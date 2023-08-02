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Украинская пресса сообщила о «целенаправленном» ударе БПЛА по домовладению олигарха в Киевской области

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Украинская пресса сообщила о «целенаправленном» ударе БПЛА по домовладению олигарха в Киевской области

В Киевской области беспилотными летательными аппаратами якобы «целенаправленно» был атакован дом крупного бизнесмена Юрия Косюка, занимающегося аграрным бизнесом. Украинская пресса, сообщившая об этом, называет Косюка «агроолигархом».


Одно из украинских изданий ссылается на пост в социальной сети политолога Юрия Романенко, который стал очевидцем произошедшего. По словам Романенко, два беспилотника врезались в дом Косюка с интервалом в несколько минут.

Удар, по словам источника, был явно целенаправленным. В доме после прилета дронов начался пожар. Но возгорание оперативно потушили. Сам Косюк находится в Испании, поэтому он не пострадал. Уцелела и женщина, занимающаяся уходом за домом, сообщил Романенко.

Впрочем, никаких доказательств тому, что это был удар именно российских беспилотников, украинская пресса не приводит, да и привести не может. Поэтому не исключено, что в дом Косюка могли влететь дроны, запущенные его недоброжелателями или конкурентами с украинской территории. События на Украине используются многими силами для передела сфер влияния в бизнесе.

Кроме того, украинские паблики сообщают о новых взрывах в ряде населенных пунктов Украины, а также в российском городе Херсоне, который оккупирован ВСУ и находится под контролем киевского режима. О том, по каким именно объектам наносились удары, пока не сообщается. Напомним, что в ночь на 2 августа беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Измаила, а также Рени и Килии на реке Дунай. После этих ударов порт Измаила был временно закрыт.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:39
    +1
    Вот честно,статья вызывает двоякое ощущение.Может не туда надо было метить?Есть же цели пожирнее.Или мы чего то не знаем?Или банальные разборки конкурентов?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:19
      0
      dmi.pris, вопросов очень много, наши безпилотники это Герань? Два безпилотника каждый по 50 кг (если не ошибаюсь) взрывчатки и дом оперативно потушили? Это что там за дом? Опять кто тушил? Известно со слов другого богатого дяди? И не видео или фото? Вон даже с Измаила несмотря на сторании спец. служб Украины и видео есть и фото а тут тишина?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:39
    +3
    Два военных дрона мирно себе летели к цели,и вдруг,бац,дорогу перебегает особняк олигарха wassat
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:03
      +1
      Это он, тот самый Искусственный Интеллект, туда его за ногу! wassat
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:43
    +1
    Опять Моссад, евреи, Израиль! Точно-точно!!!
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:05
      +2
      Пожар ведь потушили, так что вода в кране была. Значит, не они.lol
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:21
        0
        wassat А вдруг там была картина-"Три богатыря"(весьма популярная и часто переписываемая в свое время)...Тогда,хначит-он...А может и они..
  4. Наган
    Наган Сегодня, 19:03
    +1
    Мое сердце обливается кровью. Тяжко в наши дни быть олигархом. Раньше-то только частные лица рэкетировали, ну так от них можно было либо откупиться, либо нанять других рэкетеров, еще круче, пусть разбираются. А теперь регулярная армия взялась, на нее братками не наедешь. И куда деваться бедному олигарху? Ну разве в Испанию. crying
    1. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 19:13
      +1
      Цитата: Наган
      Мое сердце обливается кровью. Тяжко в наши дни быть олигархом.

      Если честно, то по прочтении статьи приходит на ум *бессмертное*!*Братва,не стреляйте друг друга,нам нечего в жизни делить....*Некий Евгений Кемеровский из *девяностых*. bully
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 19:28
        +1
        Ой, да ну какие на Украине олигархи? (сарказм) Их же Зеленский всех устранил вместе с коррупцией, как неоднократно заявлял он сам и его западные кураторы! laughing
        Получается, что врали... lol
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:23
    0
    Год назад другому зерновому королю под Николаевым прилетела ракета, но он оказался дома. Странная история с этими зерновыми королями. Но я думаю что если бы кто-то выделил пару десятков гераней для самых больших особняков в Киевской области, то так мы бы завоевали сердца многих украинцев
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: alexoff
      если бы кто-то выделил пару десятков гераней для самых больших особняков в Киевской области

      На Банковой?
  6. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:29
    0
    После этих ударов порт Измаила был временно закрыт.

    Проверили "на слабо". бггг