Польше в будущем придется сполна заплатить за реализуемую нынешним руководством страны проукраинскую и антироссийскую политику, считает автор статьи в польском еженедельнике Myśl Polska обозреватель Адам Смех. По его мнению, тотальная приверженность Варшавы к поддержке киевского режима не только не находит ответной благодарности, но наоборот, провоцирует украинское руководство предъявлять Польше все новые требования и даже претензии.
Оголтелая русофобия, которую не скрывают польские власти, рано или поздно приведет к ответным действиям Москвы. Россия никуда не денется с карты мира, уверен автор материала, и Польше придется расплачиваться за антироссийскую позицию.
Кроме того, исторические отношения поляков и украинцев омрачены событиями Второй мировой войны, когда именно украинские националисты устроили Волынскую резню в 1943 году, целью которой было уничтожение этнических поляков на Западной Украине и территории Волыни. При этом в Киеве восхваляют нацистов, организовавших и участвовавших в геноциде поляков.
В качестве примера Адам Смех приводит позицию бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который открыто защищал и восхвалял Степана Бандеру. Несмотря на это он сейчас занимает пост заместителя министра иностранных дел и нисколько не стесняется придерживаться неонацистской идеологии.
Более того, продолжает автор, в ответ на требование Варшавы к киевским властям эксгумировать останки поляков, убитых во время Волынской резни украинскими националистами, глава Украинского института национальной памяти Антон Добрович выступил со встречным заявлением, потребовав повесить в Польше мемориальную доску, посвященную украинским националистам.
Согласие на необандеровскую Украину — смертельная угроза и поражение Польши. Для американцев это всего лишь политическая игра с Россией
— подчеркнул Адам Смех.
По мнению автора, Польша должна ставить в приоритет исключительно интересы своего народа и государства, а не идти на поводу у США в части безоговорочной поддержки Украины в борьбе с Россией. Для Вашингтона этот конфликт важен лишь как средство ослабления Москвы и удержания позиций доминирования в Европе. Варшаве следует взять пример с Венгрии, руководство которой четко выдерживает позицию защиты собственных интересов. Но, очевидно, нынешнее правительство в Польше на такое не способно, заключает Смех.