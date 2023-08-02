Немецкая пресса: Россия готова вести боевые действия на Украине еще три года и может увеличить армию до трех миллионов человек

Российская Федерация якобы может позволить себе еще два-три года ведения непрерывных боевых действий на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на экспертов германского правительства.
По утверждению немецких аналитиков, с начала специальной военной операции Россия якобы «милитаризовалась». Поэтому у нее значительно увеличились военные возможности, и сейчас ВС РФ могут предпринять новое масштабное наступление на Украину.
Эксперты правительства ФРГ дают прогноз и относительно возможностей увеличения численности личного состава российской армии. По мнению аналитиков, ВС РФ могут увеличиться в численности до 3 миллионов военнослужащих, если этого потребуют боевые задачи. Сейчас численность Вооруженных сил Российской Федерации, по утверждению экспертов, составляет около 1,15 млн человек.
Если Россия увеличит численность армии до трех миллионов человек, то у нее будет больше солдат, чем в Народно-освободительной армии Китая. Поэтому недооценивать такой сценарий развития событий не следует. У России есть достаточно солидный военный потенциал, считают немецкие эксперты, и она сможет его использовать для нанесения поражения своему противнику, в данном случае – Украине.
Отметим, что на Западе все чаще начинают рассуждать о том, что дальнейшее развитие событий может пойти по совершенно неблагоприятному для киевского режима пути. Появление большого количества таких публикаций может свидетельствовать и о постепенной подготовке общественного мнения к заключению некоего компромисса с Россией «по корейскому сценарию», несмотря на демонстрируемое киевским режимом нежелание такого финала.