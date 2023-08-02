Президент Украины Владимир Зеленский после провального наступления ВСУ должен начать переговорный процесс о заключении мира с Россией с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.В своем видеоблоге Соскин призвал Зеленского прекратить боевые действия и сесть с Путиным за стол переговоров. По мнению украинского эксперта, ВСУ несет значительные потери в личном составе и военной технике.Несмотря на затраченные усилия и колоссальные потери, им не удалось достичь сколько-нибудь ощутимых успехов в наступательной операции, а поставленных Западом вооружений и военной техники недостаточно для продолжения атак.Украинское командование бросило в начавшееся 4 июня наступление на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях прошедшие подготовку на Западе и укомплектованные НАТОвской техникой подразделения. Однако, несмотря на серьезную подготовку, украинской армии не удалось достичь какого-либо ощутимого успеха, при этом понеся значительные потери в живой силе и военной технике.Российское руководство неоднократно выражало готовность к началу переговоров, однако киевский режим законодательно запретил их проводить. В Кремле подчеркнули, что украинский кризис может перейти в мирное русло при условии признания Киевом территориальных приобретений России.