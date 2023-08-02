Впервые официальным спикером вооруженных сил Украины назначена представитель нетрадиционного меньшинства с иностранным гражданством. Это – американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.
Еще в самом начале российской специальной военной операции Эштон-Чирилло приехала на Украину в качестве военного корреспондента. Она подписала контракт с ВСУ и была направлена в одну из бригад территориальной обороны. В феврале 2023 года появилась информация о ранении Эштон-Чирилло на Артемовском направлении.
Когда-то Сару Эштон-Чирилло звали Майклом Джоном Чирилло. Затем он сменил пол и официально был признан «женщиной», получив соответствующие документы. Теперь бывший военкор и боевик ВСУ будет представителем ВСУ для англоязычной аудитории. Проект, который предстоит вести Чирилло, называется «Россия ненавидит правду», а главная цель проекта заключается в «противостоянии российской пропаганде».
Появление подобного персонажа на Украине, да еще в качестве официального представителя ВСУ, является свидетельством полного подчинения киевского режима Западу и декларируемым им «ценностям». Интересно, как может выстраиваться взаимодействие тех же украинских и европейских ультраправых боевиков с такими личностями.
Впрочем, поскольку финансирование Киев получает от Запада, он вынужден делать то, что ему скажут заокеанские хозяева. При необходимости такой персонаж может быть назначен хоть на пост украинского министра обороны, и вряд ли кто-то в ВСУ против этого возразит.