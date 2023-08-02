В течение дня 2 августа Вооруженные силы Российской Федерации, если верить информации из традиционной вечерней сводки украинского генерального штаба, атаковали позиции ВСУ на Артемовском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Генштаб ВСУ пишет о 33 боестолкновениях.Интересно, что украинский генштаб сообщает об атаках ВС РФ в районе Курдюмовки под Артемовском и молчит о ситуации на Купянском направлении. На Артемовском направлении ВС РФ атаковали ВСУ в районе к западу от Курдюмовки, южнее Андреевки и к западу от Клещеевки. В Марьинке продолжались бои в городской черте, где российские подразделения пытаются выбить украинские формирования.На Шахтерском участке Южно-Донецкого направления шли активные бои к северу от Урожайного и к западу от Старомайорского. Российская армия удерживает оборонительные рубежи, отражая постоянные атаки противника.По утверждению украинской сводки, ситуация на Купянском, Краснолиманском, а также Херсонском и Запорожском направлениях сегодня была без изменений.Между тем, из сообщений российских военных корреспондентов следует, что наши военные демонстрируют успехи на Купянском направлении, а именно – на Куземовском участке фронта, где они продвигаются вперед, занимая бросаемые украинскими боевиками опорные пункты и позиции.Украинские формирования сегодня обстреляли село Вязовое в российской Белгородской области. К счастью, обошлось без жертв и масштабных разрушений.