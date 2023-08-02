Украинская пресса сообщила о «целенаправленном» ударе БПЛА по домовладению олигарха в Киевской области

В Киевской области беспилотными летательными аппаратами якобы «целенаправленно» был атакован дом крупного бизнесмена Юрия Косюка, занимающегося аграрным бизнесом. Украинская пресса, сообщившая об этом, называет Косюка «агроолигархом».
Одно из украинских изданий ссылается на пост в социальной сети политолога Юрия Романенко, который стал очевидцем произошедшего. По словам Романенко, два беспилотника врезались в дом Косюка с интервалом в несколько минут.
Удар, по словам источника, был явно целенаправленным. В доме после прилета дронов начался пожар. Но возгорание оперативно потушили. Сам Косюк находится в Испании, поэтому он не пострадал. Уцелела и женщина, занимающаяся уходом за домом, сообщил Романенко.
Впрочем, никаких доказательств тому, что это был удар именно российских беспилотников, украинская пресса не приводит, да и привести не может. Поэтому не исключено, что в дом Косюка могли влететь дроны, запущенные его недоброжелателями или конкурентами с украинской территории. События на Украине используются многими силами для передела сфер влияния в бизнесе.
Кроме того, украинские паблики сообщают о новых взрывах в ряде населенных пунктов Украины, а также в российском городе Херсоне, который оккупирован ВСУ и находится под контролем киевского режима. О том, по каким именно объектам наносились удары, пока не сообщается. Напомним, что в ночь на 2 августа беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Измаила, а также Рени и Килии на реке Дунай. После этих ударов порт Измаила был временно закрыт.