Минобороны России опубликовало кадры поражения бронетехникой ВС РФ замаскированных в лесу позиций ВСУ

В свое время знаменитый русский полководец генералиссимус Александр Суворов учил воевать не числом, а умением. Современные потомки доблестных русских солдат, поражающие врага в зоне СВО, на деле показывают, как следует выполнять завет великого предка.
Еще не затихли обсуждения растиражированного в соцсетях и на телеканалах видео, на котором экипаж российского танка Т-72Б под Новодаровкой на Запорожском направлении в одиночку вступил в бой с колонной бронетехники ВСУ, включающей два танка и шесть броневиков MRAP M1224 MaxxPro. И не просто дал отпор очередному контрнаступу превосходящих сил противника, но искусно маневрируя прямой наводкой подбил два вражеских танка и два американских бэтээра, одновременно вызвав панику у врага и буквально заставив его нарваться на минные поля. Отстрелявшись, геройский экипаж Т-72Б отошел с поля боя, уступив инициативу артиллеристам.
Экипаж ставшего легендарным танка представлен к государственным наградам. Имена героев по известным причинам не разглашаются, Министерство обороны России лишь опубликовало их позывные: «Ласка» — командир танка — мобилизованный, военнослужащий запаса, наводчик-оператор «Леня» — тоже мобилизованный, родом из Якутии. И кадровый мехвод «Монолит».
И вот Минобороны РФ публикует новые кадры профессиональной работы экипажей российских бронемашин. На видео, снятом на камеру разведывательного БПЛА, колонна бронетехники ВС РФ, состоящая из танков и БМП, двигается в Серебрянском лесничестве, это крупный природный заповедник в Луганской республике. На марше российские экипажи обнаруживают замаскированные в лесу позиции ВСУ.
Не останавливая движения и не сбавляя хода, наши танки начинают бить по противнику. В результате пытавшиеся скрыться в лесном массиве позиции врага уничтожены. Колонна продолжает движение к заданной точке, где наверняка столь же успешно выполнит все поставленные командованием задачи.