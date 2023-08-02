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Президент России заявил о подготовке соглашений о торговле с тремя странами Африки

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Президент России заявил о подготовке соглашений о торговле с тремя странами Африки

Сейчас Российская Федерация готовит к подписанию соглашения о торговле с тремя странами Африканского континента – Египтом, Тунисом и Марокко. Об этом заявил президент России Владимир Путин.


По словам главы российского государства, Африка – огромный континент, поэтому Москва не может позволить себе упускать и иные регионы. То есть, в обозримом будущем Россия будет стараться развивать торговые отношения со всеми странами Африки.

К нам относятся хорошо, надо расширяться

- призвал Владимир Путин к развитию как политических, так и экономических отношений со странами Африканского континента.

В последнее время Москва уделяет особое внимание африканским государствам. 27-28 июля в Санкт-Петербурге прошел экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», в котором приняли участие представители практически всех стран континента, включая 17 африканских президентов.

Африка обладает большим экономическим потенциалом, поэтому развитие сотрудничества с африканскими странами будет представлять существенную выгоду для России. Кроме того, африканские государства сами заинтересованы в том, чтобы освободиться от полуколониальной зависимости от стран Запада, защитить свой национальный суверенитет. В этом случае Россия, никогда не имевшая в Африке колоний и помогавшая народам континента последние два столетия, вполне может стать для них надежным союзником.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:30
    +5
    соглашения о торговле с тремя странами Африканского континента – Египтом, Тунисом и Марокко.

    ОК, но почему нет договора дружбе о сотрудничестве с КНДР???
    Особенно после ТАКОГО концерта.
    1. Джексон
      Джексон Сегодня, 17:36
      -1
      Ну, как вариант, договор то уже есть, только пока не афишируют, дабы не расстроить западных партнёров...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:39
        +3
        Лучше бы с Нигером договорились о скупке всего урана. Пускай Франция свои АЭС кизяками заправляет. laughing good
        1. alystan
          alystan Сегодня, 17:46
          0
          Всему свое время. Им самим этот уран служит только источником финансовых поступлений. Теперь они должны решить свои первостепенные задачи, а потом скорее всего обратятся с взаимовыгодным предложением сами знаете к кому. Только не к Западу.
          Есть такое предчувствие...
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 17:52
            +2
            Решил посмотреть, какие из этих трёх стран подписали соглашения с Международным судом в Гааге.
            https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.934a4252-64ca6c7f-74f76826-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/States_parties_to_the_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court
            Там карта мира, у стран разная расцветка - кто-то участвует, кто-то подписал, но подпись отозвал, кто-то подписал, но не ратифицировал, а кто-то не подписал.
            И только у Антарктиды и Марокко расцветки нет вообще.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:48
          +1
          По нынешним временам лучше запасаться ураном, чем золотом. Он и колебаниям курса не так подвержен, и спекуляциям на биржах. А в цене если когда и упадёт, то всем выжившим по барабану будет. Можно его даже как эквивалент при международной торговле использовать
  2. alystan
    alystan Сегодня, 17:43
    +2
    Российская Федерация готовит к подписанию соглашения о торговле с тремя странами Африканского континента - Египтом, Тунисом и Марокко.

    Тунис не пришей к ... Все больше к Европе и в особенности к Италии тяготеет. Фантомные боли по Римской империи видимо не дают покоя. И с Турками тоже есть у них большая историческая связь. Как и у всего Магриба.
    Марокко остается под сильным влиянием Запада, а в последнее время его почему-то влечет к Израилю. Может причиной всему диаспора марроканских евреев в Израиле? Хотя и в Марроко их еще немало.
    Египет - это тот еще "флюгер". Крутится во все стороны и "дружит" со многими.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: alystan
      Фантомные боли по Римской империи видимо не дают покоя.

      Если копнуть поглубже в историю, то должно быть наоборот laughing. "Карфаген должен быть восстановлен"? laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:08
    0
    Марокко радует.Только не надо заходить государством .Государство должно заходить только дипломатически и юридически и ещё одним пунктом. .Заходить должен только частный бизнес!!! Государство заходит только ВПК.И только так победим в Африке.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:14
    +2
    С Египтом один раз уже "дружили". До 1972 г. И какая была благодарность для нас, после всех плюшек для них ?