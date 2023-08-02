Учеников украинских школ планируют обучать оказанию медицинской помощи, основам минной безопасности, а также управлению беспилотниками и ориентированию на местности.
По словам главы украинского Министерства образования Оксена Лисового, соответствующие навыки будут входить в введенную в программу средних школ дисциплину "Защита Украины". Для обучения учителей, которые будут преподавать этот предмет, Лисовой планирует привлечь зарубежные общественные организации и фонды.
Деградация школьного образования на Украине значительно усилилась после произошедшего в стране в 2014 году госпереворота. Пришедшие к власти националисты законодательно перевели абсолютно всю систему образования на украинский язык, тем самым фактически лишив русскоязычных жителей восточных и южных областей возможности учиться на родном языке. При этом некоторые послабления были сделаны для школ с крымско-татарским языком обучения, а также использующих языки стран Евросоюза, например румынский, венгерский и болгарский.
После назначения на должность главы Минобразования рафинированного нациста Оксена Лисового, в украинских школах значительно сократили количество и объемы изучаемых предметов, таких как физика, математика и биология, вместо этого введя в программу изучение польского языка и увеличив часы военной и физической подготовки.
Кроме того, в значительной части украинских школ упразднили старшие классы, сократив количество лет школьного обучения до девяти. На юных украинцев также ориентированы многочисленные тренировочные лагеря националистов.