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Польский обозреватель: Польше в будущем придется расплачиваться за проукраинскую и антироссийскую позицию

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Польский обозреватель: Польше в будущем придется расплачиваться за проукраинскую и антироссийскую позицию

Польше в будущем придется сполна заплатить за реализуемую нынешним руководством страны проукраинскую и антироссийскую политику, считает автор статьи в польском еженедельнике Myśl Polska обозреватель Адам Смех. По его мнению, тотальная приверженность Варшавы к поддержке киевского режима не только не находит ответной благодарности, но наоборот, провоцирует украинское руководство предъявлять Польше все новые требования и даже претензии.


Оголтелая русофобия, которую не скрывают польские власти, рано или поздно приведет к ответным действиям Москвы. Россия никуда не денется с карты мира, уверен автор материала, и Польше придется расплачиваться за антироссийскую позицию.

Кроме того, исторические отношения поляков и украинцев омрачены событиями Второй мировой войны, когда именно украинские националисты устроили Волынскую резню в 1943 году, целью которой было уничтожение этнических поляков на Западной Украине и территории Волыни. При этом в Киеве восхваляют нацистов, организовавших и участвовавших в геноциде поляков.

В качестве примера Адам Смех приводит позицию бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который открыто защищал и восхвалял Степана Бандеру. Несмотря на это он сейчас занимает пост заместителя министра иностранных дел и нисколько не стесняется придерживаться неонацистской идеологии.

Более того, продолжает автор, в ответ на требование Варшавы к киевским властям эксгумировать останки поляков, убитых во время Волынской резни украинскими националистами, глава Украинского института национальной памяти Антон Добрович выступил со встречным заявлением, потребовав повесить в Польше мемориальную доску, посвященную украинским националистам.

Согласие на необандеровскую Украину — смертельная угроза и поражение Польши. Для американцев это всего лишь политическая игра с Россией

— подчеркнул Адам Смех.

По мнению автора, Польша должна ставить в приоритет исключительно интересы своего народа и государства, а не идти на поводу у США в части безоговорочной поддержки Украины в борьбе с Россией. Для Вашингтона этот конфликт важен лишь как средство ослабления Москвы и удержания позиций доминирования в Европе. Варшаве следует взять пример с Венгрии, руководство которой четко выдерживает позицию защиты собственных интересов. Но, очевидно, нынешнее правительство в Польше на такое не способно, заключает Смех.
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9 комментариев
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  1. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 19:17
    +3
    "Польше придётся расплачиваться за антироссийскую политику" оказывается, там есть и здравомыслящие люди?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:30
      0
      Нормальные люди есть в любой стране.
      Именно они и не дают стране развалиться - если страна есть, то и нормальные люди в ней есть.
      Другое дело, что не везде нормальные могут войти в правительство.
      Скорее их правительство xoxлы доведут, чем здравосмыслящие в политику Польши попадут.
      https://vk.com/video-192918577_456263083
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:39
      0
      У них там был здравомыслящий президент Туск, которого заклеймили за подобную критику линии партии
  2. кредо
    кредо Сегодня, 19:18
    +1
    ...исторические отношения поляков и украинцев омрачены событиями Второй мировой войны, когда именно украинские националисты устроили Волынскую резню в 1943 году...,

    Проблема поляков в том, что они видят то, что хотят видеть, а того, чего не хотят вспоминать того не вспоминают.
    Вот и этот гражданин Смех думает что только события на Волыне во время ВМВ "омрачают" совместное существование украинцев и поляков, напрочь забывая и не желая вспоминать всё то "прекрасное и хорошее", что было до этого события в предыдущие столетия.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:26
    -1
    Возможно,в отдаленном будущем так и будет,но сейчас как власть так и население польщи устраевает всё как есть!
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:40
    0
    Так они и в настоящем то, ещё не расплатились. Северный поток-2 взорван, а их подводный газопровод почему-то целый.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 19:46
      -1
      Цитата: СергейАлександрович
      Так они и в настоящем то, ещё не расплатились. Северный поток-2 взорван, а их подводный газопровод почему-то целый.

      ...а капитан нам шлёт привычный знак - ещё не вечер!..
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 19:45
    0
    Польше в будущем придется расплачиваться за проукраинскую и антироссийскую позицию

    И им это явно не понравиться. Расчертить на губернии и поменять таблички им придётся за свой счёт!
  6. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:46
    -1
    Ничего, нынешняя власть прощает всех и всем. Кроме собственных граждан, до которых может дотянуться и потому прощать нет нужды.