного двигателя на сжиженном природном газе. Такую двигательную установку могла бы использовать новая ракета-носитель или модифицированный вариант одной из существующих. В дальнейшем эти идеи получили развитие, и в 2020 г. дошли до стадии эскизного проектирования.Проект ракеты на СПГ успел сменить несколько названий. Изначально его именовали «Союзом-7», а затем появились обозначения «Союз-СПГ» и «Амур-СПГ», указывающие на основную особенность проекта. Кроме того, корректировались цели проекта. Изначально речь шла только о ракете-носителе на новом топливе, а затем ее предложили сделать многоразовой.Согласно техническому заданию, «Союз-СПГ» будет ракетой-носителем среднего класса с характеристиками на уровне существующих образцов. Изделие должно использовать более дешевое и доступное топливо на основе метана. Первая ступень будет многоразовой; планируется обеспечить до сотни пусков. При этом предстоит не только создать конструкцию ракеты, но и проработать вопросы поиска и эвакуации отработавших блоков для повторного использования.Разработкой новой ракеты занимается РКЦ «Прогресс». Идет создание собственно ракеты и сопутствующих систем, а также начат поиск оптимальных районов приземления многоразовых блоков. На проведение всех необходимых работ требуется еще несколько лет. Первый старт готового «Амура-СПГ» ожидается не ранее 2028 г., а полноценная эксплуатация ракеты начнется уже в тридцатых годах.В настоящее время российская ракетно-космическая промышленность разрабатывает сразу несколько проектов перспективных ракет-носителей. Наиболее успешные образцы в виде двух модификаций «Ангары» уже справились с испытаниями и готовятся к полноценной эксплуатации. В ближайшие годы ожидается первый старт «Союза-5», а к концу десятилетия полетит «Союз-СПГ».Кроме того, существует несколько других проектов, которые пока находятся на более ранних стадиях, и их реализация остается делом отдаленного будущего. Так, разрабатываются две новые модификации тяжелой ракеты «Ангара-А5». Также должно продолжаться расширение семейства, за счет которого удастся более полно использовать потенциал модульной архитектуры.С середины десятых годов идут работы по перспективной сверхтяжелой ракете-носителю «Енисей». За несколько лет в рамках этого проекта проработали общие вопросы и создали часть требуемых компонентов. Однако в феврале 2021 г. разработку «Енисея» временно приостановили из-за отсутствия некоторых компонентов и технологий. Возобновить ее планируют не ранее 2024 г.В недавнем прошлом неоднократно сообщалось о появлении частных ракетно-космических компаний, которые намеревались создавать свои собственные ракеты-носители. Ввиду известных ограничений и отсутствия всех компетенций, речь пока шла о системах только сверхлегкого и легкого классов. Анонсированные проекты представляют определенный интерес, но их реализация – даже при оптимистичном сценарии – является делом отдаленного будущего.Российская ракетно-космическая промышленность продолжает эксплуатацию современных ракет-носителей, а также работает над новыми проектами. Одни из перспективных образцов уже доведены до испытаний и эксплуатации, тогда как другие пока остаются на стадии разработки. Кроме того, некоторые проекты временно заморозили, и такие ракеты появятся только в отдаленном будущем.Таким образом, «Роскосмос» и его предприятия имеют и выполняют планы развития основных направлений на несколько лет вперед – вплоть до начала следующего десятилетия. Значительное место в таких планах занимает разработка новых ракет-носителей и сопутствующего оснащения. Удастся ли реализовать все текущие задумки – покажет время, причем первые результаты не придется ждать долго.