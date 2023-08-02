Россия начала военно-морские учения в Балтийском море

Сегодня, 2-го августа РФ начала проведение своих военно-морских учений под названием «Океанский щит – 2023» в акватории Балтийского моря, сообщили в Минобороны страны. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в манёврах задействованы более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и ВКС России. Что касается количества военнослужащих, принимающих участие в учениях, то оно составляет около 6 тыс человек.
В ходе учения будет осуществлена проверка боеготовности сил ВМФ, направленная на обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе. Также планируется проверить слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)
– сообщили российские военные.
Также, отмечается в заявлении российского Минобороны, в ходе манёвров будут проводиться мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов наряду с мерами по обеспечению обороны морского побережья.
В общей сложности планируется выполнить свыше 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия. По окончании учения, корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, в то время как авиация вернётся на свои аэродромы
– уточнили в ведомстве.
Во второй половине июня, напомним, ВМФ РФ и ВМС КНР провели совместные военно-морские учения «Север. Взаимодействие – 2023». Проходили манёвры в Японском море. Главная цель данных учений заключалась в повышении эффективности морского сотрудничества с Китаем, что предусматривает также и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).