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Минобороны России опубликовало кадры поражения бронетехникой ВС РФ замаскированных в лесу позиций ВСУ

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Минобороны России опубликовало кадры поражения бронетехникой ВС РФ замаскированных в лесу позиций ВСУ

В свое время знаменитый русский полководец генералиссимус Александр Суворов учил воевать не числом, а умением. Современные потомки доблестных русских солдат, поражающие врага в зоне СВО, на деле показывают, как следует выполнять завет великого предка.


Еще не затихли обсуждения растиражированного в соцсетях и на телеканалах видео, на котором экипаж российского танка Т-72Б под Новодаровкой на Запорожском направлении в одиночку вступил в бой с колонной бронетехники ВСУ, включающей два танка и шесть броневиков MRAP M1224 MaxxPro. И не просто дал отпор очередному контрнаступу превосходящих сил противника, но искусно маневрируя прямой наводкой подбил два вражеских танка и два американских бэтээра, одновременно вызвав панику у врага и буквально заставив его нарваться на минные поля. Отстрелявшись, геройский экипаж Т-72Б отошел с поля боя, уступив инициативу артиллеристам.

Экипаж ставшего легендарным танка представлен к государственным наградам. Имена героев по известным причинам не разглашаются, Министерство обороны России лишь опубликовало их позывные: «Ласка» — командир танка — мобилизованный, военнослужащий запаса, наводчик-оператор «Леня» — тоже мобилизованный, родом из Якутии. И кадровый мехвод «Монолит».



И вот Минобороны РФ публикует новые кадры профессиональной работы экипажей российских бронемашин. На видео, снятом на камеру разведывательного БПЛА, колонна бронетехники ВС РФ, состоящая из танков и БМП, двигается в Серебрянском лесничестве, это крупный природный заповедник в Луганской республике. На марше российские экипажи обнаруживают замаскированные в лесу позиции ВСУ.



Не останавливая движения и не сбавляя хода, наши танки начинают бить по противнику. В результате пытавшиеся скрыться в лесном массиве позиции врага уничтожены. Колонна продолжает движение к заданной точке, где наверняка столь же успешно выполнит все поставленные командованием задачи.

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4 комментария
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:42
    +1
    Танки едут, стреляют.
    Но уничтоженные цели нам не показывают.
    Можно было послать потом Мавик, он бы замечательно сфоткал попадания.
    На украинских видео показывают и выстрелы, и (с дронов) попадания (или промахи - они тоже случаются)
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 18:02
      +1
      И не говори.
      Может, они просто решили дровишек для полевой кухни заготовить - покосили деревца, потом в грузовик загрузят, увезут.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:28
    0
    Сами военные, конечно, понимают, что у них происходит. Но нам-то зачем это показывать? Странно...
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 18:39
    +2
    По моему просто беглый огонь по лесопосадкам по ходу движения, не более