Впервые официальным спикером вооруженных сил Украины назначена представитель нетрадиционного меньшинства с иностранным гражданством. Это – американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.Еще в самом начале российской специальной военной операции Эштон-Чирилло приехала на Украину в качестве военного корреспондента. Она подписала контракт с ВСУ и была направлена в одну из бригад территориальной обороны. В феврале 2023 года появилась информация о ранении Эштон-Чирилло на Артемовском направлении.Когда-то Сару Эштон-Чирилло звали Майклом Джоном Чирилло. Затем он сменил пол и официально был признан «женщиной», получив соответствующие документы. Теперь бывший военкор и боевик ВСУ будет представителем ВСУ для англоязычной аудитории. Проект, который предстоит вести Чирилло, называется «Россия ненавидит правду», а главная цель проекта заключается в «противостоянии российской пропаганде».Появление подобного персонажа на Украине, да еще в качестве официального представителя ВСУ, является свидетельством полного подчинения киевского режима Западу и декларируемым им «ценностям». Интересно, как может выстраиваться взаимодействие тех же украинских и европейских ультраправых боевиков с такими личностями.Впрочем, поскольку финансирование Киев получает от Запада, он вынужден делать то, что ему скажут заокеанские хозяева. При необходимости такой персонаж может быть назначен хоть на пост украинского министра обороны, и вряд ли кто-то в ВСУ против этого возразит.