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Немецкая пресса: Россия готова вести боевые действия на Украине еще три года и может увеличить армию до трех миллионов человек

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Немецкая пресса: Россия готова вести боевые действия на Украине еще три года и может увеличить армию до трех миллионов человек

Российская Федерация якобы может позволить себе еще два-три года ведения непрерывных боевых действий на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на экспертов германского правительства.


По утверждению немецких аналитиков, с начала специальной военной операции Россия якобы «милитаризовалась». Поэтому у нее значительно увеличились военные возможности, и сейчас ВС РФ могут предпринять новое масштабное наступление на Украину.

Эксперты правительства ФРГ дают прогноз и относительно возможностей увеличения численности личного состава российской армии. По мнению аналитиков, ВС РФ могут увеличиться в численности до 3 миллионов военнослужащих, если этого потребуют боевые задачи. Сейчас численность Вооруженных сил Российской Федерации, по утверждению экспертов, составляет около 1,15 млн человек.

Если Россия увеличит численность армии до трех миллионов человек, то у нее будет больше солдат, чем в Народно-освободительной армии Китая. Поэтому недооценивать такой сценарий развития событий не следует. У России есть достаточно солидный военный потенциал, считают немецкие эксперты, и она сможет его использовать для нанесения поражения своему противнику, в данном случае – Украине.

Отметим, что на Западе все чаще начинают рассуждать о том, что дальнейшее развитие событий может пойти по совершенно неблагоприятному для киевского режима пути. Появление большого количества таких публикаций может свидетельствовать и о постепенной подготовке общественного мнения к заключению некоего компромисса с Россией «по корейскому сценарию», несмотря на демонстрируемое киевским режимом нежелание такого финала.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:23
    +2
    Что-то все эти эксперты что с той что с нашей одни и те же сроки называют около 5 лет к чему бы это?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:34
      0
      Во-первых, им важен не результат, а сам процесс. А во-вторых, у них у каждого свой период возврата на инвестиции. Потому и называют разные сроки, чтоб успеть вложение с прибылью вернуть. yes Хотя может быть это как раз во-первых. laughing
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:24
    +1
    Автору статьи солнце голову напекло?Какие три миллиона,если скрепя зубами 300 тысяч еле мобилизовали? fool fool
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:27
      0
      Бережливый hi, триста это официально, сколько на самом деле СЕКРЕТ, про еле-еле согласен, до сих пор волонтеры и фонды собирают на нужды нашей армии. Так что про 3 миллиона это перегиб, для этого экономику придётся конкретно перестроить и многим богатеньким дядям и тетям придётся очень сильно поделиться, а оно им надо?!
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 19:39
        0
        Согласен, что 300 - официально. Сколько неофициальных добровольцев в Народных Милициях ЛНР и ДНР - никто не считал.
        Проблемы в том, что очень неоднородные воинские подразделения. У кого-то командиры просрали все полимеры для самообогащения, и солдаты голодные неэкипированные и невооружённые, у кого-то - боевые командиры и рачительные хозяева, поэтому солдаты сыты, обуты и одеты.
        Кому-то волонтёры насобирали супернеобходимый тюнинг оружия/эквип/БПЛА, до кого-то данная помощь не доехала (надеюсь, пока).
        Опять же - инструкции, запреты. Кому-то разрешают нештатную снарягу, а у кого-то командиры упёрлись в уставщину - нельзя и точка.
        Ну и "богатенькие дяди и тёти" - это самая боль. Почему для фронта делают обычные люди? Почему эти богатенькие не делятся миллионами? Ведь армия защищает и их. Я надеюсь, им объяснят их ошибки, ибо люди с СВО приходят озлобленные, но справедливые. С высоким уровнем профессионализма, специфическими навыками и (возможно) даже с оружием.
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 19:38
      +1
      Цитата: Бережливый
      Автору статьи солнце голову напекло?Какие три миллиона,если скрепя зубами 300 тысяч еле мобилизовали?

      А Вы поймете, когда Вас в окоп посадят. И правильно сделают, если честно.
      А то Вы не знаете, чем заняться.
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:25
    0
    Бред сивого тевтонца. На войну со всей натой и то меньше потребуется.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:29
      +1
      Тем не менее, с хххлостаном противостояние уже длится 1,5 года, а линия фронта попеременно двигается на несколько км туда-сюда. Врать не буду, но по-моему Шаманов говорил, что все это будет длиться 5-10 лет. Собственно говоря, такой вариант развития событий мы сейчас и наблюдаем.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 19:26
    0
    Россия готова вести боевые действия на Украине еще три года

    К этому времени Берлин будет уже далеко в тылу наших войск!
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:32
    +1
    Интересно, а что эти эксперты про Сирию писали году так в 2016?
  6. Грац
    Грац Сегодня, 19:34
    0
    3 года содержать 3 млн армию? что то я не верю что мы такое потянем, чтоб там всё хватало