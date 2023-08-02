Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников

Действия киевского режима по запрету на Украине русской литературы, включая и произведения классиков, не имеют будущего. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания с членами правительства.Глава государства подробно остановился на вопросе распространения русской литературы в новых регионах России – Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Президент России призвал скорее интегрировать новые регионы страны в общероссийское культурное пространство.- подчеркнул Владимир Путин.Он отметил, что жители перечисленных регионов не поддерживали попытки киевского режима изымать и уничтожать книги классиков русской литературы, современных российских писателей. Путин подчеркнул, что в новых регионах России находится около 1000 публичных и 1300 школьных библиотек.Но их фонды укомплектованы преимущественно старой литературой, издававшейся еще в советское время. Поэтому библиотеки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат около 2,5 миллионов книг. Вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка литературы в новые регионы страны, подчеркнул глава государства. Это тоже будет важный шаг в рамках интеграции новых регионов в наше общее культурное пространство.