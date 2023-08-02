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Украинский эксперт призвал Зеленского начать переговоры с Россией из-за провала наступления ВСУ

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Украинский эксперт призвал Зеленского начать переговоры с Россией из-за провала наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский после провального наступления ВСУ должен начать переговорный процесс о заключении мира с Россией с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.


В своем видеоблоге Соскин призвал Зеленского прекратить боевые действия и сесть с Путиным за стол переговоров. По мнению украинского эксперта, ВСУ несет значительные потери в личном составе и военной технике.

Несмотря на затраченные усилия и колоссальные потери, им не удалось достичь сколько-нибудь ощутимых успехов в наступательной операции, а поставленных Западом вооружений и военной техники недостаточно для продолжения атак.

Украинское командование бросило в начавшееся 4 июня наступление на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях прошедшие подготовку на Западе и укомплектованные НАТОвской техникой подразделения. Однако, несмотря на серьезную подготовку, украинской армии не удалось достичь какого-либо ощутимого успеха, при этом понеся значительные потери в живой силе и военной технике.

Российское руководство неоднократно выражало готовность к началу переговоров, однако киевский режим законодательно запретил их проводить. В Кремле подчеркнули, что украинский кризис может перейти в мирное русло при условии признания Киевом территориальных приобретений России.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:07
    0
    Я так понимаю,что этот Соскин давно вышел в тираж,он-никто,да и находится не на Украине.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 19:13
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я так понимаю,что этот Соскин давно вышел в тираж,он-никто,да и находится не на Украине.

      Всё верно. Там таких экспертов на Украине, как этот Соскин, как собак не резанных и все такие из себя профи что палец в рот не суй. laughing
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:22
        0
        все такие из себя профи что палец в рот не суй.
        Даже Соскину? laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я так понимаю,что этот Соскин давно вышел в тираж,он-никто,да и находится не на Украине.

      Если бы он был на Украине, то через час после такой публикации, он сидел бы в подвале "беспеки".
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:29
      0
      Если даже допустить такой фантастический вариант развития событий,то зеленый проживет пару часов максимум!Его порвут на куски как хозяева,так и националисты!
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:09
    -1
    Российское руководство неоднократно выражало готовность к началу переговоров, однако киевский режим законодательно запретил их проводить. В Кремле подчеркнули, что украинский кризис может перейти в мирное русло при условии признания Киевом территориальных приобретений России.


    Разговор немого с глухим.И Слава Богу,а то эти Мински уже достали.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:17
      +1
      Немного не так.Первый хочет напомнить о себе.Второму на него плевать с высокой горки.Ну,а потуги обнаружили пишущие статьи господа,и вот-читаем.Надо же показывать что есть там хоть и номинальные,но оппоненты
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:13
    0
    Неее Киев не сядет за стол, даже если начнет терять территории, Зеленский и Ко смотаются зарубеж и организуют провительство в изгнание, единственная возможная ситуация с переговорами между Киевом и Москвой комманда из Вашингтона, по другому не будет. А до этого далеко.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 19:24
      -1
      Это и хорошо.
      Хуже будет, если сейчас вдруг стоп! И очередные Минские, очередная накачка оружием и подготовка городов-крепостей. А самое страшное, что если сейчас предложат перемирие, то наши олигархи-таки продавят - им же бабло нужно стричь. Нужно не перемирие, а безоговорочная капитуляция.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:25
    0
    Нет, ребята, доктор сказал в морг, значит в морг. И никаких переговоров. feel это если бы от меня что-то зависело....
  5. Uno
    Uno Сегодня, 19:27
    0
    О, думаю щаз зайду постебаться с очередного "украинского эксперта" и пошутить почему Соскина не спросили, а оказывается спросили(
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:29
    -1
    Щта?! Да не ажись! Не все шароварники еще могилизированы,у пана зелебобика контракт еще не выплнен, так что, никаких перемирий.