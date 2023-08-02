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США собираются изменить химический состав ракетного топлива для увеличения дальности полета ракет

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США собираются изменить химический состав ракетного топлива для увеличения дальности полета ракет

В настоящее время США рассматривают возможность изменения химического состава используемого в ракетах топлива для увеличения дальности их полета. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в американской администрации.


Главной задачей предполагаемой модернизации в сфере ракетного топлива является обеспечение преимущества над Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но не исключено, что и фактор противостояния с Россией американской администрацией и военным руководством также учитывается.

Министерство обороны США рассчитывает, что изменения в химическом составе топлива позволят увеличить дальность действия имеющихся вооружений на 20%. Таких показателей можно достичь, если использовать более «мощное» топливо, утверждают источники информационного агентства.

Ранее стало известно, что Сенат США разработал специальный законопроект, предполагающий выделение 13 миллионов долларов на разработку новых химических соединений, которые могут использоваться в производстве ракетного топлива. Такое решение было принято в связи с нарастающей, как считают в Белом доме и Пентагоне, угрозе со стороны Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Более всего США обеспокоены появлением у Китая и КНДР ракет, способных «доставать» до американского побережья. Удары по собственной территории – это один из самых сильных страхов для американской администрации. Для предотвращения таких сценариев США и собираются повышать дальность полета собственных ракет.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Air Force/Master Sgt. Lorenzo Gaines
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:19
    -2
    Хотел бы я увидеть мексиканнцев выковыривающих твёрдое топливо на замену из 2 и 1 ступеней В любом случае это программа на десятилетия.ВПК США дышит пылью из под русских рысаков.
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 18:32
      +1
      Шо-то Ваша оценка хромает. Возможно, от незнания темы.
      США были и остаются признанными лидерами в производстве высокоэнергетичных порохов и твердого топлива.
      И это- реальность, от которой не отвертеться.
      Квасной патриотизьм в таком деле вряд ли поможет. Но только научная работа и достойное финансирование.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:51
        +2
        Поэтому мы решили не догонять США ,и сделали Сармат с непотребными характеристиками для СшА ,вот и посмотрим что победит ЖРД или пороха. hi
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 19:31
          0
          Цитата: tralflot1832
          Хотел бы я увидеть мексиканцев выковыривающих твёрдое топливо на замену из 2 и 1 ступеней

          В эбонитовую пробирку наливаем раствор
          и помешиваем эбонитовой палочкой...
          wink
      2. 78bor1973
        78bor1973 Сегодня, 19:02
        +1
        Да-да признанные лидеры ,только недавно у них пороховой завод на воздух взлетел ,наверно экспериментировали усердно!
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:42
      -1
      Есть хорошая альтернатива-запуск ракеты с высотного носителя,с высоты километров 45-50.И дальность полета огромная,и сбить практически невозможно.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:25
    0
    Странная новость, разработка новых твердых ракетных топлив и взрывчатки непрекращающийся процесс уже лет 150. Видимо в лосаламосе намешали очередной состав повышенной плотности.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:31
      0
      Ранее стало известно, что Сенат США разработал специальный законопроект, предполагающий выделение 13 миллионов долларов на разработку новых химических соединений, которые могут использоваться в производстве ракетного топлива.

      Разработчики решили подзаработать.
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 18:30
    +2
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:30
      +1
      Дело Василия Алибабаевича цветет и пахнет...