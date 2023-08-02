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Украинских школьников будут обучать минной безопасности и управлению дронами

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Украинских школьников будут обучать минной безопасности и управлению дронами

Учеников украинских школ планируют обучать оказанию медицинской помощи, основам минной безопасности, а также управлению беспилотниками и ориентированию на местности.


По словам главы украинского Министерства образования Оксена Лисового, соответствующие навыки будут входить в введенную в программу средних школ дисциплину "Защита Украины". Для обучения учителей, которые будут преподавать этот предмет, Лисовой планирует привлечь зарубежные общественные организации и фонды.

Деградация школьного образования на Украине значительно усилилась после произошедшего в стране в 2014 году госпереворота. Пришедшие к власти националисты законодательно перевели абсолютно всю систему образования на украинский язык, тем самым фактически лишив русскоязычных жителей восточных и южных областей возможности учиться на родном языке. При этом некоторые послабления были сделаны для школ с крымско-татарским языком обучения, а также использующих языки стран Евросоюза, например румынский, венгерский и болгарский.

После назначения на должность главы Минобразования рафинированного нациста Оксена Лисового, в украинских школах значительно сократили количество и объемы изучаемых предметов, таких как физика, математика и биология, вместо этого введя в программу изучение польского языка и увеличив часы военной и физической подготовки.

Кроме того, в значительной части украинских школ упразднили старшие классы, сократив количество лет школьного обучения до девяти. На юных украинцев также ориентированы многочисленные тренировочные лагеря националистов.
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9 комментариев
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  1. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 17:47
    0
    Интересный контраст с новостью ниже, они воюют, а мы вот интегрируем культурное пространство.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:50
    +1
    Всё логично, с младых ногтей готовят бойцов а к 18 там уже и не перевоспитаешь так как идейный, и боец готовый так как все что нужно упоротые в ЛАГЕРЯХ типа патриотических научат, и стрелять и взрывать и закладывать и разминировать.
  3. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 18:06
    +2
    Я не вижу ничего плохого в том, чтобы научить детей отличать мину от игрушки. Это уже сделано в Камбодже и Мозамбике. Мой отец также рассказал мне, как его учили не трогать неразорвавшиеся боеприпасы после Второй мировой войны.
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 18:59
      0
      управление дронами - это тоже в целях безопасности?
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 19:32
        0
        Я не говорил о дронах. Я говорил только о минах. hi
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: Decimalegio
      Я не вижу ничего плохого в том, чтобы научить детей отличать мину от игрушки.

      Верно. Хотя и прошивка "не трогай чужого уже потому, что оно не твоё" сработает не хуже.
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 19:38
        0
        В Италии, в регионах Венето и Фриули, в 1990/2000 годах у нас был Унабомбер. Среди пострадавших часто дети. Несмотря на все рекомендации, как не допустить, чтобы ребенок взял в руки игрушку или фломастер, которые впоследствии оказались взрывным устройством?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:13
    0
    Помнится уже кто-то обучал детей стрельбе из фауст патрона... Это не помогло - Германия капитулировала.
  5. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 18:56
    0
    Вот и гит.., ой зелеюген на подходе.