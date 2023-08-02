Российская артиллерия уничтожила позицию польских наемников ВСУ, на которой они пытались поднять флаг Польши

Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг

Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали