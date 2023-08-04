Игры олигархов: деньги для ВСУ из России

Ринат Ахметов
Время пришло
Пришло время разбираться с украинским бизнесом в России. На второй год спецоперации наконец решились. То, что нужно было сделать в первую очередь гораздо ранее 24 февраля 2022 года, оформили к середине 2023 года. Речь о структурах украинского олигарха Рината Ахметова.
Следственный комитет России ходатайствовал об аресте имущества миллиардера в рамках уголовного дела. Ахметову инкриминируют финансирование террористов. Причем дело заведено еще в 2020 году, но только сейчас решено арестовать счета и имущество. В запутанном клубке компаний, учредителей и соучредителей удалось вычислить двух дочек ахметовского синдиката ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк».
Среди учредителей контор числится ООО «Метинвест Евразия», от которой тянется ниточка в главный актив Ахметова – SCM Holdings Limited. Эта инвестиционная группа занимается всем, до чего дотягивается рука олигарха – горно-металлургической отраслью, добычей, банковским делом, медиабизнесом, сельским хозяйством и многим другим.
«Метинвест Евразия» спокойно работала и работает в России. Приоритетной деятельностью является «торговля оптовая черными металлами в первичных формах». За 2022 год оборот конторы составил почти 15 млрд рублей.
Давайте подытожим.
В течение всей спецоперации на территории России вполне вольготно себя чувствует компания, принадлежащая бизнесмену с Украины. Параллели напрашиваются сами собой.
Представим ситуацию, когда в 1941–1945 годах условный завод в Советском Союзе работает под вывеской Krupp или IG Farbenindustri. Абсолютно фантастическая история, не правда ли?
Контора Ахметова оказалось в числе спонсоров не только ВСУ, но и запрещенного в России «Азова»
В итоге у Следственного комитета России возникли подозрения в переводе значительных сумм со счетов «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк. Речь идет о десятках миллионов рублей.
К слову, в реальности может быть гораздо больше – по открытым данным, за прошлый год выручка конторы упала сразу на 75 процентов. Как упоминалось выше, до 14,8 млрд рублей. Что здесь действительные потери, а что – простой вывод средств на нужды ВСУ, еще только предстоит решить следствию.
Активы Ахметова арестованы по ходатайству СК: «Учитывая, что денежные средства перечислены для финансирования терроризма, имеются достаточные основания полагать, что имущество ООО «Метинвест Евразия», а также дочернего ООО «Белгородметаллоснаб» и учредителя – частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест», включая денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предназначалось для этих же целей».
В списке интересного судебная тяжба Ахметова с российскими властям по поводу убытков бизнесмена, которые он понес в результате боевых действий на Донбассе с 2014 года и потери «Азовстали». Предприятие в Мариуполе относилось к разряду жемчужин в бизнес-империи украинского олигарха. Россия ожидаемо не ответила на поползновения дельца, сославшись на непризнание Европейского суда по правам человека.
Еще одним сочувствующим «родным националистам» оказался Евгений Черняк, основатель бренда «Хортица». Делец перечислил в прошлом году украинским террористам не менее 500 млн рублей со счетов своего российского бизнеса. В июне 2023 года подбросил ВСУ товаров еще на 90 млн рублей. И это только из списка обнародованного и обнаруженного.
Сейчас Черняк в розыске, двое подельников под следствием. В начале июля стало известно о принимаемых решениях об аресте имущества и счетов, связанных с личностью Черняка. Приняли решение или ждут, пока бизнесмен и его люди переведут последнее на нужды врага, неизвестно.
Назвать происходящее удивительным – это не выразить даже доли возмущения. Сейчас террористы с Украины находят пути и возможности оплачивать активность предателей внутри страны. Поджоги военкоматов, взрывчатка под рельсами и прочее – все это звенья одной цепи. С проблемой действительно сложно справиться – социальные контакты отдельных людей не отследить полностью.
Но схемы крупных бизнесменов, финансово связанных с Украиной, должны были непременно взяты под контроль в самом начале спецоперации. Государство стремится сохранить рыночную экономику в России. Это правильно и своевременно. Но когда олигархи с Украины тащат российские деньги на нужды ВСУ в течение полутора лет – это не входит ни в какие ворота.
Михаил Мишустин в свое время создал едва ли не лучшую в мире систему контроля налогообложения. Новый инструмент позволял и позволяет отслеживать всех подозрительных лиц на уровне манипуляций со счетами. На каком участке система дала сбой и позволила вывести сотни миллионов рублей для вражеской армии, еще только предстоит узнать.
А что наши олигархи?
К сожалению, подобные новости становятся обыденностью. Кейсы с Ахметовым и Черняком, спонсирующими украинских националистов из российского кармана, далеко не единственные. Перед спецоперацией не удалось или не захотелось сжечь все мосты, связывающие с вражеским бизнесом.
Пресловутому аммиакопроводу «Тольятти – Одесса» замена подоспеет только к концу года. До весны текущего года возобновление поставок российского аммиака было условием для зерновой сделки. Националисты трубу подорвали, а вместе с ней и надежды на возобновление соглашения.
То же самое с топливом для украинских танков, которое Киев закупает у Венгрии и Турции, а они в свою очередь с большой вероятностью гонят солярку из российской нефти. Так вещает немецкая Handelsblatt – может, очередная провокация, а может, и нет.
Но особо примечателен пример с российскими олигархами.
В прошлом году товарищи, поднявшие миллиарды долларов на распродаже недр государства, ожидаемо потеряли немалую часть капитала. У кого-то урезали счета, кто-то потерял долю рынка, у кого-то стало плохо из-за санкций. Но вот пришли обновленные данные от вражеского Bloomberg, верить которому или нет – выбор каждого.
В соответствии с новостями, из 25 российских миллиардеров 22 богача с начала 2023 года вышли в хороший плюс. В лидерах Вагит Алекперов («Лукойл»), разбогатевший почти на 6 млрд долларов, меньше заработал Леонид Михельсон («Новатэк») – плюс 1,23 млрд долларов с начала года. Самым богатым остается Владимир Потанин с состоянием 30,6 млрд долларов, в том числе 2 млрд, заработанные с начала года. Немалая часть капитала пришла бенефициарам по причине возросшего оборонного заказа.
А теперь давайте поищем, сколько отечественные миллиардеры перевели на нужды спецоперации? Хотя бы рубль? Возможно, финансировать покупку боевой техники не совсем хорошо для кармы бизнесменов и частично это можно понять. Но сколько, к примеру, противодроновых ружей или аптечек поступило на фронт от «Лукойла» и «Новатека»?
Интересно посмотреть на Благотворительный фонд Владимира Потанина. В отчете за 2022 год нет ни слова о помощи беженцам, пострадавшим от боевых действий, или семьям погибших. В фонде совершенно розовый мир – «Музеи без границ», «Эффективная филантропия», «Социальный спорт» и «Эндаутменты».
Помогать беженцам и семьям военнослужащих вынуждены грантовые фонды, финансируемые из государственного бюджета. К примеру, Фонд Президентских грантов. Частные фонды отечественных бизнесменов «марать руки» о подобное не намерены.
Насколько отечественная история контрастирует с деятельностью Рината Ахметова, сложно выразить словами.