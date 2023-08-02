Президент России заявил о подготовке соглашений о торговле с тремя странами Африки

К нам относятся хорошо, надо расширяться

Сейчас Российская Федерация готовит к подписанию соглашения о торговле с тремя странами Африканского континента – Египтом, Тунисом и Марокко. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам главы российского государства, Африка – огромный континент, поэтому Москва не может позволить себе упускать и иные регионы. То есть, в обозримом будущем Россия будет стараться развивать торговые отношения со всеми странами Африки.- призвал Владимир Путин к развитию как политических, так и экономических отношений со странами Африканского континента.В последнее время Москва уделяет особое внимание африканским государствам. 27-28 июля в Санкт-Петербурге прошел экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», в котором приняли участие представители практически всех стран континента, включая 17 африканских президентов.Африка обладает большим экономическим потенциалом, поэтому развитие сотрудничества с африканскими странами будет представлять существенную выгоду для России. Кроме того, африканские государства сами заинтересованы в том, чтобы освободиться от полуколониальной зависимости от стран Запада, защитить свой национальный суверенитет. В этом случае Россия, никогда не имевшая в Африке колоний и помогавшая народам континента последние два столетия, вполне может стать для них надежным союзником.