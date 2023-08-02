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Президент России призвал скорее интегрировать новые регионы страны в общероссийское культурное пространство

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Президент России призвал скорее интегрировать новые регионы страны в общероссийское культурное пространство

Действия киевского режима по запрету на Украине русской литературы, включая и произведения классиков, не имеют будущего. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания с членами правительства.


Глава государства подробно остановился на вопросе распространения русской литературы в новых регионах России – Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Президент России призвал скорее интегрировать новые регионы страны в общероссийское культурное пространство.

Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников

- подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что жители перечисленных регионов не поддерживали попытки киевского режима изымать и уничтожать книги классиков русской литературы, современных российских писателей. Путин подчеркнул, что в новых регионах России находится около 1000 публичных и 1300 школьных библиотек.

Но их фонды укомплектованы преимущественно старой литературой, издававшейся еще в советское время. Поэтому библиотеки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат около 2,5 миллионов книг. Вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка литературы в новые регионы страны, подчеркнул глава государства. Это тоже будет важный шаг в рамках интеграции новых регионов в наше общее культурное пространство.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:43
    +5
    Сначала надо защитить эти регионы,освободить Херсон и Запорожье.А потом о культуре думать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:46
      +2
      dmi.pris 1 hi, добавлю ещё один пункт, зачистить от агентов ГУР и сочувствующих.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:52
        +1
        Для этого "зомбоящики" должны работать непрерывно и смотреть их должны даже собаки wassat
        Без перерывов на рекламму
        . скорее интегрировать новые регионы страны в общероссийское культурное пространство
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:59
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Сначала надо защитить эти регионы,освободить Херсон и Запорожье.А потом о культуре думать.

      Территории и люди наши!
      1-е - изгнать оккупантов без всяких "инициатив доброй воли" которые именно по нашим людям бьют,
      а уж потом говорить о какой-то культуре. am
      Путин подчеркнул, что в новых регионах России находится около 1000 публичных и 1300 школьных библиотек.

      Но их фонды укомплектованы преимущественно старой литературой, издававшейся еще в советское время.

      Вот и пусть они сохраняются!
      Нефиг заполнять/замещать их современной антисоветчиной.
      Хренью всякой о "галошах". am
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:43
    0
    Поживем увидим, как оно будет. И к чему приведёт.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:45
    +5
    Надеюсь, в школьные библиотеки не попадут Солженицын с Акуниным и т.п.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:56
      +4
      Президент России сказал в общероссийское культурное пространство, а там Солженицыны с Акуниными на самом почетном месте (?!)
      Культурный шок и диссонанс ожидает население новых регионов страны.
      Островского и Шолохова, а так же "краснодонцев" не будет, зато будут не пойми кто.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:07
        0
        Цитата: alystan
        Культурный шок и диссонанс ожидает население новых регионов страны.
        Островского и Шолохова, а так же "краснодонцев" не будет, зато будут не пойми кто.

        +1
        Именно в это и хотят их погрузить,
        совсем не в то, чего они хотели отделяясь от фашистского ига. hi