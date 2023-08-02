Россия начала военно-морские учения в Балтийском море

В ходе учения будет осуществлена проверка боеготовности сил ВМФ, направленная на обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе. Также планируется проверить слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)

В общей сложности планируется выполнить свыше 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия . По окончании учения, корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, в то время как авиация вернётся на свои аэродромы