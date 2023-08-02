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Российская артиллерия уничтожила позицию польских наемников ВСУ, на которой они пытались поднять флаг Польши

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Российская артиллерия уничтожила позицию польских наемников ВСУ, на которой они пытались поднять флаг Польши

Артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена примечательная позиция ВСУ на правом берегу реки Днепр, на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения российской армии с позывным «Буря».


Как рассказал российский командир, на уничтоженной позиции размещались действующие в составе ВСУ польские наемники. Они регулярно переговариваются между собой на польском языке.

Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг

- приводит слова офицера РИА Новости.

По словам военнослужащего, наши бойцы сразу обнаружили позицию наемников с польским флагом. Координаты этой позиции были переданы артиллерийскому подразделению.

Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали

- подчеркнул российский командир.

Кроме того, офицер рассказал, что украинские формирования обучают мобилизованное пополнение прямо у линии боевого соприкосновения. То есть, мобилизованных украинцев практически сразу привозят в зону боевых действий, а затем в течение нескольких дней дают некие «азы» военной подготовки и бросают в бой. Такой «уровень» подготовки является одной из причин высоких потерь в рядах украинских формирований практически на всех направлениях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Konflikty.pl
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:02
    +17
    Учудили поленья на свою голову.Для нас этот флаг на Украине тождественен гитлеровскому полотнищу.Отметились,и огребли
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:07
      +9
      Цитата: dmi.pris1
      Учудили поленья на свою голову.Для нас этот флаг на Украине тождественен гитлеровскому полотнищу.Отметились,и огребли

      Я дума там на второй год войны не дураки сидели и час целый вряд ли бы ждали. Меня честно такой промежуток просто потряс!
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 20:14
        +5
        НУ вот тебе в новости что сказали?
        Где-то. На какой-то позиции. Расстояние известно? Да нет. Может это глубоко за линией боестолкновения?
        Я ж говорю - самый реальный вариант - разведчики были в поиске. Увидели наблюдательный пункт с флагом (ну это гении демаскировки, конечно), прошли дальше по маршруту поиска, отметили у себя все подозрительные точки. Вернулись. Передали координаты. Поехали отрабатывать точки "тяжёлые". Арта выдвинулась, отработала, задвинулась.
        Или ты думаешь, что они прям у нас под носом подняли флаг, а мы час жопу чесали?

        P.S.Ну да, вот мою версию подтверждает, что это был разведотряд - они лично видели, как привозят мобилизованных к линии боестолкновения и обучают.
        Они, конечно же, сразу всё это увидели и сразу по телефону позвонили, да?
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:21
          +1
          Если бы в двух местах подняли разные флаги - польский и бригады Азов, то в первую очередь арта обработала бы поляков
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:28
      -4
      Почему до сих пор с нашей стороны такое долгое время реакции на запрос поражения целей?В условиях войны целый час это почти вечность!Время реакции должно исчисляться максимум тремя минутами,но уж никак не часом!!!
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 20:42
        +2
        Цитата: Бережливый
        Почему до сих пор с нашей стороны такое долгое время реакции на запрос поражения целей?В условиях войны целый час это почти вечность!Время реакции должно исчисляться максимум тремя минутами,но уж никак не часом!!!

        Я Вам еще раз повторяю Бережливый.
        Садись в окоп реагируй.
        Или Вы реально считаете себя самым умным?
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 21:38
          -3
          Зоммер-вы в отличие от меня что пудов в окопе?А вот наши военные из числа раненых говорят что мы проигрываем бой из за того что всууки сами без согласования с киевом оперативно получив информацию со спутников,или дронов тут же поражают наши боевые позиции,на сто они тратят пару минут максимум!А мы из за нерасторопности артдуэли проигрываем!И не тыкайте собеседнику,а то ведь могу запросто жёстко ответить!
        2. Hanurik
          Hanurik Сегодня, 21:44
          -1
          Он в окоп отправится - ситуация поменяется? Что-же ты сам не в окопе, "любезный"?
      2. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 20:44
        +4
        Ну вот скажи, ты идиот?
        Я тебе привожу простой пример - разведгруппа выдвигается на разведпоиск с целью выявления наблюдательных постов. Мы - на левом берегу Днепра. Они - на правом берегу. Разведгруппа проходит своим маршрутом, отмечает то, что она должна отметить. Ну, видит этих идиотов, которые дико демаскируют свою точку флагом. Продолжает маршрут.
        НИКАК В РАДИОЭФИРЕ СЕБЯ НЕ ОБОЗНАЧАЕТ.
        Возвращается. Передаёт все координаты, которые нужно отработать. Арта не стоит на постоянных позициях. Арта выдвинулась на удобную точку, отработала замеченные наблюдательные пункты и свалила подальше, чтобы обратка не прилетела.
        ТАК ПОНЯТНО?
        Оперативность, блин, подавай. Вы в компьютерной игре, что ли? Где как только разведка что-то увидела - сразу атака артой?
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 21:45
          -1
          Dirtyliar-слыш ты за базаром то следи,хамло трамвайное!Информацию как передают сейчас-в основном при помощи дронов!Будешь три часа по кустам щарахаться,прилетит пакет из РЗСО химарс,и отумничаешся!Да у всуук как только цель засекли следует туда залп!Оттого и несем потери что на согласование много времени тратим!
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:03
    -1
    Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час

    Ну, оперативность, скажем так, не очень высокая.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 20:06
      0
      Ну, видимо, разведчики выдвинулись, обнаружили, потом доложили "тяжёлым". Тяжёлые подъехали и отстрелялись. В принципе, нормально.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:38
      0
      Да эту позицию вообще быть может пока не трогали бы, приберегали может, если бы не польский флаг...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:25
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Да эту позицию вообще быть может пока не трогали бы, приберегали может, если бы не польский флаг...

        Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали

        Может быть и не стоило накрывать полностью, - пусть бы польский флаг щирых укров бесил, может они и сами бы панов ухайдакали.
        Чем больше клиньев тем лучше.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 20:09
    +4
    Пся крев! Совсем опухли поленья! Прошу наших парней не дать нам услышать про пленных поляков! am
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:24
      -1
      Цитата: isv000
      Совсем опухли поленья!

      Мотивация у поляков на высоте. "От можа до можа" и Междуморье Пилсудского у них с молоком матери всосано.
    2. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 20:25
      +1
      Ты за что так поляков не любишь? Да, у них очень много отморозков, которые не любят Россию. Но есть же и прикольные типа "курва бобер".:D
      Это люди. Пытается тебя убить - убивай. Сдаётся - бери в плен. Логика простая.

      P.S. Кстати, я знаю, что такое "Пся крев". Самое страшное оскорбление для поляка, который считает, что рождён чуть ли не от Иисуса. А тут ему говорят, что он - не просто незаконнорожденный, а вообще рождён собакой - "Пёсья кровь". У них при этих словах ломается гордость.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 20:38
        +1
        Вообще, с точки зрения генетики: русские, поляки, украинцы -
        это один народ. 100% совпадение основных маркеров.
        Точно так же, как сербы, хорваты и боснийцы - один народ.
        И таких примеров немало.
        Возникает историческая взаимо ненависть, которую трудно изжить.
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 20:58
          -1
          А самая страшная ненависть и рождается не просто среди "братских" народов, а и вообще среди одного народа. Самые жестокие убийства и войны - это когда брат идёт на брата. Восточные славяне это прекрасно знают. Они любят убивать друг друга. Это наше проклятье, Каинова печать. Каин убил Авеля. Родного брата. И, поэтому в истории, мы всегда, чтобы доказать, что избраны Богом именно мы, мы всегда убивали сами себя, приглашая при этом другие народы. Всегда.
          Вот и в данном случае - мы убиваем мы. Самое страшное, что под дудку не нас. Вот не нас бы убить. Просто подняться всем месте и нафиг их из нашего дома выбросить - но нет, не получается, продолжим убивать сами себя.
          1. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 21:56
            0
            Цитата: DirtyLiar
            Восточные славяне это прекрасно знают. Они любят убивать друг друга. Это наше проклятье

            Вы заказ какой-то выполняете что ли? Причем тут обязательно восточные славяне? Или другие примеры вас не интересуют? Как вырезали друг друга испанцы в гражданской войне 15 века... как безжалостно убивали друг друга французы, какие реки крови лились в их гражданских войнах 16 века... как мочили друг друга англичане в гражданских войнах 17 века... как люто выпиливали друг друга американцы в гражданской войне 18 века... Про бесконечные азиатские и африканские кровопролитнейшие гражданские войны, про афганцев, персов, индийцев и пакистанцев я уже не заикаюсь...
            И вы по-прежнему всерьез считаете, что это только восточные славяне такие деструктивные и недоразвитые, что очень любят убивать друг друга???
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:43
    +2
    Цитата: Бережливый
    Почему до сих пор с нашей стороны такое долгое время реакции на запрос поражения целей?В условиях войны целый час это почти вечность!Время реакции должно исчисляться максимум тремя минутами,но уж никак не часом!!!

    Не далее чем сегодня Ахра Авидзба, например, рассказал, что сейчас стараются реагировать моментально. Исключение составляют цели, при поражении которых могут пострадать мирные жители. Там уже согласовывают. Примерно такой смысл его слов.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 21:03
      -4
      У тебя есть связь с Ахрой или ты просто вычитал информацию?
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:05
    +2
    Цитата: DirtyLiar
    У тебя есть связь с Ахрой или ты просто вычитал информацию?

    Высмотрел))
    Он сегодня давал интервью.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 21:10
      -3
      Блин, это кто-то высмотрел и поднял панику. Нельзя идти на поводу медиа.
      Если "реагировать моментально", это значит наша арта должна стоять тут же на расстоянии выстрела.
      А это значит и наша арта будет на рассстоянии выстрела.
      Я же, блин, каждому ответил на "не слишком оперативно", объяснил....
      Я думаю, если Ахра не (а я дума, что он - не ) то он этого не будет делать, а вот как бы ему намекнуть, что тот, кто так вот хотел, чтобы арта стояла бизко для быстрого реагирования - тот шпион ЦИПСО?
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:45
    +1
    То есть отфигачили панов прямо по их поганому флагу? Отлично! Что там, пан Моравецкий еще не завизжал, что было нападение на страну НАТО? И не завизжит. Потому что в таком случае многое придется объяснять...