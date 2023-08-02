Артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена примечательная позиция ВСУ на правом берегу реки Днепр, на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения российской армии с позывным «Буря».
Как рассказал российский командир, на уничтоженной позиции размещались действующие в составе ВСУ польские наемники. Они регулярно переговариваются между собой на польском языке.
Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг
- приводит слова офицера РИА Новости.
По словам военнослужащего, наши бойцы сразу обнаружили позицию наемников с польским флагом. Координаты этой позиции были переданы артиллерийскому подразделению.
Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали
- подчеркнул российский командир.
Кроме того, офицер рассказал, что украинские формирования обучают мобилизованное пополнение прямо у линии боевого соприкосновения. То есть, мобилизованных украинцев практически сразу привозят в зону боевых действий, а затем в течение нескольких дней дают некие «азы» военной подготовки и бросают в бой. Такой «уровень» подготовки является одной из причин высоких потерь в рядах украинских формирований практически на всех направлениях.