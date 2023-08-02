Немецкая пресса: Россия готова вести боевые действия на Украине еще три года и может увеличить армию до трех миллионов человек

Российская Федерация якобы может позволить себе еще два-три года ведения непрерывных боевых действий на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на экспертов германского правительства.По утверждению немецких аналитиков, с начала специальной военной операции Россия якобы «милитаризовалась». Поэтому у нее значительно увеличились военные возможности, и сейчас ВС РФ могут предпринять новое масштабное наступление на Украину.Эксперты правительства ФРГ дают прогноз и относительно возможностей увеличения численности личного состава российской армии. По мнению аналитиков, ВС РФ могут увеличиться в численности до 3 миллионов военнослужащих, если этого потребуют боевые задачи. Сейчас численность Вооруженных сил Российской Федерации, по утверждению экспертов, составляет около 1,15 млн человек.Если Россия увеличит численность армии до трех миллионов человек, то у нее будет больше солдат, чем в Народно-освободительной армии Китая. Поэтому недооценивать такой сценарий развития событий не следует. У России есть достаточно солидный военный потенциал, считают немецкие эксперты, и она сможет его использовать для нанесения поражения своему противнику, в данном случае – Украине.Отметим, что на Западе все чаще начинают рассуждать о том, что дальнейшее развитие событий может пойти по совершенно неблагоприятному для киевского режима пути. Появление большого количества таких публикаций может свидетельствовать и о постепенной подготовке общественного мнения к заключению некоего компромисса с Россией «по корейскому сценарию», несмотря на демонстрируемое киевским режимом нежелание такого финала.